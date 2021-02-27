اولین آمار رسمی از کشته‌های حوادث سراوان

ژاپن وزارت تنهایی تأسیس کرد

آسیب پذیری بیشتر مردان در برابر کووید-۱۹

بازدید 421

فلسطين المحتلة | مسيرات في مدينة الخليل في ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي قبل 27 عاماً

أحيا الفلسطينيون في الخليل ذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي التي ارتكبتها قوات الاحتلال قبل سبعة وعشرين عاماً، ونظمت للمناسبة مسيرات الى البلدة القديمة في القدس المحتلة رفع المشاركين فيها الشعارات المنددة بالمجزرة.
کد خبر: ۱۰۳۷۲۱۶
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۱:۵۲ 27 February 2021

 

فلسطين المحتلة | مسيرات في مدينة الخليل في ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي قبل 27 عاماً

واصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع، خلال قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقمع مسيرة ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي. وانطلقت المسيرة من مسجد الشيخ علي البكاء في حارة الشيخ باتجاه البلدة القديمة، ورفع المشاركين فيها الشعارات المنددة بالمجزرة والمطالبة برفع الاغلاقات عن قلب الخليل وطرد المستوطنين من المدينة.

کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی

ولدى وصول المسيرة منطقة بئر إبراهيم في شارع الشلالة قام جنود الاحتلال بإغلاق الشارع أمامها، واطلقوا قنابل صوتية وغازية باتجاه المشاركين ما أدى لاصابة عدد منهم بالاختناق، وقام عدد من المشاركين برشق الجنود بالحجارة.

المسيرة والتي دعت لها حركة فتح إقليم وسط الخليل والحملة الوطنية لرفع الاغلاقات عن قلب الخليل، جاءت تضامنا مع ذكرى مجزرة الحرمالإبراهيمي والتي مر عليها 27 عاما.

المصدر: قناة المنار

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
تبادل قناة المنار مسیرات مدینة الخلیل ذکری مجزرة الحرم الإبراهیمی
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
پروتکل الحاقی نمازهای ماه رجب پهپاد کمان 22 روز پدر ایام البیض آزادراه غدیر
آخرین اخبار

العراق | محافظ ذي قار يقدم استقالته والكاظمي يكلف عبدالغني الأسدي بالمنصب

فلسطين المحتلة | إصابات واعتقالات في مدينة أم الفحم ضد الجريمة ووحشية شرطة الاحتلال

لبنان | المفتي قبلان: الأمم المتحدة منظمة سياسية بيد محتكري العضوية الدائمة في مجلس الأمن

لبنان | النائب فيصل كرامي: الإدعاء على موقوفي طرابلس بتهمة الإرهاب أمر مبالغ فيه

فلسطين المحتلة | الإعلام الإسرائيلي: الإيرانيون استهدفوا السفينة في الخليج وهم يعرفون أنها إسرائيلية

العراق | كتائب حزب الله: طائرات العدوان انطلقت من قاعدة اماراتية

إيران | وزارة الصحة: 69 وفاة و8103 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

لبنان | وزارة الصحة تسجل 50 وفاة و3373 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

سوريا | سيف العقل ينهي معركته مبكرا.. اللواء بهجت سليمان يوارى الثرى

تقرير الاستخبارات: ولي العهد السعودي وافق على عملية لاعتقال أو قتل خاشقجي

کاخ سفید: آماده گفت‌وگوی دیپلماتیک با ایران هستیم

گزارش پنتاگون از حمله ارتش آمریکا به شرق سوریه

دولت آمریکا گزارش ترور خاشقچی را منتشر کرد

آخرین وضعیت تعیین شهردار بندرامام‌خمینی (ره)

صالحی: دسترسی آژانس تا سه ماه قطع خواهد بود

پلاکارد عجیب مرد یاسوجی درباره پرداخت مهریه  (۲۰۵ نظر)

مجلس مانع توافق دولت با آژانس انرژی اتمی شد  (۱۷۸ نظر)

شکایت ۳۷ نماینده از روحانی به خاطر توهین  (۱۵۵ نظر)

بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون درگذشت  (۱۱۲ نظر)

توضیح شهاب‌حسینی درباره واکسن زدنش در آمریکا  (۱۰۶ نظر)

توقف اجرای پروتکل الحاقی؛ چه اتفاقی بین ایران و آمریکا می‌افتد؟!  (۹۵ نظر)

ذوالنور: تا قانون بیانیه مشترک ایران و آژانس پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد / حدادعادل: احمدی نژاد دروغ چندش‌آوری گفت  (۸۴ نظر)

ساترا اجازه پخش برنامه علی کریمی درباره انتخابات فوتبال را نداد  (۸۲ نظر)

فیلم حمله لباس شخصی به تمرین صخره‌نوردان اصفهان  (۷۵ نظر)

حداد عادل: رئیسی محتمل است بیاید و یا نیاید! / رحیم‌پور ازغدی، ایرانی بودن رضاخان را رد کرد / چرا ایران در دو ماه آخر ترامپ ۱۰ رزمایش برگزار کرد؟ / گلایه عضو جامعه روحانیت از حدادعادل  (۷۲ نظر)

قالیباف را زدند، مبادا به انتخابات ۱۴۰۰ بیاید! / وقتی ناطق نوری از هاشمی رفسنجانی گِله مند شد / فعال اصلاح‌طلب: جریان اصلاحات نیاز به یک پوست‌اندازی جدی دارد  (۶۸ نظر)

اطلاعیه مهم تامین اجتماعی برای بازنشستگان  (۶۵ نظر)

پوشش جالب سفیر جدید غنا در دیدار روحانی  (۶۴ نظر)

قهرمان کشتی آسیا به‌عنوان رفتگر استخدام شد  (۶۳ نظر)

علی مطهری: تسخیر سفارت آمریکا کار غلطی بود و آسیب زیادی به کشور زد/عباس عبدی: با گفتن «تکرار می‌کنم»، مردم پای صندوق رای نمی‌آیند  (۶۰ نظر)

tabnak.ir/004LpI
tabnak.ir/004LpI