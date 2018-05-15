کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد، بعد از شمارش ۹۱ درصد آرا در ۱۶ استان از مجموع ۱۸ استان عراق لیست "سائرون" به ریاست مقتدی صدر همچنان پیشتاز انتخابات پارلمانی است.

به گزارش تابناک، به نقل از سایت شبکه سومریه نیوز عراق، نتایج انتخابات عراق در شش استان دیگر نشان داد، لیست "سائرون" در دو استان نجف و میسان در رتبه اول و بعد از آن لیست "الفتح" به ریاست هادی العامری در رتبه دوم قرار دارند، در حالی که ائتلاف "النصر" به رهبری حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در در استان نینوا در رتبه اول است.

لیست حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی در اربیل در صدر است و بعد از آن اتحادیه میهنی و الجیل الجدید به ترتیب بیشترین آرا را به دست آوردند، در حالی که لیست اتحادیه میهنی کردستان عراق وابسته به خانواده طالبانی در سلیمانیه بیشترین آرا را به دست آورده است. بعد از آن جنبش تغییر در سلیمانیه دوم و الجیل الجدید سوم هستند. در حالی که لیست "قلعة الجماهیر الوطنیه" به رهبری قتیبه الجبوری عضو پارلمان کنونی در استان صلاح الدین اول است و بعد از آن لیست "الفتح" و سپس ائتلاف "الوطنیه" به ریاست ایاد علاوی و پس از آن ائتلاف "النصر" قرار دارند.

تنها نتایج آرای دو استان کرکوک و دهوک باقی مانده که انتظار می‌رود نتایج آنها امروز (سه‌شنبه) اعلام شوند.

کمیسیون انتخابات پیشتر نتایج اولیه ۱۰ استان را اعلام کرده و نتایج هشت استان را به تعویق انداخته بود. کمیسیون گفته بود، آرای رای دهندگان از بین آوارگان و عراقی‌های مقیم خارج را شمارش نکرده است.

پیشتر اعلام شده بود، لیست "سائرون" در استان‌های بغداد، واسط، ذی‌قار و المثنی،‌ صدرنشین است و لیست الفتح در استان‌های بابل، کربلا، بصره، قادسیه. در حالیکه الفتح در استان‌های واسط، دیالی و بغداد در جایگاه دوم قرار داشت.

همچنین ائتلاف "القرار العراقی" به ریاست اسامه نجیفی،‌ در استان دیالی اول و در استان الانبار لیست "الانبار هویتنا" در رتبه اول و بعد از آن الوطنیه قرار داشت. اما ائتلاف النصر،‌ بعد از ائتلاف الفتح و سائرون در تمامی استان‌ها به جز نینوا در رتبه سوم قرار گرفته است.

کرکوک

منابع در شورای استانداری کرکوک نیز گفتند، کمیته فنی کمیسیون انتخابات دوشنبه وارد استان شد تا به بررسی دقیق آرای استان بپردازد و اتهامات اعراب و ترکمان‌ها به احزاب کرد را گفت بودند در انتخابات دست به تقلب زده‌اند، روشن کند. اما راکان جبوری،‌ استاندار کرکوک گفت، این کمیته یک کمیته فنی است و شایستگی باز کردن صندوق‌های رای برای شمارش دستی آرا جهت اطلاع از نتیجه واقعی انتخابات را ندارد.

ارشد صالحی، رئیس جبهه ترکمانی در کرکوک نیز حیدر العبادی را مسؤول ماوقع دانست و خواستار تظاهرات ترکمان‌ها برای دفاع از آرای‌شان شد.

اظهارات العبادی

اما حیدر العبادی خواستار احترام به نتایج انتخابات شد و آمادگی‌اش را برای ائتلاف با برندگان انتخابات اعلام کرد.

وی روز دوشنبه گفت: آماده همکاری با فراکسیون‌ها برای ایجاد قوی‌ترین دولت عاری از فساد هستم.

اظهارات مقتدی صدر درباره تشکیل دولت

رهبر جریان صدر نیز اظهار داشت، براس تشکیل دولتی تکنوکرات "عاری از حزب‌گرایی" تلاش می‌کند.

صدر در توئیتی اعلام کرد، ما (سائرون) با "حکمت" (الحکمة) و "ملی‌گرایی" (الوطنیه) اراده ملت و خواسته‌های آنها خواهیم بود و برای ایجاد (الجیل الجدید) نسلی جدید تلاش می‌کنیم تا "تغییر"ی به سوی اصلاحات را شاهد باشیم و "تصمیم" (القرار) ما عراقی خواهد بود تا پرچم (النصر) پیروزی را بالا ببریم و بغداد پایتخت ماست و حرکت ما (الدیمقراطی) "دموکراتیک" خواهد بود و دولتی تکنوکرات بدون حزب‌گرایی تشکیل می‌دهیم.