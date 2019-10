طرح عربستان برای براندازی سه ساله در ایران، بیانیه «عادل عبدالمهدی» درباره تظاهرات‌ سه‌شنبه در عراق، تحرکات محمد بن سلمان برای برکناری پدر و جزئیات سند ادعایی چهاربندی توافق‌شده برای دیدار ترامپ و روحانی، از جمله مهم‌ترین خبر‌ها و رویداد‌های مرتبط با خاورمیانه در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند. در این میان، باید به چراغ سیز ولیعهد سعودی برای دیدار با مقامات ایران نیز اشاره کرد.

به گزارش «تابناک»؛ پایگاه خبری «میدل ایست آی» واقع در لندن با ارائه گزارشی اختصاصی مدعی شده است که «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی به نخست وزیر عراق برای هماهنگی جهت دیدار با مقامات ایرانی چراغ سبز نشان داده است.

در این گزارش گفته شده که هدف از این دیدار، انجام گام‌های ابتدایی برای کاهش تنش جاری در منطقه است.

در همین ارتباط نیز «عباس الحسناوی» از مسئولان ارشد دفتر عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق به میدل‌ایست‌آی گفته بغداد به دنبال میانجی‌گری میان ریاض و تهران بوده و طی دیدارها و مذاکرات اخیر، شرایط هر یک از طرف‌ها را به دیگری انتقال داده است.

حسناوی همچنین گفته که پس از حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی و افزایش تنش در منطقه، عادل عبدالمهدی تلاش‌های خود را برای کاهش تنش‌ها به کار بسته و مذاکراتی را دنبال کرده است.

این مقام مسئول عراقی در ادامه افزود: هم ایران و هم عربستان شرایطی را پیش از آغاز هرگونه دیدار و مذاکره رودر رو دارند، اما امکان کاهش تنش‌ها وجود دارد.

به گفته حسناوی، جنگ میان ایران و عربستان به معنای سقوط کل منطقه و اقتصاد جهانی خواهد بود.

مسئول بلند پایه دفتر نخست وزیر عراق با اشاره به این که هم ایران و هم آمریکا به دنبال جنگ نیستند، افزوده است که منطقه توان جنگ میان ایران و عربستان را دیگر ندارد.

شکست طرح عربستان برای براندازی سه ساله در ایران

روزنامه الاخبار در ادامه افشاگری علیه عربستان سعودی در قالب اسنادی تحت عنوان «سعودی لیکس» روز سه‌شنبه، محتوای سندی جدید از عربستان سعودی را منتشر کرد که موضوع آن طرح براندازی نظام ایران طی سه سال از طریق شراکت با آمریکاست.

به گزارش الاخبار، سندی که این روزنامه لبنانی به آن دست پیدا کرده، کمک می‌کند که همکاری فعلی عربستان و آمریکا به ریاست دونالد ترامپ را بهتر درک کرد و دریافت، معامله بزرگ این دو که شامل طرح‌های سیاسی و میلیاردها دلار پول است، چه ماهیتی دارد.

طرح براندازی سه ساله ایران در قالب طرحی کلی‌تر آمده که عنوان آن «چهارچوب شراکت راهبردی قرن بیست و یکم بین ایالات متحده و پادشاهی عربی سعودی» است.

تاریخ این سند به سال ۲۰۱۷ بازمی‌گردد؛ کمی قبل از سفر چند روزه محمد بن سلمان به آمریکا و بعد از سفر مشهور دونالد ترامپ به عربستان بلافاصله بعد از ورود به کاخ سفید در قامت رئیس جمهور آمریکا. سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی با این طرح، چشم‌انداز کشورش برای «تعمیق همکاری راهبردی مشترک و توسعه آن تا افق‌های جدید» را ارائه می‌کند که شامل شش هدف اصلی است و هدف دوم آن طرح ریاض علیه ایران است.

الاخبار نوشت: آنچه اکنون منتشر کرده‌ایم سندی با مهر «به کلی سری و غیرقابل گردش» به تاریخ ۲۰۱۷... و صرفا متعلق به هدف دوم طرح است (و در قالب قسمت‌های بعدی، اسنادی جدید منتشر خواهیم کرد). در این قسمت خواهیم دید که بلندپروازی‌های سعودی که تا حد وعده به دونالد ترامپ و کاخ سفید رسیده، چطور به سطح براندازی نظام ایران طی برنامه‌ای سه ساله رسیده و به موازات آن قرار بوده که رویارویی وسیعی در لبنان با هدف تضعیف حزب‌الله در چهار محور سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای و نظامی اجرا بشود.

طبق این سند، صاحبان تصمیم در عربستان سعودی به شعار «انتقال نبرد به داخل ایران» که ولی‌عهد آن را اعلام کرد، بسنده نکرده و «کارگروه ایران» که بین ریاض و واشنگتن مشترک است تشکیل داده‌اند که هدفش نظارت بر زدن نظام در تهران است و در «کمترین سطح»، «انتقال بی‌ثباتی داخل مرزهای ایران» و «در بالاترین سطح» روی کار آوردن نظامی جایگزین در تهران است که «در خدمت منافع پادشاهی سعودی و ایالات متحده» باشد.

بیانیه «عادل عبدالمهدی» درباره تظاهرات‌های سه‌شنبه در عراق

«عادل عبدالمهدی»، نخست‌وزیر عراق بامداد چهارشنبه بیانیه‌ای درباره تظاهرات‌های اعتراضی در بغداد، بصره و برخی از دیگر شهرهای عراق صادر کرد.

نخست‌وزیر عراق در این بیانیه به شهروندان این کشور اطمینان خاطر داده اولویت‌های دولت او بر دستیابی به مطالبات مشروع متمرکز است و دولت در تلاش است خواسته‌های منصفانه شهروندان را برآورده کند.

نخست‌وزیر عراق، البته در این بیانیه خاطرنشان کرده، از نگاه دولت او بین تظاهرات‌کنندگانی که در چهارچوب حقوق قانونی خودشان در حال اعتراض هستند و نیروهای امنیتی عراق که به وظایف خود برای حفظ امنیت تظاهرات‌کنندگان و تأمین امنیت و ثبات کشور فعالیت می‌کنند، تفاوتی وجود ندارد.

او در بخش دیگری از بیانیه تأکید کرده اخلال در نظم عمومی، آسیب زدن عمدی به تظاهرات‌کنندگان و نیروهای امنیتی جرم است و طبق قانون، قابل مجازات است.

نخست‌وزیر عراق همچنین ضمن ابراز تأسف از کشته شدن چند تن از تظاهرات‌کنندگان و نیروهای امنیتی و آسیب دیدن اموال عمومی تأکید کرده دستور تحقیق درباره این حوادث را داده است.

وی در پایان خواستار امدادرسانی سریع به افرادی شده که در جریان این تظاهرات‌ها زخمی شده‌اند و درگذشت چند نفر را به خانواده‌های آنها تسلیت گفته است.

بغداد، بصره و برخی دیگر از شهرهای جنوب عراق روز سه‌شنبه صحنه برگزاری تظاهرات‌هایی در اعتراض به معضل بیکاری و مشکلات معیشتی بود. در جریان این اعتراضات دو تن کشته و چندین تن زخمی شدند.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت صدور فراخوان برای شرکت در این تظاهرات‌ها را به عهده نگرفته و گروه‌هایی از جمله «جریان صدر» که معمولاً آغازگر چنین تظاهرات‌هایی بودند اعلام کردند که در آن شرکت نخواهند کرد.

تحرکات محمد بن سلمان برای برکناری پدر

یک رسانه فرانسوی ولی‌عهد سعودی را «بی‌پروا» خواند و نوشت که او از این بیم دارد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در دور دوم نتواند در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز شود.

روزنامه «لوفیگارو» می‌نویسد محمد بن سلمان به لطف حمایت‌های محکم پدرش «سلمان بن عبدالعزیر» و دونالد ترامپ توانست خود را از مخمصه قتل «جمال خاشقچی»، رونامه‌نگار سعودی در کنسولگری سعودی در ترکیه نجات دهد.

لوفیگارو در ادامه به تحولات اخیر در عربستان سعودی اشاره می‌کند و می‌نویسد، سریال تحولات اخیر باعث خواهد شد که ولی‌عهد سعودی سریعتر به فکر جانشینی پدرش بیفتد و پادشاه عربستان شود.

بر اساس این گزارش، اصلاحات محمد بن سلمان در حمایت از زن، به سرکوب و بازداشت فعالان زن در مورد حقوق زنان در این کشور انجامیده و اقدامات مستبدانه ولی‌عهد سعودی، تجار سعودی را نگران کرده است.

لوفیگارو به حملات تلافی‌جویانه یمنی‌ها به تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان اشاره می‌کند و می‌نویسند، این حمله «ضربه سختی» به اقتصاد سعودی زد و چهره «پادشاهی امن» را متلاشی کرد و ولی‌عهد آن را ضعیف نشان داد.

جزئیات سند ادعایی چهاربندی توافق‌شده برای دیدار ترامپ و روحانی

برخی منابع فرانسوی روز سه‌شنبه مدعی شده‌اند، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا و «حسن روحانی»، رئیس‌جمهور ایران بر سر یک سند چهاربندی به عنوان مبنایی برای دیدار با یکدیگر در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و آغاز مجدد مذاکره میان ایران و آمریکا توافق کرده‌ بودند.

«پالیتیکو» به نقل از این منابع مدعی شده دیدار سران دو کشور علی‌رغم توافق بر سر این سند محقق نشده زیرا روحانی اصرار داشته ترامپ ابتدا رفع تحریم‌ها علیه ایران را اعلام کند.

پایگاه خبری «پالیتیکو» که مدعی شده این سند را رویت کرده، در ادامه به ذکر جزئیات مفاد آن پرداخته است.

در سند ادعایی، تهران موافقت کرده «هرگز به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد بود و کاملاً به تعهدات خود پایبند است؛ ضمن آنکه مذاکره بر سر چارچوبی طولانی‌مدت‌تر درباره فعالیت‌های هسته‌ای خودش را می‌پذیرد.»

تهران همچنین متعهد شده «ایران از هر گونه ستیزه‌جویی خودداری خواهد کرد و از طریق مذاکره به دنبال صلح و احترام واقعی در منطقه خواهد بود.»

در بخش دیگری از سند، ایالات متحده با «رفع همه تحریم‌های بازاعمال‌شده بعد از سال ۲۰۱۷» موافقت کرده است. در متن این سند آمده است: «ایران از توانایی کامل برای صادر کردن نفت خود و استفاده آزادانه از درآمدهای خود برخوردار خواهد شد.»

طبق ادعای پالیتیکو، با آنکه در متن سند صریحاً به برنامه موشک‌های بالستیک ایران اشاره نشده، مقام‌های فرانسوی می‌گویند، برداشت همه طرف‌ها از لحن مربوط به نقش منطقه‌ای تهران این بود که مسائل موشکی بخشی از مذاکرات خواهد بود.

یک مقام فرانسوی آگاه به این رایزنی‌ها گفت: «برای همه روشن بود که مذاکره بر سر مسائل منطقه‌ای الزاماً برنامه موشکی آنها را هم در برمی‌گرفت.»

پالیتیکو نوشته، رسانه‌های آمریکایی مانند نیویورک‌تایمز و نیویورکر در روزهای گذشته جزئیاتی از تلاش‌های دیپلماتیک انجام‌شده برای آوردن تهران و واشنگتن بر سر میز مذاکره را گزارش داده‌اند؛ اما هیچ رسانه‌ای تا به حال متن این طرح که توسط «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه پیشنهاد شده را گزارش نداده بود.

مطابق ادعای پالیتیکو، سند به گونه‌ای تنظیم شده بود که به همه طرف‌ها امکان دهد، خودشان را پیروز اعلام کنند. در صورت موفقیت در پیشبرد این طرح، ترامپ می‌توانست اعلام کند، او در هدف دیرینه‌اش برای بسط توافق هسته‌ای و گنجاندن مسائل منطقه‌ای در آن موفق شدهاست. طرف ایرانی‌ هم می‌توانست ادعا کند که در برابر سیاست فشار حداکثری مقاومت کرده و توانسته سرانجام همه تحریم‌ها را رفع کند. ماکرون هم می‌توانست خودش را به عنوان واسط صلح و کسی که توانسته از جنگی جدید در خاورمیانه جلوگیری کند، معرفی کند.

به گفته مقام‌های فرانسوی ترامپ در دیداری که سه‌شنبه هفته گذشته در هتل «Lotte New York Palace» با ماکرون داشت با این سند موافقت کرده. رئیس‌جمهور فرانسه در مرحله بعد، همین سند را در هتل « Millennium Hilton New York One UN Plaza » به روحانی نشان داده است.

مقام فرانسوی ادعا کرده است: «او (روحانی) با موارد اصلی در این سند موافقت و از رئیس‌جمهور تشکر کرد، چون گفت در آن به صراحت از تحریم‌ها سخن به میان آمده، اما او گفت ترامپ باید قبل از ورود به جلسه بگوید که تحریم‌ها را رفع می‌کند.»

مقام فرانسوی مدعی شده، ماکرون و تیم او برای اینکه بتوانند از توافق حاصل شده بر سر این سند و حضور روحانی در نیویورک بهره‌برداری کنند، پیشنهاد برقراری یک تماس تلفنی ایمن بین روحانی و ترامپ را مطرح کردند.

طبق این ادعا، ایرانی‌ها با اینکه تکنسین‌ها تجهیزات برقراری این تماس را فراهم کنند موافقت کردند، اما با خود تماس تلفنی موافقت نکردند.

به نوشته پالیتیکو ماکرون ساعاتی بعدتر به ساختمان ایرانی‌ها برگشت؛ اما رئیس‌جمهور ایران تمایلی برای مشارکت در این گفت‌وگوی تلفنی نداشت.

طبق این گزارش، «ماکرون در ادامه با ترامپ گفت‌وگو کرد و اتفاقات پیش‌آمده را برای او گفت. او از ترامپ بابت پذیرا بودنش به مذاکره بر اساس پیشنهادات فرانسه تشکر کرد و گفت، ایرانی‌ها می‌گویند برای اینکه بتوانند با دیدار موافقت کنند به زمان بیشتری نیاز دارند.»

مقام‌های آمریکایی درخواست پالیتیکو برای اظهارنظر درباره این گزارش را رد کرده‌اند. این رسانه نتوانسته به مقامات ایران دسترسی پیدا کند.