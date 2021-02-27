فلسطين المحتلة | مسيرات في مدينة الخليل في ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي قبل 27 عاماً

أحيا الفلسطينيون في الخليل ذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي التي ارتكبتها قوات الاحتلال قبل سبعة وعشرين عاماً، ونظمت للمناسبة مسيرات الى البلدة القديمة في القدس المحتلة رفع المشاركين فيها الشعارات المنددة بالمجزرة.

واصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع، خلال قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقمع مسيرة ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي. وانطلقت المسيرة من مسجد الشيخ علي البكاء في حارة الشيخ باتجاه البلدة القديمة، ورفع المشاركين فيها الشعارات المنددة بالمجزرة والمطالبة برفع الاغلاقات عن قلب الخليل وطرد المستوطنين من المدينة.

ولدى وصول المسيرة منطقة بئر إبراهيم في شارع الشلالة قام جنود الاحتلال بإغلاق الشارع أمامها، واطلقوا قنابل صوتية وغازية باتجاه المشاركين ما أدى لاصابة عدد منهم بالاختناق، وقام عدد من المشاركين برشق الجنود بالحجارة.

المسيرة والتي دعت لها حركة فتح إقليم وسط الخليل والحملة الوطنية لرفع الاغلاقات عن قلب الخليل، جاءت تضامنا مع ذكرى مجزرة الحرمالإبراهيمي والتي مر عليها 27 عاما.

المصدر: قناة المنار