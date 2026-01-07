به گزارش تابناک به نقل از مهر، گروهک تروریستی جیش الظلم که چندی پیش که به دلیل اختلاف داخلی بین اعضا و مشکلات درونی نامش تغییر کرد، با انتشار یک بیانیه در فضای مجازی مسئولیت حمله به حافظ امنیت شهرستان ایرانشهر و شهادت شهید حقیقت را بر عهده گرفت.

شهید محمود حقیقت صبح چهارشنبه در پی تیراندازی به خودرو شخصی اش توسط عوامل خودفروخته گروهک تروریستی جیش الظلم به شهادت رسید.