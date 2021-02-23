آية الله رئيسي: قتلة قادة النصر هم من أسسوا الجماعات الإرهابية

اعتبر رئيس السلطة القضائية آية الله السید ابراهيم رئيسي أن الطاغية صدام كان الوجه الأول للحرب المفروضة على إيران لكن هناك ممن كانوا يدفعون بهذا الاتجاه من خلف الستار ولابد من كشفهم.

وخلال كلمة له في "المؤتمر الدولي للمطالبات القانونية الدولية للدفاع المقدس"، اليوم الثلاثاء، أكد أن الجمهورية الإسلامية ستستخدم الأدوات الدولية والأممية لإدانة الولايات المتحدة، لا سيما في ما يخص اغتيالها القائد الشهيد قاسم سليماني.

وأشار إلى أن سلوك الولايات المتحدة في المنطقة يزعزع استقرارها، منوّها إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ذهب إلى مزبلة التاريخ فيما بقيت إيران صامدة.

وجدد ظريف التأكيد على أن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية هي من تزعزع استقرار المنطقة. وقال إن” الولايات المتحدة والدول الغربية هي من تزعزع استقرار دول المنطقة” داعياً إلى “التوقف عن شراء الأمن من الخارج”.

ولفت إلى أن إيران مستمرة بمد يدها إلى دول الجوار، لأن استقرار المنطقة يتحقق عندما تقوم العلاقات بين دولها على أساس التعاون واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض.

وفي جانب اخر ،قال ظريف إن السعودية تبدو اليوم محصنة من القرارات الأممية في قتلها الأطفال في اليمن، وذكّر بأن صدام حسين كان قد وظف الأموال السعودية لمهاجمة دول المنطقة.

وفي جانب اخر ، اشار وزير الخارجية الايراني، إلى أن هجوم نظام صدام حسين على الجمهورية الإسلامية الفتية كان انتهاكا لجميع القوانين الدولية.

وقال "العراق تعمد استهداف الأماكن المدنية في الجمهورية الإسلامية الفتية إبان الحرب المفروضة، ونظام صدام حسين هو الذي استخدم السلاح الكيميائي ضد الشعبين الإيراني والعراقي".

وتساءل ظريف، ماذا فعل المجتمع الدولي إزاء جرائم نظام "صدام حسين" في حربه ضد إيران؟ مشيرا إلى أن الدول الغربية كانت قد أعطت السلاح لا سيما الكيميائي منه للعراق خلال فترة الحرب المفروضة على إيران.

وأضاف "الاستهداف المشبوه لنظام صدام سفينة أميركية أعطى ذريعة لواشنطن لكي ترسل أسطولها إلى الخليج".

كما أشار إلى ان "لجان تقصي الحقائق التي زارت إيران والعراق توصلت إلى نتيجة أن بغداد هي التي استخدمت السلاح الكيميائي ضد الشعبين الإيراني والعراقي".