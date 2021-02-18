نرخ ارز و تورم در سال ۱۴۰۰ چقدر خواهد بود؟

ماجرای پیامک جریمه در پمپ بنزین چیست؟

دلیل گرانی وحشتناک میوه چیست؟

بازدید 365

47 جريحا حصيلة الزلزال الذي ضرب مدينة سي سخت جنوب غرب البلاد

اعلن رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد "برويز يزدان بناه" بان الزلزال الذي ضرب مدينة سي سخت مساء الاربعاء بقوة 5.6 ريختر اسفر عن اصابة 47 شخصا بلا اي حالة وفاة.
کد خبر: ۱۰۳۵۳۲۲
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۲ 18 February 2021

47 جريحا حصيلة الزلزال الذي ضرب مدينة سي سخت جنوب غرب البلاد

وقال يزدان بناه في تصريح صحفي انه "لغاية صباح اليوم الخميس فقد بلغ عدد المصابين جراء الزلزال 47 شخصا".

اضاف ان "معالجة الجرحى جارية في الوقت الحاضر وان ظروفهم الصحية مستقرة ولا توجد اي مشكلة بهذا الصدد علما بانه تم ارسال عددا منهم الى مستشفيات ياسوج".

واوضح بان "شبكات الماء والكهرباء تعمل حاليا ولا توجد اي مشكلة في تقديم خدماتها، لافتا الى ان الاضرار التي لحقت بالوحدات السكنية في مدينة سي سخت والقرى التابعة لها ملحوظة من حيث انهيار بعض الجدران وحدوث تصدعات في الجدران والسقوف.

وضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، مساء يوم الاربعاء، مدينة سي سخت بمحافظة كهكيلوية وبوير احمد الواقعة جنوب غرب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران في تقرير له ان الزلزال وقع في الساعة 22:05:34 مساء الاربعاء بالتوقيت المحلي (18:35:34 مساء بتوقيت غرينتش).

واضاف: ان الزلزال وقع في عمق 10 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خط العرض 30.89 درجة شمالا وخط الطول 51.57 درجة شرقا

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
کوارث زلزال ایران
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
اسلام قلعه قیام مردم تبریز غلامرضا شریعتی گادوین منشا لیله الرغائب
آخرین اخبار

النجف تغلق كافة حدودها مع المحافظات المجاورة بعد ظهور السلاسة الجديدة من كورونا

نفت آبادان ستاره اولش را حراج می‌کند!

افتتاح ورزشگاه شهید سلیمانی در بازی گل‌گهر و پرسپولیس

بسبب المنخفض.. إصابات وأضرار مادية كبيرة بالمنازل والممتلكات في غزة

رتبه ایران در اولین رنکینگ فیفا درسال ۲۰۲۱ اعلام شد

چرا معاملات وکالتی کم هزینه تر اما پردردسرتر هستند؟

صفقة تبادل بين دمشق وتل أبيب: نهال المقت للحرية وانتظار الإفراج عن مستوطنة وذياب قهموز

روحانی: دولت فعلی آمریکا اشتباه دولت قبل را جبران کند

قیمت انواع سکه و طلا در روز پنجشنبه ۳۰ بهمن

علت آتش‌سوزی اسلام‌قلعه هرات مشخص شد

احتمال بازگشت آمریکا به برجام قوت گرفت

یک زن رییس ستاد المپیک توکیو شد

الامم المتحدة تعلن استعدادها لدعم الانتخابات الليبية ومراقبة وقف اطلاق النار

تجمع متحدون ضد التطبيع يعلن عن عقد مؤتمر بمشاركة 500 شخصية عربية يومي السبت والأحد المقبلين

توضیح نتانیاهو درباره جزئیات تماسش با بایدن

عمل نادر زایمان در اهواز با موفقیت انجام شد
واکنش علی دایی به درخواست علی پروین
روحانی: ترامپ ۸ بار به من پیغام داد/ بازرسان آژانس را اخراج نمی‌کنیم/ ایران هیچ گاه دنبال سلاح هسته‌ای نمی‌رود/ موشک و منطقه هرگز به برجام اضافه نخواهد شد
ناگفته‌های یک پرستار از تزریق واکسن کرونا
فیلم سوپرگل دیدنی علی کریمی دربازی یادبود انصاریان و میناوند
شکایت ۲۲۰ هزار نفر از رئیس جمهور
گل دقیقه یک طارمی در بازی امشب با یوونتوس
هشدار قاطع سپاه به اسرائیل
سرنوشت عجیب پول‌های بلوکه ایران در چین
عنابستانی حق شکایت از سرباز را دارد!
رضایی و ۱+۲۵ ؛ پشت پرده خبر جنجالی زنجان
انتقادهای آیت‌الله مکارم شیرازی به صدا وسیما
واکنش جالب صفحه پورتو به گل برق‌آسای طارمی
یک مقام مسئول: یکی از برکات انقلاب خود من هستم/توضیحات ستاد کل درمورد فرد موثر در ترور شهید فخری زاده: به خاطر اعتیاد در سال ۹۳ اخراج شد / سازمان زندان‌ها: بهنام محجوبی به دلیل مصرف بیش از حد دارو مسموم شده
پیش بینی یک بانک آمریکایی از قیمت طلا تا پایان ۲۰۲۱/ رکورد جدید بیت‌کوین به ثبت رسید/ زیان ۳ هزار میلیارد تومانی ایران ایر/ افزایش ۱۰ برابری قیمت‌ها در سه سال گذشته/ عامل نجات‌بخش بازیگران افزایشی دلار چیست؟

عضو مجلس خبرگان: دوچرخه سواری زنان یعنی توهین به خدا / تشکیل کارگروه مواجهه با خدمات اینترنت ماهواره‌ای  (۱۳۹ نظر)

یک مقام مسئول: یکی از برکات انقلاب خود من هستم/توضیحات ستاد کل درمورد فرد موثر در ترور شهید فخری زاده: به خاطر اعتیاد در سال ۹۳ اخراج شد / سازمان زندان‌ها: بهنام محجوبی به دلیل مصرف بیش از حد دارو مسموم شده  (۱۱۳ نظر)

پیشنهاد آشنا برای توهین کنندگان به روحانی / نظر رئیسی برای حضور در انتخابات چیست؟ / علم الهدی: مسئولی از مذاکره و آشتی با آمریکا حرف بزند، خائن به انقلاب است / مجری سیما: به خاطر این واژه گفتند سه بار عذرخواهی کُن!  (۱۰۸ نظر)

واکنش علی دایی به درخواست علی پروین  (۱۰۱ نظر)

انتقاد حدادعادل از محمود احمدی نژاد / نگرانی‌ مجلس از استفاده شیاطین از شفافیت آراست! / جلسه مهم اصلاح طلبان با حضور رئیس دولت اصلاحات برگزار می‌شود / با عده‌ای «خوداجتهاد» طرف هستیم نه خودسر!  (۹۹ نظر)

ویروس جهش یافته کرونا در کشور چرخیده است / یکی از سخت‌ترین ایام مدیریتی کرونا شروع شد/ قرنطینه‌ها باید جدی گرفته شود/ تکمیلی: شناسایی مبتلایان جدید به ویروس جهش یافته کرونا و اعمال قرنطینه شدید  (۸۸ نظر)

سید «حسن خمینی» در صدر لیست اصلاح‌طلبان برای ۱۴۰۰/ اصلاح‌طلبان حضور و شانس جدی در انتخابات ریاست جمهوری دارند/ به‌ دنبال شکست دوباره اصولگرایان هستیم  (۸۴ نظر)

زنگ خطر حداد عادل در مورد خطر مشارکت پایین در انتخابات / دعوت برخی از اصلاح طلبان از سید حسن خمینی برای انتخابات ۱۴۰۰ / رسول جعفریان: لازم نیست بایدن برای ما نقشه بکشد، خودمان نقشه‌کش ماهری هستیم! / عدم ملاقات قالیباف با پوتین برای او یک امتیاز است!  (۸۳ نظر)

دو بازیگر زن از بازی کنار انصاریان انصراف دادند!  (۷۳ نظر)

حیاتی: می‌شد محترمانه‌تر از صداوسیما کنار بروم / دردسر ماجرای «دل بستن به روسیه» برای وزیر روحانی / طرح نمایندگان برای افزایش ۴۰ کرسی به مجلس / روایت وزیر احمدی نژاد از لوکوموتیو اقتصاد ایران  (۷۱ نظر)

گزارش آژانس از توقف بازرسی از تاسیسات هسته ای توسط ایران / ادعای وزیر کشور ترکیه درباره حضور عناصر پ ک ک در ایران / گفت‌وگوی وزرای دفاع آمریکا و عراق درباره حملات به اربیل / خروج نام انصارالله یمن از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا  (۷۰ نظر)

روحانی: ترامپ ۸ بار به من پیغام داد/ بازرسان آژانس را اخراج نمی‌کنیم/ ایران هیچ گاه دنبال سلاح هسته‌ای نمی‌رود/ موشک و منطقه هرگز به برجام اضافه نخواهد شد  (۶۶ نظر)

نه شعار «مرگ» تصادفی است، نه حذف نام امام (ره) / احمدی‌نژاد و مطالبه‌گری گزینشی / فرزندان، انقلاب‌ها را می‌خورند؟  (۶۶ نظر)

چرا سیاستگذاران ایرانی از «بمب اتم» سخن می‌گویند؟!  (۶۳ نظر)

«بدگویی و بدزبانی در جامعه باید جمع شود و ادب اسلامی گسترش یابد»؛ مخاطب بیانات‌ رهبری چه کسانی بودند؟  (۶۱ نظر)

tabnak.ir/004LKk
tabnak.ir/004LKk