47 جريحا حصيلة الزلزال الذي ضرب مدينة سي سخت جنوب غرب البلاد

اعلن رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد "برويز يزدان بناه" بان الزلزال الذي ضرب مدينة سي سخت مساء الاربعاء بقوة 5.6 ريختر اسفر عن اصابة 47 شخصا بلا اي حالة وفاة.

وقال يزدان بناه في تصريح صحفي انه "لغاية صباح اليوم الخميس فقد بلغ عدد المصابين جراء الزلزال 47 شخصا".

اضاف ان "معالجة الجرحى جارية في الوقت الحاضر وان ظروفهم الصحية مستقرة ولا توجد اي مشكلة بهذا الصدد علما بانه تم ارسال عددا منهم الى مستشفيات ياسوج".

واوضح بان "شبكات الماء والكهرباء تعمل حاليا ولا توجد اي مشكلة في تقديم خدماتها، لافتا الى ان الاضرار التي لحقت بالوحدات السكنية في مدينة سي سخت والقرى التابعة لها ملحوظة من حيث انهيار بعض الجدران وحدوث تصدعات في الجدران والسقوف.

وضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، مساء يوم الاربعاء، مدينة سي سخت بمحافظة كهكيلوية وبوير احمد الواقعة جنوب غرب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران في تقرير له ان الزلزال وقع في الساعة 22:05:34 مساء الاربعاء بالتوقيت المحلي (18:35:34 مساء بتوقيت غرينتش).

واضاف: ان الزلزال وقع في عمق 10 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خط العرض 30.89 درجة شمالا وخط الطول 51.57 درجة شرقا