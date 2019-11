کدام استان بیشترین آمار گازگرفتگی را دارد؟

رییس سازمان اورژانس کشور آخرین وضعیت مسمومیت با گاز co از اول مهر تا ۲۴ آبان را اعلام کرد.



به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پیرحسین کولیوند، رییس سازمان اورژانس کشور در تشریح آخرین وضعیت مسمومیت با گاز co در کشور اظهار کرد: در مجموع در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، فارس، مازندران و اصفهان ۸۵۰ نفر با گاز co مسموم و ۵۳ نفر فوت شدند.



او افزود: ۲۱۴ از مسموم شدگان در محل درمان و ۶۳۶ نفر از آن‌ها به مراکز درمانی اعزام شدند.



رییس سازمان اورژانس کشور بیان کرد: بیشترین آمارمسمومیت با گاز co در استان‌های تهران با ۱۵۶ نفر، آذربایجان شرقی با ۸۹ نفر و خراسان رضوی با ۸۸ نفر گزارش شده است.



کولیوند افزود: بیشترین آمارمسمومیت منجربه فوت در استان‌های تهران با ۸ نفر، فارس ۸ نفر، مازندران ۵ نفر و اصفهان با ۵ نفر بوده است.



براساس اعلام وزارت بهداشت، استفاده از آبگرمکن یا بخاری‌های مستعمل یا دارای نقص فنی و فاقد دودکش یا دارای دودکش بدون عملکرد مناسب در منزل بیشترین موارد ابتلا به مسمومیت را تشکیل می‌دهد. همچنین در محیط‌های سربسته مانند اتاق، آپارتمان، قایق و چادر مسافرتی به ویژه زمانی که راه‌های خروج هوا بسته شده باشد، خطر مسمومیت با گاز به شدت افزایش می‌یابد.



براساس توصیه وزارت بهداشت، در صورت امکان خاموش کردن وسایل گرمایشی گازی در زمان استراحت شبانه، باز گذاشتن در و پنجره برای ایجاد جریان هوا در زمان استفاده از وسایل گرمایشی گازسوز و استفاده از حسگر اعلام انتشار گاز مونوکسید کربن، اقدامات پیشگیرانه خوبی برای مسمومیت با گاز CO است.



وزارت بهداشت به هموطنان توصیه کرد: اگر با افراد دچار مسمومیت مواجه شدید، در گام اول، پنجره‌ها و در‌ها را باز کنید تا هوای تازه در فضا جریان پیدا کند. اگر امکان جابه جایی افراد را دارید آن‌ها را به فضای باز ببرید. شیرگاز یا وسیله گرمایشی را ببندید و آن را خاموش کنید. پس از خارج کردن مصدوم از محیط آلوده، فورا با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرید.