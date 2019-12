بانک آینده بانک سال ایران در سال ٢٠١٩ انتخاب شد

بانک آینده از طرف بنکر، به عنوان بانک سال جمهوری اسلامی ایران در ٢٠١٩ میلادی انتخاب شد.

نشریه معتبر بنکر(The Banker)، با بیش از ۹۰ سال سابقه حرفه‌ای در زمینه بانکداری در سطح جهانی ، بانـک آینده را در سال ٢٠١٩ میـلادی، به عنـوان بانـک سال جمـهوری اسـلامی ایران (Bank of The Year in Iran) انتخاب کرد.

تندیس و گواهی مربوط به این موفقیت نیز طی مراسمی که با حضور مدیران ارشد بانک‌ها، از بیش از ١٠٠ کشور جهان در روز پنج­شنبه، هفتم آذر ماه 139٨ برگزار شد؛ به همراه سایر بانـک‌های برتر کشوری، منطقه‌ای و جهانی توسط نماینده بانک آینده دریافت شد.

شایان ذکر است؛ کسب این عنوان، پس از انتخاب بانک آینده، به عنوان «برترین بانک تحول‌ساز خاورمیانه»، توسط مؤسسه یورومانی، بانک سال جمهوری اسلامی ایران توسط بنکر در سال­های ۲۰۱۷ و ٢٠١٨ میلادی و بانک برتر ایران در سال­های ۲۰۱۸ و 2019 میلادی به انتخاب یورومانی، ششمین افتخار جهانی و متوالی بانک آینده، در ٣ سال اخیر به شمار می‌رود.