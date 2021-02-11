الحلبوسي والحكيم: الرقابة الدولية على الانتخابات مهمة.. ولتعديل قانون المحكمة الاتحادية

بحث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مع رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، الاستحقاق الانتخابي وسبل الاستعداد للانتخابات المبكرة. واكدا ضرورة الرقابة الدولية على الانتخابات، واهمية استكمال متطلبات العملية الانتخابية عبـر تعديل قانون المحكمة الاتحادية.

أكد رئيسُ مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيسَ تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم، ضرورة استكمال متطلبات العملية الانتخابية، ومنها تعديل قانون المحكمة الاتحادية، لدوره في إضفاء الشرعية على نتائج الانتخابات.

واشار الحلبوسي، خلال لقائه السيد الحكيم، وفق بيان لمكتبه الاعلامي امس الاربعاء، الى أهمية الالتزام بتوقيت إجرائها والتنافس على أساس البرامج الانتخابية وتحقيق الأمن الانتخابي.

كما اكد الجانبان أهمية الرقابة الدولية شرط أن تكون بلا تدخل في الشأن التنفيذي ومن دون خرق السيادة العراقية.

وبحث اللقاء، تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، والاستحقاقات التي تنتظر البلاد في المرحلة القادمة، ولا سيما الاستحقاق الانتخابي وسبل الاستعداد للانتخابات المبكرة.