در سایت بازی ماتریکس چه بازی هایی را می توانیم خریداری کنیم؟

معرفی بازی Spider man

بازی Spiderman یک بازی کاملا انحصاری برای کنسول PS4 است که بر اساس یک ابرقهرمان شخصیت‌های مارول ساخته شده است. منتقدان این بازی را، بهترین بازی ابرقهرمانی ساخته شده یاد کرده‌اند. بازی در مورد شخصیت Peter Parker است که داستان آن در شهر New York City در جریان است. بازی در سه روز اول موفق شد که 3.3 میلیون نسخه به فروش برساند. این بازی اکشن ماجراجویی، جهان باز است و شما قادر به شخصی سازی شخصیت خود هستید.

معرفی بازی بازی Death Stranding

شاید بتوان گفت که یکی از افرادی که استاندارد‌های بازی را جا به جا کرده و خواهد کرد کسی نیست جز هیدیو کوجیما؛ این کارگردان، خالق سری بازی‌های Metal Gear Solid می‌باشد. این بار کوجیما از بازیگران سرشناسی چون Norman Reedus (بازیگر سریال مردگان متحرک: درل) Léa Seydoux (بازیگر سرشناس فرانسوی) و Mads Mikkelsen استفاده کرده است. این بازی در تاریخ November 8 برای کنسول پلی استیشن منتشر می‌شود.

بازی last of us 2

یکی از مورد انتظار ترین بازی‌های پلی استیشن قطعا بازی Last of us می‌باشد. این بازی آخرالزمانی توسط کمپانی Naughty Dog و به کارگردانی Neil Druckmann ساخته شده است. به گفته‌ی بعضی از منابع خبری، بازی آخرین ما قرار است در اوایل سال 2020 انتشار شود. بازی آخرین ما جزو بازی‌هایی است که هرکس باید این بازی را تجربه کند. نسخه‌ی اول این بازی در مورد دو شخصیت به نام الی و جوئل است که برای بقاء در مقابل خطرات و تهدید‌ها باید ایستادگی و مقاومت کنند.

با افزایش نجومی قیمت دلار در ماه های اخیر خرید بازی های فیزیکی پلی‌استیشن 4 که معمولا قیمتی در حدود 60 دلار دارند بسیار سخت شده است. برای اینکه هزین‌های خرید بازی‌ها را کم کنیم روشی وجود دارد به‌نام اکانت های ظرفیتی.

گیفت کارت EA ACCESS مخصوص ایکس باکس مایکروسافت

سرویس EA ACCESS که روی کنسول های ایکس باکس و به تازگی روی کنسول PS4 سونی نیز در دسترس قرار گرفته امکانات قابل ملاحظه و جالبی را در اختیار گیمرها قرار میدهد. با پرداخت مبلغ اشتراک این سرویس میتوانید بازی های قدیمی مثل فوتبال شرکت معروف EA را در هرزمان از آرشیو این سرویس دانلود و بازی بکنید. هر ماه نیز بازی های جدیدی به این کلکسیون یا همان The Vault اضافه میشود و همچنین هنگام خرید بازی ها و عناوین جدید EA میتوانید تا 10% تخفیف از خرید برخوردار شوید که این ویژگی روی تمامی خرید های فروشگاه از جمله بازی ها ، دی ال سی ها و حتی پوینت های Ultimate Team شامل میشود. ویژگی جالب دیگر این اشتراک این است که میتوانید عناوین پیش خرید شده را 5 روز زودتر از بقیه بازی بکنید. این سرویس در واقع گیمرها را ترغیب میکند تا بازی های EA را براحتی دانلود و اجرا کنند و بابت بازی های قدیمی و جدید من جمله Battlefield 4 ™ FIFA 15، Plants vs. Zombies ™ Garden Warfare، Madden NFL 15، Need for Speed ™ Rivals و سایر عنوان های این شرکت هزینه های زیادی پرداخت نکنند.

