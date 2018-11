ایمپلنت دندانی ملی تولید خواهد شد

گروه شرکت‌های اشترومن، بزرگ‌ترین تولیدکننده ایمپلنت‌های دندانی در جهان و شرکت کوشا فن پارس، در تاریخ 29 فروردین 1397 هم‌زمان با کنگره سالیانه دندانپزشکی ایران EXCIDA، یک قرارداد همکاری مشترک در راستای تولید ایمپلنت‌ دندانی با طراحی و برند ایرانی امضا کردند.



پیشرفت صنعت دندانپزشکی ایران در سال‌های گذشته چشمگیر بوده است. شاخه‌ای از پزشکی با بیش از ۳۰۰۰ مرکز و کلینیک خدمات دندانپزشکی، حدود ۴۶ دانشگاه و دانشکده و مراکز تحقیقاتی پویا که هر روزه به تعداد آن‌ها افزوده می‌شود. روش درمانی ایمپلنت دندانی به‌عنوان جایگزین برای ریشه‌دندان طبیعی از دست‌رفته، روشی قابل‌اطمینان و با نتایج اثبات‌شده است که در سال‌‌های اخیر اقبال عمومی نسبت به این روش درمانی در ترمیم و زیبایی با توسعه چشم‌گیری مواجه بوده است. با استناد به آمارهای رسمی، مصرف سالیانه ایمپلنت دندانی در کشور بیش از 670 هزار عدد در سال 96 بوده است که این میزان مصرف با توجه به میزان موفقیت بالا و حضور شرکت‌-های متعدد در بازار ایران رشد سالیانه حدود 5 درصد را شامل حال خود کرده است.

شرکت مهندسی و تولیدی کوشا فن پارس تولیدکننده تجهیزات دندانپزشکی، تنها شرکت دانش‌‌بنیان این حوزه صنعتی بوده که صادرات به بیش از 25 کشور را در سابقه 30 ساله خود محفوظ دارد. این شرکت تولیدی «طرح تولید ایمپلنت دندانی» را که از اولویت‌های تولید در صنعت سلامت است، از سال 1393 آغاز کرد. پس از انجام مطالعات بازاری و امکان‌‌سنجی‌‌های تکنولوژیکی؛ با بهره‌‌گیری از نخبگان دانش‌‌آموخته رشته‌‌های مهندسی پزشکی، مهندسی مکانیک و مهندسی مواد به همراه گروه مشاورین دندان‌پزشکان در تخصص‌‌های جراحی فک و صورت، پریودنتولوژی و پروتزهای دندانی، فاز طراحی محصول و فرآیندهای تولید، تاسیس اولیه خط تولید و آزمایشگاه‌‌های مرتبط، خرید ابتدایی تجهیزات و ماشین‌‌آلات را آغاز و نمونه‌‌های اولیه محصول جهت انجام تست‌‌های تخصصی (مکانیکی، بیولوژیکی و آنالیز مواد) تولید شد.

از سوی دیگر پس از برجام و ایجاد بستر مناسب جهت سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ دنیا در ایران، گروه اشترومن، شرکت سوئیسی و شناخته‌شده در جهان که طی ۲۳ سال گذشته از طریق شرکت توزیع‌کننده داخلی، تأمین‌کننده راهکارهای ایمپلنتی در ایران بوده است، تصمیم به حضور مستقیم و سرمایه‌گذاری در ایران گرفت. این شرکت پس از افتتاح دفتر مرکزی در تهران با عنوان شرکت اشترومن خاورمیانه، به‌طور مستقیم با دندان‌پزشکان ایرانی، کلینیک‌ها، لابراتوارهای دندان‌پزشکی و نمایندگان دانشکده‌های دندان‌پزشکی در ارتباط بوده است. این مجموعه با شناسایی هرچه بیشتر بازار بالقوه ایران و باهدف توسعه و ارتقا صنعت دندانپزشکی با شرکت کوشافن پارس همکاری در طرح تولید ملی یک برند ایرانی ایمپلنت دندانی را کلید زد. این همکاری شامل سرمایه‌گذاری مستقیم، انتقال تکنولوژی، آموزش و پشتیبانی علمی و فنی است.



گروه اشترومن به پیروی از سیاست‌های جهانی خود، از ابتدای حضور در ایران اعلام کرده بود که به دنبال فرصت‌هایی برای تولید یک ایمپلنت ایرانی برای بازار ایران است.

پیرو عقد تفاهم‌نامه همکاری در سال 1396 همزمان با بیستمین نمایشگاه ایران ‌هلث که با حضور مسئولین عالی‌رتبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور انجام شد، پس از یک سال مذاکره و رایزنی در خصوص کلیه اصول و جوانب همکاری شامل ارزیابی‌‌های حقوقی، علمی، صنعتی و تجاری صورت پذیرفت و متن قرارداد با موضوع تأسیس شرکت جدید مشترک جهت تولید ایمپلنت دندانی با برند جدید ملی با طراحی متفاوت، تهیه شد.

به همین منظور روز چهارشنبه مورخ 29 فروردین در سالن تشریفات اصفهان در محل نمایشگاه‌‌های بین‌‌المللی تهران مقارن با کنگره سالیانه دندانپزشکی ایران EXCIDA، مراسم عقد قرارداد بین دو شرکت با حضور مسئولین عالی‌‌رتبه از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اتاق بازرگانی تهران و ایران-سوئیس، سازمان توسعه تجارت و سفارت سوئیس در تهران برگزار شد. این قرارداد توسط ولفگانگ بکر، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت StraumannGroup سوئیس و دکتر مجید روحی مدیرعامل شرکت کوشا فن پارس امضا شد.

امید است در سال حمایت از کالای ایرانی؛ به دلیل برخورداری این طرح از سطح بالای تکنولوژی که مستلزم به‌کارگیری نیروهای متخصص دانشگاهی بوده، شاهد کارآفرینی تخصصی برای فارغ‌‌التحصیلان نخبه آماده‌به‌کار باشیم. هم‌چنین با تولید باکیفیت ایمپلنت دندانی مطابق با استانداردهای جهانی که تحت نظارت کمپانی صاحب تکنولوژی صورت می‌‌پذیرد، بتوانیم علاوه بر پوشش حداکثری بازار کشور و فراهم آوردن امکان دسترسی اقشار مختلف جامعه به محصول باکیفیت و با هزینه کمتر و اطمینان از پشتیبانی پس از فروش، خط صادرات قابل‌توجه این محصول جهت تقویت پایه‌‌های اقتصاد مقاومتی و دانش‌‌بنیان کشور راه‌اندازی شود و موجبات ارتقا سطح علمی و فناوری حوزه تجهیزات پزشکی و هم‌چنین سطح بهداشت دهان و دندان فراهم آید.



درباره گروه اشترومن

گروه شرکت‌های اشترومن باهدف جلوگیری از خرابی و از دست دادن دندان، با همکاری کلینیک‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌های پیشتاز، توانسته است با تحقیق و توسعه‌ی ایده‌های خود، جهت استفاده در جای‌گذاری و ترمیم دندان به ساخت و تولید ایمپلنت‌های دندان، ابزارآلات، پروتزهای CADCAM، بیومتریال و راهکارهای دیجیتالی دست پیدا کند. دفتر مرکزی گروه اشترومن در جهان، در شهر بازل سوئیس واقع‌شده است. این شرکت دارای ۳۸۰۰ نفر پرسنل در سراسر دنیا بوده و محصولات، راهکارها و خدماتش به‌واسطه شبکه‌ای گسترده از شرکا و زیرمجموعه‌های توزیع‌کننده در بیش از 100 کشور دنیا در دسترس مصرف‌کنندگان است.

اشترومن از معدود شرکت‌هایی است که همواره توجه ویژه‌ای به حوزه تحقیق، توسعه و پرورش داشته به‌طوری‌که همکاری با گروه بین‌المللی ITI، این شرکت را قادر ساخته تا جلسات آموزشی متعددی نظیر ایمپلنت، پروتز، ترمیم بافت و راهکارهای پیشرفته دیجیتال در تمام سطوح دندانپزشکی حرفه‌ای در دنیا برگزار کند. انجمن بین‌المللی ایمپلنتولوژی (ITI)، شبکه‌ای مستقل و بین‌المللی، شامل متخصصان دندانی از کلینیک‌های پیشرو، مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌های معتبر دنیا است.

در حال حاضر گروه اشترومن بزرگ‌ترین سهام‌دار بازار در صنعت جهانی ایمپلنت است. علت اصلی رشد اشترومن را می‌توان خواست و اراده این شرکت در جهت تبدیل به سازمانی با عملکرد عالی و پیشرو در ارائه راهکار درزمینه جایگذاری دندان دانست.

بنابراین نام تجاری گروه اشترومن با پیشروی در عرصه راهکارهای جایگذاری دندان در جهان، لبخند و اطمینان را برای همگان به ارمغان می‌آورد. ضمناً آن‌ها برندهای جهانی و بین‌المللی را که به‌واسطه خلاقیت، کیفیت و عملکرد بدون نقص در زمینه جایگذاری دندان و زیبایی شناخته می‌شوند، متحد کرده‌اند، نظیر برندهای Neodent, Instradent, Medentika, Etkon.

دفتر مرکزی گروه اشترومن در ایران در خیابان شریفی، خیابان گاندی شمالی واقع‌شده است. برای ارتباط مستقیم با دفاتر خدمات پس از فروش، تلفن 88874487، داخلی 201 برای سؤالات فنی و نیز داخلی 202 برای سؤالات پزشکی با در نظر گرفته‌شده است.



درباره شرکت مهندسی و تولیدی کوشا فن پارس

شـرکت مهندسـی تولیدی کوشـا فن پارس در زمینه تولید تجهیـزات دندانپزشـکی و دندانسـازی و نیـز تامین مـواد مصرفی فعالیت می‌کند. کوشـافـن پـارس بزرگترین تولیـدکننده تجهیـزات و لوازم دندانپزشـکی و دندانسـازی در کشـور است کـه بـا سرمایه‌گذاری در بخـش تحقیـق و توسـعه و باهدف توسـعه فنـاوری در زمینـه طراحـی، سـاخت و تولیـد تجهیـزات مرتبـط بـا صنعت دندانپزشـکی و دندانسـازی فعالیت دارد. هم‌اکنون محصـولات تولیدی این شرکت با بالاتریـن کیفیت و قیمت رقابتی نسـبت بـه سـایر برندهـای هم‌تراز خود در دنیـا مورداستفاده مصرف‌کنندگان قـرار می‌گیرد.

کوره‌های دندان‌سازی شامل کوره پرسلن AT 100 و AT 300 تمام اتوماتیک، کوره پرس AT 300P تمام‌اتوماتیک، کوره پرسلن AT 3000 تمام‌اتوماتیک، کوره‌های حذف موم سیلندر، کوره گلیزر، کوره زینترینگ زیرکونیا است. میزهای تولیدی این شرکت به دو گروه لابراتواری و آموزشی کلینیکی تقسیم می‌شود؛ و اتوکلاو دندانپزشکی نوع B که جدیدترین محصول تولیدی این شرکت مطابق با استانداردهای روز جهان است.



دفتر مرکزی: تهران. شهرک غرب. بلوار فرحزادی. بالاتر از بیمارستان آتیه. خیابان سپهر. پ 45 تلفن: 42804-021

منبع: اشترومن