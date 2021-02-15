خبير عسكري ليونيوز: اليمن رقم صعب والتصعيد يقابله تصعيد

أوضح الخبير العسكري عابد الثور أن "تصعيد القوات المسلحة اليمنية على العمق السعودي هو رد مشروع على تصعيد العدو السعودي ضد اليمن".

وأشار الثور في مقابلة مع وكالة يونيوز للأخبار، اليوم الاثنين، الى أن "التصعيد يُقابل بالتصعيد".

وقال العميد الثور أن" جرائم العدوان على اليمن كبيرة وأن القوات المسلحة اليمنية لن تظل مكتوفة اليد".

ولفت الى أن "أمريكا هي طرف في الحرب وأن اعلان بايدن يدل على أنها تشارك في الحرب"، مستغربا كيف "يطالبون بالسلام وهم يدعمون السعودية في تزويدها بالسلاح وبالدعم اللوجستي".

وأكد أن "صنعاء تقبل بالسلام العادل حتى وان كان من الشيطان ".

شدد العميد الثور في حديثه على أن "أمريكا اذا كانت جادة في السلام فلتوقف العدوان والحصار على اليمن، أما السلام في ظل استمرار الحصار وهطول الصواريخ على الشعب اليمني فغير ممكن".

وأشار العميد الثور الى أن" اليمن أصبح رقما صعبا، والدليل ارسال مبعوث خاص لليمن، مرحباً بأي مبادرة للسلام، ولكن الذي يضمن أمن واستقرار وحرية الشعب اليمني".

تحدث الخبير العسكري اليمني عابد الثور عن إحتدام المواجهات في مأرب، قائلا: انها لصالح صنعاء واستطاعت السيطرة على أهم المنافذ لمدينة مأرب من كل الاتجاهات"

وأكد الثور أن "مأرب محاصرة من كل الاتجاهات وأهم المعسكرات التابعة لقوات هادي سقطت بيد قوات الجيش واللجان الشعبية"، مشيرا الى أنه" وبعد تحرير مأرب سيمهد الطريق الى تحرير المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن".

ورحَّب بقرار البرلمان الأوروبي بوقف الحرب واحالة المتهمين الى محكمة الجنايات الدولية، راجياً من الدول الاسلامية والعربية التحرك على مختلف الأصعدة من أجل اليمن".

وأكد العميد الثور أن" قوى التحالف في مأرب لم يعد لديهم أي فرصة للدفاع عن مأرب، ولم يعد أمامهم سوى الاستسلام".

وبيّن أن "صنعاء تمتلك أسلحة متطورة وأن العدو قد استنفد كل أسلحته وفشل"، مشيرا الى أن " المرتزقة يعيشون في قلق كبير ومعنوياتهم منهارة".

وكان قد أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلّحة اليمنية يحيى سريع، أن " سلاح الجو المسير اليمني نفذ هجوما جويا على مطاري جدة وأبها الدوليين بطائرتي صماد3 وقاصف2k ، وكانت الإصابة دقيقة نتج عنها توقف المطارين لساعتين متتاليتين ، حد قوله " .

وأكد العميد سريع أن "هذه العملية تأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان العسكري وحصاره المتواصل على الشعب اليمني".