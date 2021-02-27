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فلسطين المحتلة | الإعلام الإسرائيلي: الإيرانيون استهدفوا السفينة في الخليج وهم يعرفون أنها إسرائيلية

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة للأمن البحري، اليوم الجمعة، إن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عُمان أمس.
کد خبر: ۱۰۳۷۲۱۴
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۰:۲۵ 27 February 2021

فلسطين المحتلة | الإعلام الإسرائيلي: الإيرانيون استهدفوا السفينة في الخليج وهم يعرفون أنها إسرائيلية

لإعلام الإسرائيلي أكد وقوع الحادث، حيق قالت قناة كان إنه خلف "فتحتان بقطر حوالي متر ونصف"، وأوضحت أنه في "إسرائيل" يقدرون بأن إيران تقف وراء الهجوم على السفينة التي يملكها رجل الأعمال رامي أونجر المقرب من رئيس الموساد يوسي كوهين .

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معلق الشؤون العسكرية في القناة العاشرة ألون بن دافيد أكد الهجوم "نفذه الإيرانيون وأنهم على علم بأن السفينة إسرائيلية".

ووفق شركة "درياد غلوبال" (Dryad Global) للأمن البحري فإن السفينة المعنية هي "إم في هليوس راي" (MV HELIOS RAY) لنقل السيارات مملوكة لشركة "هليوس راي" المحدودة (HELIOS RAY) وهي شركة إسرائيلية مسجلة بجزيرة "آيل أوف مان" بين المملكة المتحدة وأيرلندا، وكانت في طريقها إلى سنغافورة من الدمام السعودية.

وأضافت "من المفهوم أن السفينة كانت تقريبا على بعد 44 ميلا بحريا شمال غرب (عاصمة السلطنة) مسقط عندما وقع الانفجار" وتابعت "يبدو أن السفينة كانت عائدة إلى ميناء المنشأ". وقالت أيضا "في حين أن التفاصيل الخاصة بالحادث لا تزال غير واضحة، تبقى هناك إمكانية واقعية تتمثل في أن الحادث نتيجة نشاط مماثل لنشاط الجيش الإيراني".

وأفاد متحدث باسم وزارة النقل الإسرائيلية أنه ليس لديهم معلومات عن سفينة إسرائيلية أصيبت بانفجار في الخليج".

ومن جانبه، قال الأسطول الأميركي الخامس المتمركز في البحرين إنه على علم بالحادث ويراقب الوضع. وجاء في الإشعار "التحقيقات جارية. السفينة في أمان والطاقم بخير" مع ذكر أن الحادث وقع الساعة 20:40 بتوقيت غرينتش، دون ذكر تفاصيل عن سبب الانفجار. وذكر أيضا "تم توجيه النصح للسفن التي تبحر في المنطقة بتوخي الحذر".

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