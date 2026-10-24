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شوک نفتی در سایه حمله احتمالی آمریکا به ایران

باید گفت که قیمت جهانی نفت خام به دنبال تهدیدات اخیر دونالد ترامپ به بالای ۱۱۷ دلار در هر بشکه رسید.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۹۳
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قیمت نفت

به گزارش تابناک؛ قیمت نفت خام برنت در معاملات روز جمعه با رشدی حدود ۴ درصدی، به ۱۱۷.۳۰ دلار در هر بشکه افزایش یافت. همزمان، بهای هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت نیز به ۱۰۳.۵۷ دلار رسید.

تحلیلگران معتقدند تهدیدهای اخیر ترامپ علیه ایران و همچنین تشدید درگیری‌ها در منطقه، از جمله حملات اخیر به زیرساخت‌های عربستان سعودی، از عوامل اصلی این روند صعودی قیمت‌ها است.

درهمین راستا، گزارش‌ها حاکی از آن است که شرکت بزرگ نفتی آرامکو عربستان سعودی، در پی افزایش تنش‌ها، دستور تخلیه دفاتر خود در ظهران را صادر کرده است.

این افزایش قیمت در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌های دریایی و حملات به اهداف استراتژیک در عربستان، نگرانی‌ها در مورد امنیت تأمین انرژی و زنجیره انتقال نفت را در سطح جهانی دوچندان کرده است.
منبع: مهر

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
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پاسخ
خدا لعنتش کنه و اون نخست وزیر اسراییل رو
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