«ترکمن» حسین علیزاده / «به جان تو» مجید درخشانی / «منم محو خیال او» نصرت فاتح علی خان / «روشنایی روح» کیتارو / چگونه بر حس تنهایی غلبه کنیم؟

هشتمین روز بهار فرارسید و بهار در کوی و برزن رخ نمایان کرده اما برای برخی از مردمان نوروز فرا نرسیده و فرازِ زندگی و سختی معاش آنها را به نقطه‌ای رسانده‌ که چرخش ایام بر حیات‌شان توفیری نکند و بدین سان حال بهتری با فرارسیدن بهار نیابند. این یک حقیقت است که باید حیات از دلمان آغاز شد، وگرنه تغییر در آب و هوا به خودیِ خود منتهی به بهبود احوال نمی‌شود.

به قول محمد صالح علا، «نوروز من چندان نوروز مفصل و تشریفاتی نبوده است. نوروز من کبوتری است که خواب می بیند ماهی می شود... من در ایماژها و زندگی ذهنی خودم نوروزهایم این گونه است که دایم برای من سال تحویل است. جهان من دایم در تغییر است. در این جهان همه دور هم می‌گردند، ماه دور زمین می‌گردد، زمین دور خورشید می گردد، خورشید دور کهکشان شیری می‌گردد همه در حال دور هم گردیدن و در حال تغییر هستیم. به نظرم کسانی که تغییر نمی‌کنند، محکوم به زوال هستند. ما دایناسور نیستیم، از دایناسورهای طلفکی هیچ چیز نمانده است چون تغییر نکردند.»

با امید به اینکه شرایط کشور در سال جدید به سمتی رود که هر روز حقیقتاً نوروز باشد، کلام را با بهاریه‌ای از خواجوی کرمانی به پایان می‌رسانیم و دعوت‌تان می‌کنیم تا مجموعه ویدیویی امروز را تماشا کنید.

عید آمد و آن ماه دل افروز نیامد

دل خون شد و آن یار جگر سوز نیامد

نوروز من ار عید برون آمدى از شهر

چونست كه عید آمد و نوروز نیامد

مه مى طلبیدند و من دلشده را دوش

در دیده جز آن ماه دلافروز نیامد

آن ترك ختائی بچه آیا چه خطا دید

كامروز علی رغم بدآموز نیامد

خورشید چو رسمست كه هر روز برآید

جانش هدف ناوك دلدوز نیامد

تا كشته نشد در غم سوداى تو خواجو

در معركه‌ عشق تو پیروز نیامد

ترکمن ؛ حسین علیزاده

شور انگیز نام آلبومی است به آهنگسازی حسین علیزاده و آواز شهرام ناظری که در سال ۱۳۶۷ اجرا و در سال ۱۳۶۸ منتشر شد. در این آلبوم که در آواز بیات ترک و دستگاه شور اجرا شده از اشعار حافظ، مولوی و نظامی گنجوی استفاده شده‌است. شور انگیز اثری است که به دلیل استفاده از فرم ها و ابداعات تازه در موسیقی ایرانی کاری نو و متفاوت است و از ذهن پیچیده و خلاق حسین علیزاده در این کار خبر می‌دهد. این اثر ابتدا در تالار وحدت اجرا شد و عواید آن هم به زلزله زدگان استان گیلان اختصاص یافت و علاوه بر شهرام ناظری، صدیق تعریف هم آن را خواند اما وقتی آلبوم شور انگیز منتشر شد، تنها صدای شهرام ناظری شنیده می‌شود. قطعه ترکمن مشهورترین قطعه آلبوم شورانگیز است که یکی از شاهکارهای این استاد موسیقی محسوب می شود. اجرای زنده قدیمی این قطعه را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.

به جان تو ؛ مجید درخشانی

استاد مجید درخشانی موزیسن و نوازنده تار، همنوازی با شاهد عندلیبی نوازنده نی، امیرعباس زارع نوازنده سه تار و دف و آرمان سیگارچی نوازنده عود داشته است. این ویدیو را در «تابناک» می بینید.

منم محو خیال او ؛ نصرت فاتح علی خان

«منم محو خیال او» یکی از اشعار امیرخسرو دهلوی است که نصرت فاتح علی خان خواننده و استاد سبک قَوّالی اهل پاکستان به زیبایی اجرا کرده است. این قطعه را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.

روشنایی روح ؛ کیتارو

«روشنایی روح / The Light Of The Spirit» یکی از آلبوم‌های «کیتارو / Kitaro /喜多郎» است و نام یکی از قطعات این آلبوم است. کیتارو با نام اصلی‌اش «ماسانوری تاکاهاشی / Masanori Takahashi /高橋 正則»، آهنگ ساز و نوازنده ژاپنی است که در ژانرهای موسیقی بومی، الکترونیک و نیوایج و تلفیق این ژانرها موفق عمل کرده و طرفداران فراوانی دارد. اجرای زنده قطعه «روشنایی روح» در مکزیک که کیتارو در آن «سازدهنی / هارمونیکا / Harmonica» می‌زند را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.

تصاویر رنگی خیابان لاله زار در 1335

خیابان لاله زار در تهران قدیم یکی از شریان‌های اصلی شهر بود؛ خیابانی مملو از سینما، کافه و مغازه‌های جذاب. اکنون تصاویر رنگی کمیابی از این خیابان در سال ۱۳۳۵ را در «تابناک» می‌بینید.

تنهایی چیست و چگونه بر حس تنهایی غلبه کنیم؟

با اینکه ما در اصل ارتباطات زندگی می‌کنیم اما انسان‌ها بیش از همیشه احساس تنهایی می‌کنند. احساس تنهایی و رنج اجتماعی ناشی از آن نوعی مکانیزم روانی است که انسان را به سمت اجتماعی شدن و پیوستن به یک گروه تحریک و از این طریق بقای او را که به همکاری گروهی وابسته است تضمین می‌کند. با تغییر سبک زندگی در دوران مدرن، مشغله کاری و تحصیلی باعث شده که انسان‌ها فرصت کمتری برای برقراری و حفظ روابط اجتماعی داشته باشند. در این ویدیو با بررسی دلایل احساس تنهایی در انسان، راه‌های پیشگیری و رفع آن معرفی می‌شود.

دستور پخت استیک ترای تیپ

برش ترای تیپ از بخش پایین‌تر سیرلوین (راسته) تهیه می‌شود و هرچند به نرمی و لطافت سایر برش‌های استیک نیست اما طعم بهتری دارد. در این ویدیو روش ساده گریل کردن این برش به همراه ادویه‌های مناسب آموزش داده می‌شود.

مواد لازم

برش استیک ترای تیپ به مقدار دلخواه

یک قاشق غذاخوری از هرکدام از این مواد:

نمک

فلفل سیاه

نمک کرفس

پونه کوهی

رزماری

پودر سیر

پودر پیاز

فلفل کاین