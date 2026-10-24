En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

درباره تروریست‌های اجاره‌ای گروهک جیش‌الظلم‌

گروهک جیش‌الظلم برای دریافت مبالغ بیشتر از حامیان خارجی، تروریست‌هایی را از کشورهای دیگر اجیر کرده است.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۸۲
| |
653 بازدید
مزدوران اسرائیلی

به گزارش تابناک، گروهک جیش‌الظلم برای دریافت مبالغ بیشتر از حامیان خارجی خود، شماری از تروریست‌ها را از کشورهای دیگر اجیر کرده و از آن‌ها در عملیات‌های داخل ایران استفاده می‌کند.

در پی ضربات سهمیگن و سنگین نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ‌‌به گروهک‌های تفکیری و جیش‌الظلم، اقدامات این گروهک‌ها ‌تحت مدیریت سرویس‌های اطلاعاتی دشمن قرار گرفته است.

این مزدوران که پیاده نظام آمریکا و اسرائیل هستند، از حمایت سنگین تجهیزاتی ‌و وعده‌های مالی هنگفت برای اجرای هر عملیات برخوردارند.‌

شمار قابل‌توجهی از افرادی که در جریان عملیات‌های اخیر کشته شده‌اند، از اتباع خارجی بوده‌اند؛ موضوعی که به‌عنوان نشانه‌ای از استفاده گروهک جیش‌الظلم از نیروهای اجیرشده خارجی برای انجام عملیات در داخل کشور استفاده کرده است.

اجیرکردن نیروهای خارجی و به‌کارگیری آن‌ها در عملیات‌های تروریستی نشانه وابستگی سرکردگان این گروهک به حامیان خارجی است.

گروهک‌های تروریستی راه نجاتی نداشته و‌ ‌عناصر باقی‌مانده آن‌ها نیز با پیگیری نیروهای امنیتی به هلاکت خواهند رسید.

منبع: تسنیم

اشتراک گذاری
برچسب ها
جیش الظلم گروهک تروریستی مزدوران اسرائیل
بازخوانی تاریخ/ از کابین سوخو تا سفارت عراق؛ سرنوشت عجیب خلبانی که به ایران پناهنده شد
از گزینه خودخوانده تا ۴ کاندیدای وزارت نفت/ پزشکیان چه‌کسی را جایگزین پاک‌نژاد می‌کند؟
فروش 6.7 میلیون پوندی کاخ ابراهیم گلستان فیلمساز ایرانی!
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
انهدام گروهک جیش الظلم در سیستان و بلوچستان
اعتراف جیش‌الظلم به ترور شهید حقیقت
۳ تروریست جیش‌الظلم در چابهار دستگیر شدند
حضور پژاک و جیش‌الظلم در اغتشاشات چند شهر ایران
عکس: تروریست‌های جیش‌الظلم در حال افطار با اسلحه!
هلاکت صلاح الدین فاروقی، خلیفه گروهک تروریستی
گروهک تروریستی «جیش‌الظلم» ضد توسعه است
حمایت مالی اسرائیل از گروهک جیش‌ الظلم + سند
درخواست اعدام پسر پزشکیان در حرم امام رضا!  (۱۳۳ نظر)
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند  (۱۰۶ نظر)
پشت پرده صحبت‌های سعید جلیلی درباره شهادت رهبر انقلاب / روایت‌های ناقص سایه نشین از علت وقوع جنگ  (۱۰۶ نظر)
بنزین ارزان راه مقابله با قاچاق را بسته است / تجربه کرمان منجر به کاهش مصرف یک میلیون لیتری بنزین شد  (۸۰ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۶ نظر)
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند  (۶۹ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۶۸ نظر)
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند  (۶۴ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۹ نظر)
دشمن اقتصاد ایران خودمان هستیم / ۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی احمدی‌نژاد کجا رفت؟ / استیضاح میدری را به شرایط خاص گره نزنیم  (۵۷ نظر)
باید مراقب باشیم روابطمان با کشور‌های عربی بدتر نشود/ ورود مصر به جنگ با انصارالله یمن را نباید جدی تلقی کرد  (۵۵ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
قتل‌عام خانوادگی در شهرک غرب  (۴۶ نظر)
این نوجوان جلیلی و جبلی را شرمنده کرد!  (۴۵ نظر)
تصاویر تاکتیک فریب جنگنده‌های اسرائیل در آسمان عراق  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005sFa
tabnak.ir/005sFa