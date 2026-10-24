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واکنش روسیه به شایعه تخلیه نیروگاه بوشهر

سفارت روسیه در ایران اعلام کرد که کارکنان سفارت مسکو در تهران و متخصصان روسیه در نیروگاه هسته‌ای بوشهر قصد تخلیه ندارند.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۵۰
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روسیه

به گزارش تابناک؛ سفارت روسیه در ایران ادعا‌ها درباره تخلیه دیپلمات‌های این کشور و همچنین متخصصان روس از نیروگاه بوشهر را تکذیب کرد.

سفارت مسکو در تهران در صفحه تلگرامی خود این پست را منتشر کرد: «بیانیه سفارت روسیه در ایران در مورد ادعا‌های مطرح شده در مورد تخلیه پرسنل دیپلماتیک و متخصصان از نیروگاه هسته‌ای بوشهر.»

در این پست آمده است: «ما متوجه انتشار مطالبی از سوی چندین کانال خبری متخاصم در مورد تخلیه ادعایی کارکنان سفارت روسیه و نیروگاه هسته‌ای بوشهر شده‌ایم.» سفارت روسیه در ایران ادامه داد: «در این راستا، اعلام می‌کنیم که نه کارکنان سفارت و نه متخصصان روسی در نیروگاه هسته‌ای بوشهر قصد تخلیه ندارند. کار طبق معمول ادامه دارد. هرگونه ادعای خلاف این، اطلاعات نادرستی است که منبع آن کاملاً مشخص است.» سفارتخانه مسکو در تهران افزود: «به شما توصیه می‌کنیم اشتراک خود در کانال‌های خبری که چنین اطلاعات نادرستی را منتشر می‌کنند، لغو کنید.»

منبع: فارس

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روسیه نیروگاه بوشهر سفارت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
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