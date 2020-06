گیاهانی که پشه ها را فراری می دهند

به گزارش تابناک به نقل از تالاب، یکی از معضل‌های فصل تابستان وجود پشه و مگس‌های که با نیش زدن و ایجاد حساسیت در بدن موجب ایجاد مریضی ها می‌شوند پشه‌ها حشرات موذی می‌باشند که در همۀ نقاط جهان زندگی می‌کنند.

حشرات زیادی در جهان می‌باشند که بعضی از آنها نیش زهر آلودی دارند و به انسان می‌توانند آسیب برسانند یکی از این حشرات پشه می‌باشد که بسیار موذی است.

با شروع فصل تابستان حشرات به ویژه پشه‌ها سر و کله شان به درون منزل‌ها پیدا می‌شوند که تعداد زیادی از مردم برای خلاص شدن از دست ان‌ها از حشره کش‌های شیمیایی بهره‌گیری می‌کنند که برای سلامتی اعضای خانواده بسیار زیان آور است.

گیاهان حشره کش

پیش از آن که از دافع پشه مبتنی بر DEET استفاده کنید میتوانید انتخاب‌هایی طبیعی را مد نظر قرار دهید.

دی اتیل متا تولوآمید یا DEET همچنان انتخابی بد بو برای مقابله با پشه‌ها محسوب می‌شود و پژوهش‌ها نشان داده اند که ماده تشکیل دهنده اصلی در محصولات تجاری دافع پشه اثری فراتر از بوی بد را به همراه دارد.

گیاهانی که پشه‌ها را فراری میدهند

مطالعه‌ای که توسط پژوهشگران دانشگاه دوک انجام شد نشان داد که این محصولات می‌توانند آسیب سلول‌های مغز، تغییرات رفتاری و تعاملات زیان آور با بعضی دارو‌ها را موجب شوند.

همینطور، دانشمندان مرگ سلول مغزی در حیواناتی که به طور مرتب در معرض DEET قرار گرفته را مشاهده کردند.

مطالعه‌ای دیگر نشان داده هست که تا ۱۵ درصد از DEET به صورت مستقیم از طریق پوست جذب می‌شود و وارد جریان خون می شود.

از جمله آثار سمی این ماده شیمیایی می‌توان به اختلالات باروری، جهش‌های ژنتیکی و اختلالات سیستم عصبی مرکزی اشاره کرد.

برای دفع پشه‌های مزاحم نیازی نیست پیامد‌های سلامت جدی را متحمل شوید و با انتخاب گزینش‌هایی طبیعی می توانید به طور موثر ان‌ها را از خود دور کنید.

سنبل بری

شما می توانید با استفاده از روغن که در گیاه دارویی سنبل بری یافت می‌شود. گربه‌ها را دیوانه کنید و پشه‌ها را فراری دهید.

این روغن ضروری در اساس دفع پشه‌ها ۱۰ برابر موثرتر از DEET عمل می‌کند.

سنبل هندی

برای کسب برترین نتیجه باید از روغن ضروری خالص سنبل هندی و نه روغن معطر آن استفاده کنید.

روغن‌هایی که برای سوزاندن به فروش می‌رسند برای استفاده موضعی روی پوست مناسب نیستند و باید روغن ضروری کیفیت بالا سنبل هندی را خریداری کنید. اگرچه کارایی آن به اندازه سنبل بری نیست.اما همچنان گزینش خوبی محسوب می شود.

سیر

با مصرف مقدار زیادی سیر تازه یا استفاده از کپسول‌های سیر می‌توانید پشه‌های مزاحم را از خود دور کنید.

اسطوخودوس

روغن ضروری اسطوخودوس بوی بی نظیر‌ی دارد و بعنوان دافع موثر پشه‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بهتر هست روغن ضروری اسطوخودوس را در یک روغن حامل مثل هسته زردآلو، بادام شیرین، یا روغن نارگیل رقیق کنید.

فلفل سیاه

پژوهشی اخیر نشان داده هست که عصاره فلفل سیاه انتخاب‌ موثر در دفع پشه‌ها محسوب می‌شود.

روغن سویای ارگانیک

مطالعه‌ای که در نشریه The New England Journal of Medicine منتشر شد نشان داد که مواد دافع تهیه شده از روغن سویا به اندازه مواد دافع حاوی DEET موثر میباشند.

روغن سویای ارگانیک نه تنها در دفع پشه‌ها موثر عمل می‌کند، بلکه یک مرطوب کننده بدن بی نظیر نیز محسوب میشود.

از سوی دیگر، پژوهش‌های صورت گرفته نشان داده اند یک ماده تشکیل دهنده در سویا می‌تواند رشد مو‌های بدن را هنگامی که به صورت موضعی استفاده شود، کند نماید.

در صورت امکان از روغن سویای ارگانیک استفاده کنید، زیرا تعداد زیادی از محصولات سویا در حال حاضر از نظر ژنتیکی اصلاح شده اند.

نیلوفر آبی

مطالعه‌ای که در نشریه Asian Pacific Journal of Tropical Medicine منتشر شد نشان داد که نیلوفر آبی «Nelumbo Nucifera» یک دافع پشه موثر هست و همینطور به کشتن لارو پشه نیز کمک می کند.

از آنجایی که نیلوفر آبی در آب رشد می‌کند گزینش خوبی برای دفع حشرات در حوض‌های حیات پشتی و آب محسوب میشود به جای اینکه موضعی استفاده شود.

روغن چریش یا روغن دانه چریش

نتایج مطالعه شورای پژوهش ملی ایالات امریکا نشان داد که روغن چریش گزینش‌ای موثرتر از DEET در دفع پشه‌ها محسوب می‌شود. نتایج این مطالعه توسط دانشمندان موسسه مالاریا در هند تایید شد. چریش گیاهی هست که در هند رشد می کند.

شما می‌توانید در مجموع ۳۰ قطره از روغن‌های ضروری سنبل بری، سنبل هندی، اسطوخودوس، چریش و فلفل سیاه «از هر روغن ضروری تقریبا شش قطره» را در ۳۰ میلی لیتر از یک روغن طبیعی و بدون بو یا مرطوب کننده ترکیب کرده و در یک ظرف شیشه‌ای نگه داری کنید. مقداری از این ترکیب را روی پوست خود بمالید تا پشه‌های مزاحم را از خود دور کنید.

همینطور، شما میتوانید ۳۰ قطره از این روغن‌های ضروری را با روغن سویای ارگانیک ترکیب کنید تا از سد دفاعی قوی تری برخوردار شوید.

پیش از استفاده کلی ترکیب را روی قسمت کوچکی از پوست خود بمالید و ۲۴ ساعت منتظر بمانید تا نسبت به عدم حساسیت به هر یک از روغن‌های ضروری اطمینان حاصل شود.