تفاوت پلانتین با موز چیست؟ 

گاهی اوقات احساس می‌کنید در گوارش موز دچار مشکل شده اید یا به عبارت دیگر تجربه مصرف آن شبیه همیشه نیست و مقداری معده شما را درگیر کرده! شاید به جای موز، پلانتین از میوه فروشی خریده ایم!

پلانتین یا موز مخصوص پخت و پز معادل کمتر شیرین، اما نشاسته ای‌تر از موز است. موز شیرین که به نام «موز دسری» نیز شناخته می‌شود، در آمریکا و اروپا از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار است، اما پلانتین یکی از مواد غذایی ثابت در رژیم غذایی مردم ساکن کشور‌های گرمسیری محسوب می‌شود. برخلاف موز دسری، پلانتین تقریبا همواره باید پیش از مصرف پخته شود. در حقیقت، مزه این میوه در حالت خام چندان خوشایند نیست، از این رو، نباید گول ظاهر موز مانند آن را بخورید.



پلانتین از نظر مواد مغذی گزینه‌ای سرشار از فیبر، ویتامین‌های A، C، و B۶ و مواد معدنی منیزیم و پتاسیم است.

ارزش غذایی



پلانتین منبعی غنی از کربوهیدارت‌های پیچیده، ویتامین‌ها و مواد معدنی است. به عنوان یک ماده غذایی، افراد بسیاری در جهان قرن هاست که از پلانتین استفاده می‌کنند.



به گفته وزارت کشاورزی آمریکا، یک فنجان پلانتین برش خورده (۱۴۵ گرم) از ارزش غذایی زیر برخوردار است:



کالری: ۱۷۹



چربی: ۰ گرم



پروتئین: ۱ گرم



کربوهیدارت: ۴۸ گرم



فیبر: ۴ گرم



پتاسیم: ۷۳۹ میلی گرم



ویتامین C: ۲۷ میلی گرم



ویتامین A: ۸۳ میکروگرم



ویتامین B۶: ۰.۴۴ میلی گرم



منیزیم: ۵۵ میلی گرم



پلانتین منبع خوبی برای پروتئین و چربی نیست، از این رو، تنها یک بخش از یک رژیم غذایی سالم و متعادل را ارائه می‌کند.



تقویت گوارش



فیبر ماده مغذی مهمی محسوب می‌شود، زیرا به گوارش بهتر و اجابت مزاج راحت‌تر کمک می‌کند. فیبر مدفوع را نرم می‌کند و اندازه و وزن کلی آن را افزایش می‌دهد. مدفوع حجیم راحت‌تر از روده عبور می‌کند، در نتیجه، از یبوست پیشگیری می‌شود. به گفته کلینیک مایو، دنبال کردن یک رژیم غذایی سرشار از فیبر ممکن است خطر هموروئید و بیماری دیورتیکولی، بیرون زدگی‌های کوچک کیسه مانند (دیورتیکول) از دیواره روده بزرگ، را کاهش دهد. همچنین، فیبر احساس پری و سیری را تقویت می‌کند، آهنگ گوارش را کند می‌سازد و ممکن است به مدیریت کلسترول کمک کند.



کنترل وزن



برخلاف آنچه بسیاری از مردم باور دارند، کربوهیدارت‌ها لزوما مواد بدی برای مدیریت وزن محسوب نمی‌شوند. فیبر و نشاسته موجود در پلانتین کربوهیدارت‌های پیچیده هستند.



فیبر و کربوهیدارت‌های پیچیده نسبت به کربوهیدارت‌های موجود در غذا‌های پردازش شده کمتر پردازش شده و آرام‌تر گوارش می‌شوند. آن‌ها احساس پری و سیری را برای مدت زمان طولانی‌تری پس از وعده غذایی حفظ می‌کنند که می‌تواند به معنای پرهیز از پرخوری و مصرف مواد غذایی ناسالم باشد.



سرشار از آنتی اکسیدان‌ها



پلانتین حاوی تقریبا ۳۲ درصد از مقدار مصرف توصیه شده روزانه ویتامین C در هر فنجان است. این ویتامین به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل می‌کند و در تقویت سیستم ایمنی نقش دارد.



به عنوان یک آنتی اکسیدان، ویتامین C ممکن است از بدن در برابر آسیب رادیکال‌های آزاد مرتبط با افزایش سن، بیماری قلبی، و حتی برخی انواع سرطان محافظت کند. مطالعات رابطه‌ای معکوس بین مصرف ویتامین C و سرطان‌های مختلف مانند ریه، پستان، روده بزرگ، معده، و مری را نشان داده اند.



همچنین، مشخص شده است که افراد مبتلا به سرطان دارای تراکم پایین‌تر ویتامین C در پلاسمای خون خود هستند.



مفید برای قلب



میزان بالای پتاسیم موجود در پلانتین برای حفظ مایعات سلولی و بدن که ضربان قلب و فشار خون را کنترل می‌کنند، ضروری است.



همچنین، پلانتین منبع خوبی برای ویتامین B۶ (پیریدوکسین) است. یک فنجان پلانتین برش خورده تقریبا ۳۴ درصد از مقدار مصرف توصیه شده روزانه برای این ماده مغذی را تامین می‌کند. ویتامین B۶ به کاهش سطوح هموسیستئین که اغلب با بیماری عروق کرونر و سکته مغزی مرتبط است، کمک می‌کند.



فیبر موجود در پلانتین نیز به کاهش کلسترول کمک می‌کند که به حفظ عملکرد قلب در بهترین حالت ممکن کمک می‌کند.







کاربرد‌های متنوع

پلانتین به طور معمول سرخ شده و در کنار ظرف غذا در رستوران‌ها یا روی بستنی قرار می‌گیرد. در شرایطی که از عطر و طعم خوبی برخوردار هستند، اما پلانتین سرخ شده انتخاب غذایی سالمی محسوب نمی‌شود اگر در روغنی ناسالم آماده شده یا اگر در تلاش برای کاهش وزن خود هستید.



بهتر است پلانتین را به عنوان یک سبزی نشاسته‌ای یا جایگزینی برای سیب زمینی مد نظر قرار دهید. بافت و عطر و طعم ملایم پلانتین در حالت پخته یا گریل شده بیشتر خود را نشان می‌دهد. شما می‌توانید پلانتین را به یک خورش حاوی گوشت یا سبزیجات اضافه کنید یا آن را به همراه ماهی گریل کنید.



پلانتین گزینه‌ای عالی برای دستورالعمل‌های بدون گلوتن یا دوستدار رژیم غذایی پالئو، مانند پن کیک‌های پالئو، است.



از کجا پلانتین تهیه کنیم؟



پلانتین در کشور‌های گرمسیری سراسر جهان از آمریکای جنوبی و مرکزی تا کارائیب، آفریقا و جنوب شرق آسیا پرورش داده می‌شود. به عنوان یک محصول غیر فصلی، پلانتین در تمام طول سال در دسترس است. در بسیاری از مناطق جهان، پلانتین به عنوان یک ماده غذایی ثابت در رژیم غذایی استفاده می‌شود و منبع خوبی برای تامین کالری مورد نیاز افراد ساکن در مناطق گرمسیری است. همچنین، پلانتین در سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی در سراسر جهان به فروش می‌رسد.