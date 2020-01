هشدار انگلیسی به آمریکا در مصلای تهران

پیکر سردار حاج قاسم سلیمانی برای وداع به مصلای امام خمینی تهران منتقل شد و امشب تا سحر دوستداران این شهید دلاور با او وداع می‌کنند و صبحگاه پیکر سردار سلیمانی پس از قرائت نماز میت در دانشگاه تهران به امامت رهبر انقلاب، تشییع می‌شود و سپس به کرمان منتقل خواهد شد تا روز سه شنبه در کرمان تشییع شود. در مراسم وداع با سردار سلیمانی در مصلای تهران، حاج محمود کریمی مداح اهل بیت در مقام مجری مراسم، از مردم خواست پاسخ آمریکا را به زبان خودشان بدهند و جمعیت به انگلیسی شعار داد: «Hey US you started it, we will end it / هِی آمریکا، تو این را شروع کردی؛ ما این را تمام خواهیم کرد» این هشدار عمومی به آمریکا را با زیرنویس فارسی در تابناک می‌بینید.