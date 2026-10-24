جمهوری اسلامی ایران و ۱۱ کشور دیگر در جریان نشست کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با صدور بیانیه‌ای مشترک، هرگونه حمله یا تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان را نقض آشکار حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و اساسنامه آژانس دانستند و بر حق مسلم کشورها در استفاده از انرژی هسته‌ای تأکید کردند.

به گزارش تابناک؛ جمهوری اسلامی ایران به همراه فدراسیون روسیه، جمهوری خلق چین، بلاروس، بورکینافاسو، کوبا، اریتره، نیکاراگوئه، نیجر، پاکستان، تاجیکستان و زیمبابوه در جریان هشتاد و یکمین نشست کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بیانیه مشترکی را درباره «ممنوعیت تمام اشکال حمله و تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به مقاصد صلح‌آمیز اختصاص دارند» قرائت کردند.

کشور‌های هم‌بانی این بیانیه، با تأکید بر اهمیت تحقق کامل و مؤثر اهداف آژانس، بر حق مسلم و بدون تبعیض همه کشور‌ها در توسعه، تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز تأکید کرده و حمله یا تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای را به‌شدت ناسازگار با اهداف پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) خواندند.

این کشور‌ها با یادآوری قطعنامه ۴۸۷ (سال ۱۹۸۱) شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تصمیمات و قطعنامه‌های مرتبط کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هشدار دادند که چنین حملاتی پیامد‌های سنگینی برای ایمنی و امنیت هسته‌ای در پی داشته و تهدیدی جدی علیه یکپارچگی، اثربخشی و اعتبار نظام پادمان آژانس و معماری جهانی عدم اشاعه به شمار می‌روند.

در این بیانیه همچنین تصریح شده است که حمله به تأسیسات هسته‌ای می‌تواند منجر به نشت مواد رادیواکتیو با پیامد‌های ناگوار در داخل و خارج از مرز‌های کشور هدف شود که اثرات مخرب شدیدی بر جمعیت غیرنظامی و آسیب‌های بلندمدت زیست‌محیطی به همراه خواهد داشت و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و همکاری‌های بین‌المللی را به شدت تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

این ۱۲ کشور تأکید کردند که سکوت در برابر حملات به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان، هنجار‌های تثبیت‌شده بین‌المللی را تضعیف کرده، اعتماد به نظم حقوقی بین‌المللی را از بین می‌برد و خطر عادی‌سازی چنین حملاتی را افزایش می‌دهد. بنابراین، تأسیسات هسته‌ای تحت هیچ شرایطی نباید هدف حمله یا تهدید به حمله قرار گیرند.

در پایان این بیانیه، از همه کشور‌های عضو سازمان ملل متحد خواسته شده است تا با مخالفت صریح و قاطع با هرگونه حمله یا تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای، در راستای حفظ اعتبار سیستم پادمان آژانس، تقویت ایمنی و امنیت هسته‌ای و همچنین حمایت از استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه، متحد شوند.