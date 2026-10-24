توافق تازه ایران و ترکیه برای تجارت مرزی

بر اساس توافق دو طرف، پذیرش کامیون‌ها به‌صورت شبانه‌روزی و بدون محدودیت زمانی یا تعدادی انجام می‌شود و اولویت با انتقال مواد غذایی اساسی و مواد اولیه کارخانه‌ها خواهد بود.

به گزارش تابناک؛ در نشست مشترک گمرکات رازی ایران و کاپیکوی ترکیه، راهکارهای تسهیل تجارت و تداوم روان حمل‌ونقل و ترانزیت کالا بررسی شد.

بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، در نشست بین گمرکات رازی ایران و کاپیکوی ترکیه، رویه‌های تسهیل تجارت برای اطمینان از انجام بدون وقفه و کارآمد فعالیت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت بررسی شد.

بر اساس این گزارش، در این نشست توافق شد که برای تسهیل پذیرش حامل‌های وارداتی، کامیون‌ها به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته و بدون هیچ محدودیتی در روز یا زمان پذیرفته شوند.

همچنین هیچ محدودیتی در تعداد کامیون‌های صادراتی پذیرفته شده در گذرگاه‌های مرزی وجود نخواهد داشت.

در مورد نوع کالا نیز توافق شد که به جز حامل‌های وارداتی، هیچ محدودیتی اعمال نشود، با این حال درخواست می‌شود اولویت به مواد غذایی اساسی و مواد اولیه کارخانه داده شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران