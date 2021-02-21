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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران "لمحادثات نووية"

وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم السبت، الى العاصمة الايرانية طهران لإجراء محادثات بشأن الموضوعات الفنية والترتيبات التنفيذية لوقف عمليات التفتيش خارج معاهدات الضمان والبروتوكول الاضافي والاجراءات الطوعية خارج المعاهدة وكيفية مواصلة التعاون بين الجانبين.
کد خبر: ۱۰۳۵۹۶۷
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۶ 21 February 2021
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ومن المقرر ان يجري رافائيل غروسي محادثات في طهران مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي.

وكان في استقبال غروسي لدى وصوله الى طهران، بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية، وكاظم غريب آبادي سفير ايران ومندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتعقد المحادثات بين غروسي وعلي اكبر صالحي اليوم الأحد في مقر منظمة الطاقة الذرية الايرانية.

وفي وقت سابق من يوم السبت، قال علي اكبر صالحي، انه سيتناول في محادثاته مع رافائيل غروسي يوم الاحد، ملاحظات الوكالة الدولية في إطار معاهدة الضمان والتعاون بين الجانبين.

وقال صالحي: بعد ان اعلنا عزمنا على تنفيذ المادة 6 من القانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي بشان وقف عمليات المراقبة الخارجة عن اطار اتفاق الضمانات وتقديمنا رسالة الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الصدد، قدّم مدير عام الوكالة طلبا للقيام بزيارة عاجلة الى ايران واجراء محادثات معي، مضيفا: ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية وافقت على هذه الزيارة اخذا بنظر الاعتبار تعاونها مع الوكالة الذرية.

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