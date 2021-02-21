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74 حالة وفاة و 7 الاف و931 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة جدیدة

المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري تعلن بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم السبت ملیون و574 الفا و12 شخصا، وبوفاة 74 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 59 الفا و483 شخصا.
کد خبر: ۱۰۳۶۰۱۷
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۳ 21 February 2021

74 حالة وفاة و 7 الاف و931 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة جدیدة

وأضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاحد انه تم تسجیل 7 الاف و931 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و574 الفا و12 شخصا.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 344 الفا و 791 شخصا لغایة الان، ولکن للأسف توفي 74 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 59 الفا و 483 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 10ملايين و444 الفا و 695 شصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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