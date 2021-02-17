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وزارة الصحة: 67 وفاة و8042 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 67 وفاة و8042 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
کد خبر: ۱۰۳۵۱۰۲
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۴ 17 February 2021

وزارة الصحة: 67 وفاة و8042 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاربعاء 1542076 شخصا، وبوفاة 67 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية، فقد بلغ عدد المتوفين في ايران 59184 شخصا.

‏‏واضافت، تم تسجيل 8042 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس داخل البلاد، الى 1542076 شخصا، من بينهم 3684 شخصا في وضع حرج.

وتابعت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 1317612 شخصا لغاية الان، ولكن توفي 67 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الي 59184 شخصا.

يذكر ان 10 ملايين و2181 الفا و318 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا في انحاء البلاد حتى الان.

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