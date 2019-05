در تازه‌ترین تحلیل و بررسی کافه‌بازار از رفتار کاربران تلفن همراه اندرویدی که در اردیبهشت ماه ۹۸ منتشر شده، به وجوه جالبی از سلیقه و رفتار علاقمندان به بازی‌های موبایلی اشاره شده است. در این گزارش به سوال‌های زیر پاسخ داده می‌شود:

تمایل کاربران ایرانی به نصب بازی‌های ایرانی و خارجی به چه شکل است؟ کاربران هر استان چند بازی روی گوشی خود دارند؟ هر گروه بازی در کدام استان بیشترین محبوبیت را دارد؟ محبوبیت پرطرفدارترین بازی‌ها در کدام استان‌ها بیشتر است؟

به گزارش «تابناک»، در این گزارش که در مورد میزان استقبال مردم استان‌های مختلف از بازی‌های موجود در کافه بازار است، می‌بینیم ۴۰ میلیون ایرانی چه بازی‌هایی را نصب کرده‌اند.

گزارش‌ کافه بازار که امروز ۱۱ اردیبهشت منتشر شده، نشان می‌دهد ۶۵ درصد کاربران حداقل یک بازی از کافه بازار دانلود کرده‌اند. ۶.۵ درصد مردم بیشتر از ۱۰ بازی روی گوشی موبایل خود نصب کرده‌اند. بر اساس این گزارش ۲۴ میلیون کاربر ایرانی روی گوشی خود بازی نصب کرده‌اند و در بین همه بازی‌ها، آمیرزا با بیشتر از سه میلیون نصب فعال، بیشترین طرفدار را در بین کاربران دارد. طوری که حدود ۱۵ درصد کاربران کافه بازار این بازی را نصب کرده‌اند.

یزدی‌ها، گیمر‌های بی‌رقیب موبایل

حدود ۶۹.۱ درصد کاربران یزدی اپلیکیشن بازار حداقل یک بازی روی گوشی خود نصب کرده‌اند. البته میانگین کشور هم آنچنان کم نیست. گزارش‌های کافه بازار نشان می‌دهد ۶۵.۳ درصد کاربران کافه بازار حداقل یک بازی روی گوشی موبایلشان نصب کرده‌اند. در طرف مقابل، ایلامی‌ها از همه کمتر روی موبایلشان بازی نصب می‌کنند. طوری که کمترین تعداد نصب بازی به این استان تعلق دارد و ۶۲.۸ درصد کاربران ایلامی روی موبایل خود حداقل یک بازی نصب کرده‌اند. گزارش کافه بازار نشان می‌دهد ۶.۵ درصد کاربران کافه بازار بیشتر از ۱۰ بازی روی گوشی خود نصب کرده‌اند. این تعداد در استان یزد ۸.۶ درصد و در ایلام به عنوان کمترین تعداد نصب بازی ۵.۶ درصد است.



با اینکه یزدی‌ها از همه بیشتر روی گوشی خود بازی نصب می‌کنند، اما گیمر‌های حرفه‌ای که بیشتر از ۵۰ بازی روی موبایلشان نصب کرده‌اند در بوشهر بیشتر از بقیه استان‌ها سر و کله‌شان پیدا می‌شود. گزارش کافه بازار نشان می‌دهد ۰.۶ درصد کاربران بوشهری بیشتر از ۵۰ بازی روی گوشی موبایل خود نصب کرده‌اند. این رقم در کشور میانگین ۰.۳ درصد است و از همه کمتر به استان خراسان رضوی مربوط می‌شود که در آن تنها ۰.۱ درصد کاربران، ۵۰ بازی روی موبایلشان نصب کرده‌اند.



بازی‌های ایرانی، بازی‌های خارجی

فرقی نمی‌کند بازی ایرانی باشد یا خارجی، به هر صورت گزارش کافه بازار نشان می‌دهد حدود ۲۴ میلیون کاربر کافه بازار روی گوشی موبایل خود بازی نصب کرده‌اند. از این تعداد شش میلیون نفر تنها به بازی‌های خارجی علاقه دارند و صرفا بازی خارجی روی گوشی خود نصب می‌کنند و شش میلیون نفر دیگر به جز بازی ایرانی سراغ هیچ بازی دیگری نمی‌روند. در این بین ۱۴ میلیون کاربر دیگر که از کافه بازار بازی دانلود کرده‌اند، ایرانی یا خارجی بودن بازی‌ها هیچ فرقی برایشان ندارد و هر دو نوع بازی را روی گوشی خود نصب کرده‌اند.



آمیرزا؛ سلطان بازی‌های موبایلی

بازی ایرانی آمیرزا بیشترین تعداد نصب از کافه بازار را به خود اختصاص داده. گزارشات کافه بازار نشان می‌دهد این بازی در صدر پرمخاطب‌ترین بازی‌های موجود در کافه بازار است و بعد از آن Clash of Clans و Swipe Brick Breaker قرار دارند. بیش از سه میلیون نفر از کاربران کافه بازار بازی آمیرزا را روی گوش یخود نصب کرده‌اند. در توضیحات آن آمده که آمیرزا یک بازی سرگرم‌کننده در سبک کلمات است که شما را به چالشی بزرگ و شیرین دعوت می‌کند. هدف بازی پیدا کردن کلمات مورد نظر از بین حروف به هم ریخته است. در این بین شما باید هوش و ذکاوت خود را در بین بزرگان و میرزا‌های عرصه کلمات محک بزنید و اعتبار خود را افزایش دهید. از میرزا دلاک مشتمالیان گرفته تا میرزا عالم خردمند، همه و همه رقیبان سرسختی برای شما خواهند بود. این بازی بیش از ۸۰۰ مرحله متفاوت با ده‌ها شخصیت بامزه ایرانی دارد. گزارش کافه بازار نشان می‌دهد حدود ۱۴.۹ درصد کاربران کافه بازار بازی آمیرزا را روی گوشی خود نصب کرده‌اند. در این بین اصفهانی‌ها علاقه بیشتری به آمیرزا نشان داده‌اند و ۱۸.۳ درصد کاربران اصفهانی کافه بازار این بازی را نصب کرده اند. در طرف مقابل سیستانی‌ها از همه کمتر از این بازی خوششان می‌آید. چراکه تنها ۱۰.۸ درصد کاربران استان سیستان و بلوچستان بازی آمیرزا را دانلود و نصب کرده‌اند.



دهکده خود را بسازید، قبیله تشکیل دهید و با میلیون‌ها بازیکن سراسر جهان بازی کنید و آن‌ها را شکست دهید. گزارش کافه بازار نشان می‌دهد بعد از آمیرزا، بازی Clash of Clans بیشترین مخاطب را در بین کاربران کافه بازار به خود اختصاص داده. طوری که حدود ۸.۹ درصد کاربران این بازی را روی گوشی موبایل خود نصب کرده‌اند. مردم سیستان و بلوچستان بیشترین علاقه را به بازی Clash of Clans نشان داده‌اند. طوری که حدود ۱۳.۵ درصد کاربران این استان این بازی را از کافه بازار دانلود و نصب کرده‌اند. در طرف مقابل مازندرانی‌ها رابطه خوبی با این بازی ندارند و تنها ۷.۱ درصد آن‌ها سراغ نصب این بازی رفته‌اند. آمار‌ها نشان می‌دهد بیش از دو میلیون کاربر کافه بازار این بازی را می‌کنند.



بازی ساده‌ای که معتادت می‌کند. Swipe Brick Breaker را حتما دیده‌اید. حتی اگر آن را نصب هم نکرده باشید، بالاخره در تاکسی، اتوبوس و مترو یک نفر پیدا می‌شود که مشغول شکستن آجر‌ها باشد. در حال حاضر بیش از دو میلیون کاربر کافه بازار بازی Swipe Brick Breaker را روی گوشی خود نصب کرده‌اند تا این بازی روی گوشی ۷.۳ درصد کاربران کل کشور نصب شده و در مقام سوم پرطرفدارترین بازی کافه بازار قرار بگیرد. گزارش کافه بازار نشان می‌دهد اردبیلی‌ها بیشترین علاقه را به شکستن آجر دارند. چراکه حدود ۱۳.۸ درصد کاربران اردبیلی کافه بازار این بازی را دانلود و نصب کرده‌اند. در طرف مقابل بوشهری‌ها زیاد از این بازی خوششان نیامده و تنها ۱.۸ درصد کاربران بوشهری سراغ این بازی رفته‌اند.



یزدی‌ها دنبال هیجان، شمالی‌ها دنبال یاد گرفتن

دسته‌بندی‌های مختلف بازی‌ها در کافه بازار، هر کدام در جذب مردم یک استان موفق بوده‌اند. در این بین نتیجه آمار‌های کافه بازار جالب به نظر می‌رسد. طوری که استان‌های شمالی بیشتر از بقیه اهل بازی‌های آموختنی هستند. طوری که طرفدار‌های بازی‌های دسته کلمات و دانستی‌ها از همه بیشتر در استان مازنداران زندگی می‌کنند. از طرف دیگر مردم گلستان بیشترین اقبال را به بازی‌های آموزشی نشان داده‌اند. گیلانی‌ها حتی موقع بازی کردن هم به ورزش فکر می‌کنند. برای همین بیشترین تعداد نصب بازی‌های دسته ورزشی به استان گیلان اختصاص دارد. گزارش‌های کافه بازار نشان می‌دهد یزدی‌ها بیشتر از بقیه اهل هیجان در بازی هستند. طوری که بیشترین تعداد نصب بازی‌های اکشن، معمایی و امتیازی به استان یزد اختصاص دارد. کاربران سیستان و بلوچستان خودشان را در بین طرفدار‌های اصلی سه دسته استراتژی، رانندگی و شبیه‌سازی کافه بازار قرار داده‌اند. طوری که بیشترین تعداد کاربران این دسته از بازی‌ها در استان سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنند. کاربران اردبیلی کافه بازار بیشترین علاقه را در بین مردم دیگر استان‌ها به بازی‌های تفننی نشان داده‌اند. همچنین گزارش کافه بازار نشان می‌دهد دسته‌های ماجرایی و خانوادگی بیشترین طرفدارشان را در استان خراسان رضوی پیدا کرده‌اند.