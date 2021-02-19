تسجيل 8 آلاف و17 إصابة جديدة بفيروس كورونا و77 وفاة

السلطات الصحية في ايران تعلن ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد الى مليون و558 الفا و159 شخصًا عقب تسجيل 8 آلاف و17 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، سيما سادات لاري، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر اليوم الجمعة الى 59 الفا و341 شخصا، بعد تسجيل 77 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أعلنت لاري، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 8 آلاف و17 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى مليون و558 الفا و159 شخصًا.

وأضافت أن 678 شخصًا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 3 آلاف و669 من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت قائلةً ان عدد المتعافين من الفيروس في إيران بلغ مليون و 331 الفا و162 شخصا لغاية الآن.