احتفال في بغداد بمناسبة الذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران

اقام المركز الثقافي للشهيد ابو مهدي المهندس في العاصمة بغداد، احتفالاً بمناسبة الذكرى 42 لنتصار الثورة الاسلامية في ايران، حضره شخصيات سياسية وعشائرية وقادة في الحشد الشعبي، ثمنوا دور هذه الثورة في اعادة الحرية للشعوب المنطقة.

أعطَت الكثيرَ ورسمَتْ اولى ملامحِ الحريةِ.. هي الثورةُ الاسلاميةُ في ايران التي أسَّست بانتصارِها قبلَ اثنين واربعين عاماً جبهةً جديدةً لمواجهةِ الاستكبارِ العالمي. المركزُ الثقافي للشهيدْ ابو مهدي المهندس في بغداد أقام احتفالاً حضرَتهُ شخصياتٌ سياسيةٌ وعشائريةْ وقياداتُ الحشد الشعبي.

وعبَّر الحاضرون عن امتنانِهِم للثورةِ الاسلاميةِ في ايران والتي كانَتْ طريقَ المجاهدين في العراق لتحريرِهِ من عصاباتِ داعش الارهابي

وشكَّلَت الثورةُ الاسلاميةُ في ايران الركيزةَ الاساسيةَ في بناءِ جيلٍ جديدٍ من الاحرارِ في العالمِ شكَّلوا القدوةَ للتصدي لمشروعِ النفوذِ الاميركيْ - الصهيوني ليسَ في المنطقةِ فحسب، بل في الكثير من دول العالم.

المصدر: قناة المنار