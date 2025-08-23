به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در پیام منصور بیجار که امروز شنبه ۱ شهریور به مناسبت هفته دولت و همچنین شهادت جمعی از نیروهای انتظامی در شهرستان ایرانشهر منتشر شد، آمده است: هفته دولت، یادآور روحیه عدالتخواهی و خدمتگزاری شهیدان رجایی و باهنر است؛ شخصیتهایی که باور و مشی آنان در مسیر خدمت به مردم و محرومیتزدایی، الگویی تمامعیار برای مسوولان کشور بهشمار میرود.
بیجار با اشاره به روند پرشتاب توسعه در سیستان و بلوچستان بیان کرد: این استان امروز به یک کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده و بهرهبرداری از صدها پروژه عمرانی، اقتصادی، خدماتی و رفاهی در هفته دولت، گواهی روشن بر عزم راسخ دولت چهاردهم برای توسعه متوازن و پایدار این خطه است.
وی با محکوم کردن اقدام جنایتکارانه گروهک تروریستی «جیشالظلم» در به شهادت رساندن شماری از مأموران نیروی انتظامی در ایرانشهر و ایجاد ناامنی در منطقه، این گروه را «ضد توسعه» و ادامه همان تفکری خواند که شهیدان رجایی و باهنر را ترور کرد.
بیجار افزود: تروریستهایی که امروز با حمله به اماکن خدمترسان، شهادت مدافعان امنیت، به آتش کشیدن ماشینآلات عمرانی و ریختن خون کودکان و زنان بیگناه، چهره واقعی خود را نمایان کردهاند در واقع ابزار دست دشمنان ملت ایران و عامل اجرایی طراحیهای اسراییلی–آمریکایی هستند.
استاندار سیستان و بلوچستان با ابراز همدردی با خانوادههای شهدای نیروی انتظامی و مردم ایرانشهر، ضمن گرامیداشت هفته دولت برای همه شهدای انقلاب اسلامی بهویژه شهیدان حادثه تروریستی اخیر، علو درجات را مسالت کرد.
