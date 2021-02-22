تسجيل 89 حالة وفاة ونحو 8 آلاف إصابة جدیدة بفیروس کورونا خلال 24 ساعة

أعلنت المتحدثة بإسم وزارة الصحة سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاثنين ملیون و582 الفا و275 شخصا، وبوفاة 89 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 59 الفا و572 شخصا.

وأضافت لاري في تصریحها الصحفي، الیوم الاثنين، أنه "تم تسجیل 8 الاف و263 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و582 الفا و275 شخصا.

وأوضحت أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و351 الفا و 390 شخصا لغایة الان، ولکن للأسف توفي 89 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 59 الفا و 572شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 10ملايين و501 الفا و 415 شصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.