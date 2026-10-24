ایران در آستانه فروپاشی نیست؛ برعکس، رهبران این کشور مصمم‌اند تا زمانی که به توافقی مبتنی بر امتیازدهی متقابل دست یابند، هر سطح از تشدید تنش را با تشدید تنش متقابل پاسخ دهند.

ترامپ و برنامه‌ریزان جنگی آمریکا برداشت نادرستی از نگاه تهران به جنگ دارند/ ایران در آستانه فروپاشی نیست

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، مرکز سیاست بین الملل در مقاله‌ای به قلم سینا طوسی محقق این مرکز نوشته است: ترامپ و برنامه‌ریزان جنگی آمریکا برداشت نادرستی از نگاه تهران به جنگ دارند. ایران در آستانه فروپاشی نیست؛ برعکس، رهبران این کشور اکنون مصمم‌اند تا زمانی که به توافقی مبتنی بر امتیازدهی متقابل دست یابند، هر سطح از تشدید تنش را با تشدید تنش متقابل پاسخ دهند.

جنگ میان ایالات متحده و ایران در بن‌بستی راهبردی و خطرناک ادامه دارد. در حالی که واشنگتن محاصره‌ای اقتصادی و دریایی با فشار شدید را حفظ کرده است، تهران همچنان عبورومرور از تنگه هرمز را محدود می‌کند و هزینه‌های فزاینده‌ای بر ایالات متحده، متحدانش و اقتصاد جهانی تحمیل می‌کند. به نظر نمی‌رسد هیچ‌یک از دو طرف آماده عقب‌نشینی باشد.

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پنتاگون در حال اعزام سومین گروه رزمی ناو هواپیمابر به منطقه است؛ در همین حال، بنا بر گزارش‌ها، دولت ترامپ در حال بررسی حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای و انرژی ایران است؛ حمله‌ای که ممکن است در آن از بمب GBU-۴۳/B، معروف به «مادر همه بمب‌ها»، استفاده شود.

هر دو اقدام احتمال تلاش ایالات متحده برای شکستن این بن‌بست از طریق توسل به زور را تقویت می‌کنند. در همین حال، ایران طی هفته‌های اخیر حملات خود به کشتی‌های تجاری‌ای را که خارج از مسیر تعیین‌شده تهران قصد عبور از تنگه هرمز را دارند، تشدید کرده است؛ حملاتی که به‌طور فزاینده‌ای پرتعدادتر و ویرانگرتر شده‌اند.

جنگ‌های سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ تغییر بنیادینی را در تفکر راهبردی تهران سرعت بخشیده‌اند؛ تغییری که ایران را از سال‌ها خویشتن‌داری نسبی به سوی عزم برای تحمیل هزینه‌های مستمر بر ایالات متحده و متحدانش سوق داده است

به نظر می‌رسد واشنگتن همچنان در درک نادرست از ایرانی که با آن روبه‌روست، پافشاری می‌کند. جنگ‌های سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ تغییر بنیادینی را در تفکر راهبردی تهران سرعت بخشیده‌اند؛ تغییری که ایران را از سال‌ها خویشتن‌داری نسبی به سوی عزم برای تحمیل هزینه‌های مستمر بر ایالات متحده و متحدانش سوق داده است.

رهبران ایران بیش از پیش بر این باورند که خویشتن‌داری پیشین آنها، به‌جای بازداشتن دشمن از حمله، زمینه را برای حملات بیشتر فراهم کرده است؛ و اینکه تحمل مجازات‌های بیشتر بدون واکنشی قاطع، تنها به تشویق تجاوز‌های بعدی منجر خواهد شد.

درک نکردن این تغییر رویکرد، هر دور تازه‌ای از حملات آمریکا یا اسرائیل را به‌شدت خطرناک می‌کند؛ زیرا چنین حملاتی به‌جای وادار کردن ایران به تسلیم، احتمالاً واکنشی به‌مراتب مخرب‌تر از سوی تهران برمی‌انگیزند.

افزایش تمایل تهران به تشدید تنش به این معنا نیست که ایران دیپلماسی را کنار گذاشته است. چالش پیش روی ترامپ این است که ایرانِ پس از این جنگ، کمتر از گذشته حاضر است در برابر فشار و اجبار تسلیم شود، اما همچنان برای توافقی مبتنی بر امتیازدهی متقابل و معنادار آمادگی دارد.

گزینه‌های واشنگتن و محدودیت‌های آنها

پرسش اصلی این است که آیا واشنگتن در حال آماده شدن برای شکستن بن‌بست از طریق اقدام نظامی است یا خیر. اما همان‌طور که کارل فون کلاوزویتس، نظریه‌پرداز مشهور نظامی، استدلال کرده است، جنگ ادامه سیاست با ابزار‌هایی دیگر است.

بنابراین، تصمیم ترامپ برای تشدید تنش به ارزیابی او از اهداف سیاسی موردنظر و این بستگی دارد که آیا استفاده بیشتر از نیروی نظامی می‌تواند به تحقق آن اهداف کمک کند یا نه. صرف افزایش حضور نیرو‌های آمریکایی، اطلاعات چندانی درباره این محاسبات به ما نمی‌دهد؛ به‌ویژه پس از ماه‌ها جنگ و فشار اقتصادی که نتوانسته‌اند تهران را به عقب‌نشینی وادار کنند.

اگر واشنگتن بر این باور باشد که تداوم دشواری‌های اقتصادی سرانجام تهران را به پذیرش خواسته‌های آمریکا وادار خواهد کرد، می‌تواند محاصره را حفظ کند و به جنگ فرسایشی ادامه دهد

برداشت واشنگتن از جنگ تعیین خواهد کرد که این کشور چه اقداماتی را برای شکستن بن‌بست کنونی ممکن و مؤثر می‌داند. اگر واشنگتن بر این باور باشد که تداوم دشواری‌های اقتصادی سرانجام تهران را به پذیرش خواسته‌های آمریکا وادار خواهد کرد، می‌تواند محاصره را حفظ کند و به جنگ فرسایشی ادامه دهد.

اما اگر ایالات متحده و اسرائیل حمله‌ای گسترده و تازه را آغاز کنند، این اقدام نشان خواهد داد که دست‌کم یکی از آنها دیگر معتقد نیست توازن کنونی فشار‌ها به سودشان عمل می‌کند یا اینکه می‌توانند منتظر بمانند تا ایران تسلیم شود.

چنین تشدید تنشی احتمالاً با این هدف انجام خواهد شد که توازن موجود را از طریق وارد کردن خسارت‌های بیشتر تغییر دهد و ایران را به دادن امتیاز وادار کند؛ به‌ویژه در موضوع هسته‌ای، جایی که تهران در برابر درخواست‌ها برای واگذاری پیشاپیش ذخایر اورانیوم با غنای بالا مقاومت کرده است، و نیز درباره آینده تنگه هرمز، جایی که ایران در پی دستیابی به ترتیبات جدیدی است که اهرم فشارش بر تردد دریایی را حفظ کند.

حملات بیشتر احتمالاً نتیجه معکوس خواهند داشت؛ به‌ویژه با توجه به اعتقاد روزافزون تهران مبنی بر اینکه خویشتن‌داری تنها به تجاوز‌های بیشتر منجر شده است. ایران ظرفیت قابل‌توجهی برای افزایش فشار خود از طریق تنگه هرمز و حمله به زیرساخت‌های انرژی منطقه دارد؛ اقداماتی که می‌تواند قیمت نفت را بیش از پیش افزایش دهد، بازار‌های جهانی را بیشتر مختل کند و ادامه جنگ را برای واشنگتن پرهزینه‌تر سازد.

اگر تهران به این نتیجه برسد که سطح کنونی اختلال‌ها برای وادار کردن آمریکا به دادن امتیاز کافی نیست، ممکن است خود نیز تنش‌ها را تشدید کند. در هر دو حالت، دور تازه‌ای از تشدید درگیری می‌تواند توازن فشار‌ها را بیش از پیش علیه واشنگتن تغییر دهد و ترامپ را، با وجود وارد کردن ویرانی بیشتر به ایران، در موقعیتی دشوارتر قرار دهد.

ناتوانی در درک محاسبات سیاسی خود تهران، مشکلی دیرینه در واشنگتن است؛ مشکلی که اغلب در ریشه تلاش‌های حداکثری برای وادار کردن کشور‌ها به تغییر رفتار از طریق اجبار یا زور قرار دارد. اگر دولت ترامپ با وجود تغییر رویکرد تهران، استفاده از نیروی نظامی را دنبال کند، در واقع شکست دولت‌های ریاست‌جمهوری پیشین را تکرار خواهد کرد.

ترامپ می‌تواند یک‌جانبه محاصره را کاهش دهد یا به آن پایان ببخشد و عملاً تلاش برای وادار کردن ایران به تسلیم را کنار بگذارد؛ هرچند در شرایط کنونی، چنین اقدامی بعید به نظر می‌رسد

گزینه‌های باقی‌مانده ماهیتی سیاسی دارند. ترامپ می‌تواند یک‌جانبه محاصره را کاهش دهد یا به آن پایان ببخشد و عملاً تلاش برای وادار کردن ایران به تسلیم را کنار بگذارد؛ هرچند در شرایط کنونی، چنین اقدامی بعید به نظر می‌رسد.

احتمال مشابه دیگری که شبکه خبری سی‌ان‌ان به آن اشاره کرده، انجام یک حمله نظامی نهایی و نمایشی است که ممکن است استفاده از «مادر همه بمب‌ها» را نیز دربر بگیرد. هدف چنین حمله‌ای می‌تواند فراهم کردن یک «پیروزی» نمادین برای ترامپ باشد تا پیش از عقب‌نشینی، آن را اعلام کند. بنا بر گزارش‌ها، برخی برنامه‌ریزان نظامی درباره چیزی شبیه به یک «نمایش آتش‌بازی» صحبت کرده‌اند؛ حتی اگر حملات نتوانند به اهداف اعلام‌شده واشنگتن دست یابند.

اما موفقیت چنین راهبردی برای خروج از جنگ، به واکنش ایران بستگی خواهد داشت. تهران ممکن است در عوض، با حملات بیشتر به کشتیرانی و زیرساخت‌های انرژی منطقه پاسخ دهد و اعلام پایان جنگ از سوی ترامپ را دشوارتر کند.

گزینه واقع‌بینانه‌تر برای واشنگتن، مذاکره بر سر یک مصالحه برای پایان دادن به رویارویی است؛ با پذیرش این واقعیت که هر توافق پایدار، مستلزم امتیاز‌های معنادار از سوی هر دو طرف خواهد بود، از جمله اقدامات متقابل در زمینه تحریم‌ها، تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای.

با این حال، دو طرف همچنان درباره مفاد یک توافق مذاکره‌شده فاصله زیادی با یکدیگر دارند. تهران همچنان بر هفت شرط برای پایان جنگ پافشاری می‌کند که از جمله آنها لغو محاصره و تحریم‌هاست. ایران در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر، پیشنهادی را به میانجی‌ها ارائه کرد.

گزارش‌ها حاکی است که این پیشنهاد بر تفاهم‌نامه ماه ژوئن در اسلام‌آباد استوار است، اما ترتیب اجرای امتیاز‌ها را تغییر می‌دهد: واشنگتن باید ابتدا شروط ایران، از جمله لغو محاصره و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران را اجرا کند؛ سپس تهران محدودیت‌های خود بر تنگه هرمز را کاهش دهد و وارد مذاکرات ماهوی هسته‌ای شود.

این رویکرد بازتاب‌دهنده بی‌اعتمادی عمیق تهران به واشنگتن است؛ بی‌اعتمادی‌ای که ریشه در آنچه ایران نادیده گرفتن تعهدات آمریکا ذیل تفاهم‌نامه ژوئن می‌داند، و نیز ازسرگیری درگیری‌های گسترده برای ۱۳ روز در ماه ژوئیه دارد.

بن‌بست اصلی صرفاً بر سر مفاد توافق احتمالی نیست، بلکه به این پرسش نیز مربوط می‌شود که کدام طرف باید ابتدا تعهدات خود را اجرا کند

در مقابل، واشنگتن خواستار امتیاز‌های فوری هسته‌ای، از جمله ازسرگیری بازرسی‌ها و خارج کردن اورانیوم غنی‌شده از ایران است؛ در حالی که در ازای آن، تخفیف‌های اقتصادی محدودتری را پیشنهاد می‌کند و با آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران موافقت دارد.

بنابراین، بن‌بست اصلی صرفاً بر سر مفاد توافق احتمالی نیست، بلکه به این پرسش نیز مربوط می‌شود که کدام طرف باید ابتدا تعهدات خود را اجرا کند. تجربه جنگ این باور را در تهران تقویت کرده است که واگذاری اهرم‌های فشار پیش از دریافت امتیاز‌های ملموس از آمریکا، ایران را در برابر فشار‌ها و حملات مجدد آسیب‌پذیر خواهد کرد.

در چنین شرایطی، نبرد بر سر تنگه هرمز به رقابتی هرچه پرهزینه‌تر برای سازگاری و مقابله با اقدامات طرف مقابل تبدیل شده است؛ رقابتی که عزم تهران را برای تحمیل هزینه‌های اقتصادی، به‌جای صرفاً تحمل فشار آمریکا، نشان می‌دهد.

ایالات متحده و شرکای آن در خلیج فارس، سامانه پیچیده‌ای برای انتقال محموله‌های نفتی از کشتی به کشتی ایجاد کرده‌اند. در این سامانه، نفتکش‌های کوچک‌تر و میانجی، نفت را از تنگه هرمز و در امتداد ساحل عمان عبور می‌دهند؛ اغلب با حمایت نظامی آمریکا و در حالی که سامانه‌های ردیابی خود را خاموش کرده‌اند. سپس محموله‌های خود را در دریای عمان به کشتی‌های بزرگ‌تر منتقل می‌کنند.

بسیاری از این عبور‌ها در طول شب انجام می‌شوند، در حالی که کشتی‌ها همچنان زیر آتش ایران قرار دارند. با این وجود، این روش در کنار خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی که نفت را به دریای سرخ منتقل می‌کند، به احیای بخش قابل‌توجهی از صادرات نفت کمک کرده است؛ آن هم با وجود محدودیت‌های ایران و با هزینه و قیمت بالاتر.

تهران در پاسخ، حملات خود به کشتی‌هایی را که از این مسیر‌ها استفاده می‌کنند، به‌شدت افزایش داده است؛ از جمله نفتکش‌هایی که در انتقال محموله از کشتی به کشتی مشارکت دارند.

درگیری به دریای سرخ نیز گسترش یافته است؛ جایی که حوثی‌های همسو با ایران به کشتی‌رانی و زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی حمله کرده‌اند و عبورومرور از گلوگاه راهبردی باب‌المندب را مختل ساخته‌اند. در همین حال، حمله جداگانه یک پهپاد که از عراق به پرواز درآمد، فعالیت خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی را به‌طور موقت متوقف کرد.

این راهکار‌های جایگزین و اقدامات متقابل، هر دو طرف را در میدان درگیری نگه داشته‌اند، اما هزینه‌های اقتصادی به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافته است. سامانه انتقال نفت از کشتی به کشتی به مرز ظرفیت خود نزدیک می‌شود؛ هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی و بیمه به‌شدت افزایش یافته‌اند؛ قیمت نفت برنت همچنان بسیار بالاتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه است؛ قیمت بنزین و گازوئیل در ایالات متحده به سطوح بی‌سابقه رسیده و فشار‌های تورمی ناشی از این وضعیت، هزینه استقراض را در سراسر اقتصاد آمریکا افزایش داده‌اند.

مسیر‌های واقع‌بینانه برای پایان دادن به جنگ

کارزار تهاجمی‌تر ایران در اطراف تنگه هرمز نشان می‌دهد که جنگ تا چه اندازه رویکرد تهران به بازدارندگی را دگرگون کرده است.

همان‌طور که در گزارشی که اخیراً برای مؤسسه کوئینسی منتشر کردم، استدلال کرده‌ام، جنگ‌های سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ گذار تهران از «صبر راهبردی» به سوی دکترینی مبتنی بر «تشدید متقابل مستمر» را سرعت بخشیده‌اند. رهبران تهران اکنون بر این فرض عمل می‌کنند که خویشتن‌داری پیشین، به‌جای بازداشتن دشمن، حملات بیشتری را به دنبال داشته است.

این تغییر رویکرد در تمایل ایران به استفاده از تنگه هرمز به‌عنوان سلاح و تهدید اقتصاد گسترده‌تر منطقه آشکار است؛ آن هم با وجود خسارت‌های عظیمی که خود ایران متحمل شده است.

بعید است حمله‌ای بزرگ دیگر از سوی آمریکا یا اسرائیل بتواند الگوی پیشین خویشتن‌داری ایران را احیا کند. در عوض، چنین حمله‌ای ممکن است این باور تهران را تقویت کند که تنها اعمال فشار مستمر بر منافع آمریکا و متحدانش می‌تواند از حملات بیشتر جلوگیری کند و واشنگتن را به مصالحه وادارد

بنابراین، بعید است حمله‌ای بزرگ دیگر از سوی آمریکا یا اسرائیل بتواند الگوی پیشین خویشتن‌داری ایران را احیا کند. در عوض، چنین حمله‌ای ممکن است این باور تهران را تقویت کند که تنها اعمال فشار مستمر بر منافع آمریکا و متحدانش می‌تواند از حملات بیشتر جلوگیری کند و واشنگتن را به مصالحه وادارد.

با این حال، ایرانِ رویارویی‌طلب‌تر لزوماً به معنای ایرانی نیست که حاضر به مذاکره نباشد. همان‌طور که در گزارشی جداگانه برای مرکز سیاست بین‌الملل استدلال کرده‌ام، سیاست آمریکا بار‌ها ظرفیت تهران برای عمل‌گرایی را دست‌کم گرفته و در مقابل، احتمال تسلیم شدن ایران در برابر فشار‌های فزاینده را بیش از اندازه برآورد کرده است.

ایران سابقه‌ای طولانی در بهره‌گیری از فرصت‌های دیپلماتیک دارد، هرگاه رهبرانش فرصتی معتبر برای پیشبرد منافع ملی تشخیص دهند؛ از دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی گرفته تا مذاکراتی که به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ انجامید.

حتی در میانه جنگ کنونی نیز تهران همچنان پیشنهاد‌هایی برای دستیابی به توافق از طریق مذاکره مطرح می‌کند. آنچه تغییر کرده، ارزیابی ایران از خطرات دادن امتیاز بدون دریافت تضمین‌های قابل‌اعتماد درباره اقدام متقابل آمریکاست.

تهران همچنان حاضر به مذاکره است، اما دیگر به‌سادگی حاضر نیست اهرم‌های فشار خود را بر اساس وعده‌های آمریکا کنار بگذارد؛ وعده‌هایی که دلایل اندکی برای اعتماد به آنها دارد.

بهتر است ترامپ هر دو واقعیت را در نظر بگیرد. تفاهم‌نامه ژوئن اسلام‌آباد، در کنار پیشنهاد بعدی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، می‌تواند نقطه شروعی برای ازسرگیری دیپلماسی باشد.

تفاهم ژوئن، اقدام‌های متقابل را پیش‌بینی می‌کرد: واشنگتن محاصره و محدودیت‌های اقتصادی را کاهش دهد و تهران نیز فشار خود بر تنگه هرمز را کمتر کند و در نهایت، از طریق مذاکرات هسته‌ای جدید به مسئله ذخایر اورانیوم با غنای بالا بپردازد.

احیای این چارچوب مستلزم آن است که دو طرف بر سر ترتیب زمانی معتبر و قابل‌راستی‌آزمایی برای اجرای تعهدات متقابل به توافق برسند؛ به‌ویژه با توجه به فروپاشی بیشتر اعتماد پس از ازسرگیری درگیری‌ها در ماه ژوئیه.

واشنگتن همچنان از برتری نظامی متعارف چشمگیری برخوردار است، اما ماه‌ها جنگ محدودیت‌های دنبال کردن اهداف حداکثری را آشکار کرده است؛ خواه هدف، تسلیم بی‌قیدوشرط ایران باشد یا فروپاشی حکومت این کشور

هیچ‌یک از طرفین به تمام خواسته‌های خود نخواهد رسید، اما توافقی بر این اساس می‌تواند چیزی را در اختیار ترامپ قرار دهد که ماه‌ها تشدید نظامی نتوانسته است فراهم کند: راهی برای پایان دادن به جنگ، بدون آنکه زمینه دور دیگری از تلافی‌جویی بالقوه فاجعه‌بار ایران در منطقه فراهم شود.

واشنگتن همچنان از برتری نظامی متعارف چشمگیری برخوردار است، اما ماه‌ها جنگ محدودیت‌های دنبال کردن اهداف حداکثری را آشکار کرده است؛ خواه هدف، تسلیم بی‌قیدوشرط ایران باشد یا فروپاشی حکومت این کشور.

اکنون پرسش این است که آیا ترامپ به تلاش برای وادار کردن ایران به تسلیم از طریق فشار نظامی ادامه خواهد داد، یا خواهد پذیرفت که جنگ، تهران را در برابر اجبار مصمم‌تر کرده است، در حالی که این کشور همچنان آمادگی دارد درباره یک مصالحه مذاکره‌شده گفت‌و‌گو کند.