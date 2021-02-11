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وزير خارجية العراق يسلم السيسي رسالة من برهم صالح

سلم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، رسالة موجهة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من الرئيس العراقي برهم صالح.
کد خبر: ۱۰۳۳۶۵۰
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۵ 11 February 2021

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الذي جاء إلى القاهرة حاملا رسالة إلى السيسي من نظيره العراقي برهم صالح تتعلق بموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، فقد حضر اللقاء رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، والسفير العراقي في القاهرة أحمد الدليمي.

وقال المتحدث الرسمي في بيان إن "وزير خارجية العراق نقل للرئيس رسالة من أخيه الرئيس برهم صالح تتعلق بموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".

وأضاف المتحدث ان الوزير حسين "أكد حرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات، في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية، وفي ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة والداعم للعراق، بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية".

ونقل البيان عن السيسي تأكيده "اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي".

وأشار البيان إلى تأكيد السيسي على "تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية، دعماً لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل العربي المشترك، وذلك في إطار سياسة مصر القائمة على مبادئ رشيدة متوازنة وثوابت أخلاقية راسخة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار للجميع".

ولفت المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن "اللقاء شهد استعراض الوضع السياسي والأمني في المنطقة، والتحديات في هذا الإطار، حيث تم التوافق على استمرار التشاور المتبادل بين البلدين لاستعادة الأمن والاستقرار".

وتابع: "كما تم التطرق إلى مجمل العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، فضلاً عن سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي مع الأردن".

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