کاهش 3 دلاری قیمت طلا

قیمت طلا با تقویت ارزش دلار ناشی از انتظار برای انتشار آمار فرصت های شغلی آمریکا 3 دلار کاهش یافت و هر اونس1309 دلار فروخته شد.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، قیمت طلا با تقویت ارزش دلار امروز کاهش یافت و در عین حال سرمایه گذاران بر آمار فرصت های شغلی آمریکا که اواخر امروز منتشر می‌شود متمرکز شده‌اند.

طلا 3 دلار در هر اونس کاهش یافت و 1309.06 دلار فروخته شد. این فلز گران بها در آستانه ثبت سومین هفته کاهشی قرار دارد.

نعیم اصلام، تحلیلگر ارشد بازار گفت: «تمرکز بر آمار فرصت های شغلی آمریکا در بخش غیرکشاورزی است... ما دیدیم که شاخص دلار یکبار دیگر در انتظار به افزایش تعداد فرصت های شغلی بالا رفت و این بر قیمت طلا تاثیر گذاشته است.»

شاخص دلار با تمرکز براینکه آمار فرصت‌های شغلی آمریکا یک افزایش دیگر را ثبت کند، حدود 0.1 درصد بالا رفت. این شاخص روز چهارشنبه در برابر سبدی از ارزهای بین المللی به بالاترین میزان سال 2018 رسید.

دلار در آستانه افزایش یک درصدی طی هفته گذشته قرار دارد.

احتمال می‌رود که تعداد فرصت های شغلی در ماه آوریل 192 هزار فرصت افزایش یافت. این رقم در ماه مارس 103 هزار افزایش یافته بود.

ذخایر طلای گلدتراست، بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری طلا در جهان 0.13 درصد کاهش یافت و در روز پنج شنبه به 865.60 تن رسید.