به گزارش تابناک، گروهک جیش‌الظلم برای دریافت مبالغ بیشتر از حامیان خارجی خود، شماری از تروریست‌ها را از کشورهای دیگر اجیر کرده و از آن‌ها در عملیات‌های داخل ایران استفاده می‌کند.

در پی ضربات سهمیگن و سنگین نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ‌‌به گروهک‌های تفکیری و جیش‌الظلم، اقدامات این گروهک‌ها ‌تحت مدیریت سرویس‌های اطلاعاتی دشمن قرار گرفته است.

این مزدوران که پیاده نظام آمریکا و اسرائیل هستند، از حمایت سنگین تجهیزاتی ‌و وعده‌های مالی هنگفت برای اجرای هر عملیات برخوردارند.‌

شمار قابل‌توجهی از افرادی که در جریان عملیات‌های اخیر کشته شده‌اند، از اتباع خارجی بوده‌اند؛ موضوعی که به‌عنوان نشانه‌ای از استفاده گروهک جیش‌الظلم از نیروهای اجیرشده خارجی برای انجام عملیات در داخل کشور استفاده کرده است.

اجیرکردن نیروهای خارجی و به‌کارگیری آن‌ها در عملیات‌های تروریستی نشانه وابستگی سرکردگان این گروهک به حامیان خارجی است.

گروهک‌های تروریستی راه نجاتی نداشته و‌ ‌عناصر باقی‌مانده آن‌ها نیز با پیگیری نیروهای امنیتی به هلاکت خواهند رسید.

منبع: تسنیم