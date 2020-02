بر اساس قوانین لیگ قهرمانان آسیا، سعید آقایی محرومیتی برای شرکت در فصل جدید این مسابقات نداشته است.

به گزارش تابناک ورزشی، تیم فوتبال سپاهان اصفهان در بازی اول اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۴بر صفر العین امارات را شکست داد و سعید آقایی مدافع این تیم با ۲پاس گلی که داد، نقش پررنگی در این پیروزی داشت.

اما پس از این برد، برخی رسانه‌های عربی مدعی شدند که آقایی به علت دریافت کارت زرد در مرحله گروهی و یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۱۶ با تراکتور، قادر به همراهی سپاهان در اولین بازی این فصل نبوده است، بنابراین باید نتیجه دیدار سپاهان و العین، سه بر صفر به سود نماینده امارات اعلام شود.

روابط عمومی باشگاه سپاهان در این خصوص اعلام‌کرد: پس از پیروزی مقتدرانه بر العین، حاشیه سازی تیم‌های عربی آغاز شده است. سعید آقایی در فصل ۲۰۱۶ لیگ قهرمانان آسیا و در مرحله حذفی تنها یک کارت زرد دریافت کرده است.

در ماده ۵۷ آیین نامه این رقابت‌ها در خصوص اخطار‌ها بحث شده و آمده است؛ در پایان مرحله اولیه، مرحله پلی‌آف، مرحله گروهی و پس از نیمه نهایی، تک کارت‌های زرد بازیکنان بخشیده شده و تنها کسانی که دو کارت زرد یا کارت قرمز دریافت کرده‌اند و یا جریمه انضباطی شده‌اند نمی‌توانند به اندازه جریمه خود در مراحل بعدی تیم خود را همراهی کنند.

57.1.2. Any Participating Player or Participating Official who completes the Playoff Stage having only received one (1) caution shall not carry- over that caution to the Group Stage.

57.1.3. Any Participating Player or Participating Official who completes the Group Stage having only received one (1) caution shall not carry-over that caution to the Knockout Stage.

57.1.4. Any Participating Player or Participating Official who completes the Semi Finals having only received one (1) caution shall not carry-over that caution to the Final.

با توجه به این بخش از آیین‌نامه، سعید آقایی که در مرحله گروهی سال ۲۰۱۶ مقابل پاختاکور کارت زرد گرفته بود، پس از صعود تراکتور به عنوان تیم اول گروه c، با دریافت کارت زرد در بازی برگشت مقابل النصرامارات، برای فصل بعدی این رقابت‌ها تک کارت محسوب می‌شده و منعی برای همراهی سپاهان نداشته است.