چندهزار خودرو از جاده‌های شمال برگردانده شد؟

مینو محرز: ورودی بیمارستان‌ها افزایش پیدا کرده است

گره بزرگ ترافیکی تهران و البرز باز می‌شود؟

بازدید 569

مقتل خمسة من رجال الشرطة بانفجار في إقليم كونار شرق البلاد

قتل خمسة من أفراد قوة الشرطة بانفجار استهدف سيارتهم في منطقة تشابا دارا بإقليم كونار شرق أفغانستان ليلة الجمعة.
کد خبر: ۱۰۳۴۱۴۶
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۱ 13 February 2021

مقتل خمسة من رجال الشرطة بانفجار في إقليم كونار شرق البلاد

وقال قائد شرطة الإقليم فريد مشعل، إن ذلك جاء في وقت استهدف هجوم بسيارة مفخخة مركزا لقوات الأمن في منطقة أرغنداب في إقليم قندهار الجنوبي، ما أسفر عن إصابة 7 من أفراد الشرطة.

واوضح مشعل إن مدرسة وعددا من المنازل المجاورة تضررت في الهجوم.

من ناحية أخرى، قالت الشرطة إن ثلاثة مدنيين أصيبوا في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في مدينة جلال آباد صباح اليوم السبت.

وقالت شرطة ننجرهار إن الانفجار استهدف عربة للشرطة، لكن كل المصابين كانوا من المدنيين. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات.

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
افغانستان أمن انفجار
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
واکسیناسیون کرونا در ایران نامه رهبری به پوتین سی و نهمین جشنواره فیلم فجر احمد محمود الهیار ملکشاهی

تزریق نخستین واکسن اسپوتنیک به پسر دکتر نمکی  (۱۳۴ نظر)

جمع‌آوری امضا در مجلس برای نامزدی رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ / اعلام برائت جبهه پایداری از محمود احمدی نژاد / بالاخره قالیباف حامل پیام بود یا خیر؟  (۱۱۱ نظر)

پیشنهاد آشنا برای توهین کنندگان به روحانی / نظر رئیسی برای حضور در انتخابات چیست؟ / علم الهدی: مسئولی از مذاکره و آشتی با آمریکا حرف بزند، خائن به انقلاب است / مجری سیما: به خاطر این واژه گفتند سه بار عذرخواهی کُن!  (۹۳ نظر)

پژمان جمشیدی هم کرونا گرفت  (۸۹ نظر)

زنگ خطر حداد عادل در مورد خطر مشارکت پایین در انتخابات / دعوت برخی از اصلاح طلبان از سید حسن خمینی برای انتخابات ۱۴۰۰ / رسول جعفریان: لازم نیست بایدن برای ما نقشه بکشد، خودمان نقشه‌کش ماهری هستیم! / عدم ملاقات قالیباف با پوتین برای او یک امتیاز است!  (۸۳ نظر)

پاسخ امام به نامه آیت‌الله مصباح یزدی چه بود؟ / سعید جلیلی کاندیدای جبهه پایداری می‌شود؟ / روایتی از بغض رئیسی در سفر استانی / یک عده‌ای بچه مچه می‌خواهند وزیر را استیضاح کنند!  (۸۱ نظر)

یک نماینده مجلس: قالیباف پروتکل‌های بهداشتی دیدار با پوتین را نپذیرفته / فریدون عباسی: اینکه به خاطر رای یک نماینده، در حوزه انتخابیه او را کتک زدند، این چه شفافیت آراست؟  (۷۹ نظر)

آیا برخورد پوتین با رئیس مجلس ایران توهین آمیز بود؟ / پس از تاکیدات رهبر انقلاب، مساله برجام به کجا می‌رسد؟ /سعودی‌ها و فضا‌سازی علیه ایران  (۶۹ نظر)

پاسخ عجیب سعادتمند درباره افزایش ۹میلیارد تومانی قرارداد کاپیتان / استقلال اسیر امضاهای نجومی و اشتباه / بمب ساعتی که عبدیان کار گذاشت!  (۶۹ نظر)

آغاز واکسیناسیون کووید ۱۹ در ایران با دستور رئیس‌جمهور و واکسن اسپوتنیک  (۶۹ نظر)

ادامه حواشی داخلی سفر قالیباف به روسیه / هاشمی طبا: دولت بعدی ایران با آمریکا سازش می‌کند / انتقادات تند هادی غفاری از شورای نگهبان / احمدی‌نژاد برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ چه برنامه ای دارد؟  (۶۷ نظر)

تذکر به دوچرخه‌سواری بانوان آری، تذکر به موتورسواران فحاش خیر؟ / عضو نهاد اصلاح طلبان: شرافتمندانه، عزل واعظی بود /تجمع در نارمک و دعوت انتخاباتی از احمدی‌نژاد  (۶۶ نظر)

چرا سیاستگذاران ایرانی از «بمب اتم» سخن می‌گویند؟!  (۶۳ نظر)

تغییر حداقل مزد کارگری در فراز و نشیب ۴۱ سال گذشته  (۵۸ نظر)

سیم آخر شبکه سه سیما، کپی مسابقه اسرائیلی از آب در آمد!  (۵۷ نظر)

tabnak.ir/004L1m
tabnak.ir/004L1m