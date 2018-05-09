دلار ۷۸۰۰ تومان از کجا آمده است؟

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی توضیح داد چرا دلار به ۷۸۰۰ تومان رسیده است.

هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه در بازار قیمت دلار 7800 تومان است، توضیح داد: اگر قیمت براساس قانون حاکم بر بازار عرضه و تقاضا را به حال خود رها کنیم در جایی به تعادل می رسد. براساس شنیده ها نرخ تعادلی در بازار 6 هزارتومان بود.

نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی دولت مدیریت بازار را در اختیار گرفت، قیمت دلار را به 4200 تومان کاهش داد در واقع عرضه محدود شد و تقاضا افزایش یافت، از پیامدهای ورود دولت به بازار ایجاد قیمت بازارسیاه است که این نرخ از قیمت تعادلی بسیاری بالاتر است.

نماینده مردم اسفراین در مجلس دهم شورای اسلامی، در این باره که ارز بالای 4200 تومان قاچاق محسوب می شد، گفت: در حال حاضر با خرید و فروش دلار 7800 تومان برخورد نمی شود، مسئله این است که دولت نمی تواند با این موضوع برخورد کند.

وی با بیان اینکه نظارت بر بازار ضعیف است، بیان داشت: دولت از عهده کنترل بازار بر نمی آید، از سوی دیگر افراد به صورت غیر رسمی با هم توافق می کنند و ارز را خریداری می کنند، در شرایطی که گردشگری ایرانی که قصد سفر به خارج کشور دارد می تواند از سهمیه هزار یورویی استفاده کند درحالیکه به صورت عادی هر گردشگر حدود5 هزار یورو به همراه دارد. سوال اینجاست که 4هزار یورو مابقی چگونه و از کجا تامین می شود.

قوامی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با تاکید براینکه مسافر ارز مورد نیاز خود را از بازار سیاه تهیه می کند، اظهار داشت: برای مسافر اهمیتی ندارد ارز مورد نیاز خود را با چه رقمی خریداری می کنند زیرا میزان مورد نیازمسافر عدد قابل توجهی نیست.بنابراین ارز را با قیمت 7800 خریداری می کنند و همین معاملات خرد بر تعیین نرخ ارز تاثیر می گذارد.

این نمایند مجلس گفت: در قیمت قبلی مسافر دلار مورد نظر خود را با قیمت 6200 تومان تهیه می کرد اما اکنون وعده دلار 4200 داده می شود اما در اختیار کسی قرار نمی گیرد، با این حساب ایراد بازار کنونی دلار عدم توزیع ارز است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان داشت: دولت برای مدیریت بازار ارز باید از عهده توزیع دلار و یورو برآید اما دولت در حال حاضر سیاست توزیع یکسان ارز برای همه نیازها را در نظر گرفته است که با توجه به کمبود ارز، تیم اقتصادی از عهده پاسخگوی همه نیازهای ارزی کشور بر نمی آید.