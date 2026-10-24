واکنش درباره پیشنهاد ایران به آمریکا

یک منبع مطلع گفت: خبر العربیه درباره پیشنهاد ایران به آمریکا دروغ و خیالبافی است

به گزارش تابناک، یک منبع مطلع گفت: خبر رسانه سعودی العربیه مبنی بر اینکه ایران پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز در برابر رفع محاصره دریایی را به آمریکا داده، مانند بسیاری دیگر از اخبار این شبه‌رسانه درباره ایران، دروغ و خیالبافی است.

وی افزود: اساساً ایران هیچ معادله‌ای مبنی بر تنگه هرمز در برابر محاصره را نمی‌پذیرد؛ بلکه ایران از طریق روشهای خود محاصره را دور می‌زند و نهایتاَ آن را خواهد شکست.

این منبع مطلع خاطرنشان کرد: همچنانکه مقامات ایران به صراحت اعلام‌ کرده‌اند، موضع قاطع ایران ۷ شرطی است که رسماً از طریق میانجی‌ها اعلام کرده است و هرگونه گمانه زنی یا خیالبافی رسانه‌ای دیگر در این باره ارزشی ندارد.

منبع: تسنیم