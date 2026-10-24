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هشدار درباره شعارهای تفرقه‌افکن در حرم رضوی

حرمت حریم واجب‌الحرمه حضرت رضا(ع) و معنویت مزار رهبر شهید، به تاراج کلمات خطا و رفتارهای پر گناه، شکسته می‌شود.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۸۵
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2986 بازدید
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۹
شعارهای تفرقه‌افکن در حرم رضوی

 به گزارش تابناک؛ ما از کلام و در منطق و مکتب امام خمینی آموخته‌ایم که «هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید.» امام تعلیم مان کرد که دشمن اصلی آمریکاست حتی در جنایت‌هایی که دیگران مرتکب می‌شدند. حتی در جنایت‌های صدامیان و بعثیان و منافقان.

 اما متأسفانه رسیده‌ایم به جماعت اندک اما پر هیاهویی که جنایت عریان آمریکا را هم به حساب دیگرانی می‌نویسند که مانند آنان گرفتار توهم نیستند. عملا هدف‌ها عوض شده‌اند برای اینان تا جایی که حرمت حرم را هم محترم نمی‌دارند.

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 امام رضا علیه‌السلام، غریب است. از قدیم به همین صفت، متمایز بوده‌اند حضرتِ رئوف علیه‌السلام. امروز هم غریب است. اگر دیروز غربت در دوری از وطن تعبیر می‌شد در خوانش امروزی غربت را در انفجار بی‌اخلاقی یک جمع معدود و محدود باید دید. حرمت حریم واجب‌الحرمه حضرت رضا(ع) و معنویت مزار رهبر شهید، به تاراج کلمات خطا و رفتارهای پر گناه، شکسته می‌شود.

این اگر نتیجه«نفوذ» نیست پس چیست؟  

چیز پنهانی نیست. همه چیز آشکار است اما می‌ماند این پرسش که اگر به جای این جماعت اندک، گروهی دیگر در حرم، صدا به شعار بلند می‌کردند باز هم رفتار مسئولان و متولیان، همین بود؟ اگر به جای مقامات سابق و فعلی دولت‌های آفتابی، کسی سراغِ ابروی بالای چشمِ« اصحاب سایه» می‌رفت باز به همین راحتی برمی گشت؟ پشتِ اینان به کجا گرم است که چنین تندباد می‌شوند در انسجام ملی؟ آن هم زمانی که بیش از همیشه به « وحدت ملی» به عنوان یک واجب ملی و انقلابی نیاز داریم. این جماعت بلندگو به دست، چنان سر و صدایی دارند که گوش خودشان را چنان کر کرده که عربده‌های «دو قلوی کودک خوار و کودک کُش» را نمی‌شنوند. چنان بر واقعیت‌های میدانی چشم بسته‌اند که شیب تغییر به سمت جنگ را نمی‌بینند.

اینان را باید گفت که «بلند گو، فقط صدای تان را بلند می‌کند، شما را بزرگ نمی‌کند.» مسئولان را هم باید گفت که جلوی این‌ها را بگیرید، پیش از آن که خنجرشان در پشت ایران و انقلاب بنشیند.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی 
 

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شعارهای تفرقه‌افکن در حرم رضوی حرم امام رضا افراط گری شعاری مزار رهبر شهید وحدت ملی مذاکره مقامات
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
4
32
پاسخ
این افراد ناآگاهانه در زمین اسرائیل بازی می کنند . چرا اجازه می‌دهند زمانی که کشور نیاز به انسجام دارد افرادی خودسر تیشه به ریشه ایران بزنند
آرش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
9
9
پاسخ
هشدار به شما بود مردم تو گرسنگی فقر شدید گرانی مطلق سنگین دست پنجه نرم می کنن
سیدحسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
1
10
پاسخ
مگر نظر رهبری این نبود که به هیچ وجه مضجع امام رضا علیه السلام تحت الشعاع قرار نگیرد چرا تولیت استان قدس هر روز انجا برنامه سخنران و مداحی میذاره
پاسخ ها
حسنی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
برنامه سخنرانی و مداحی از وظایف روزانه آستان مقدس است نکنه باید برنامه ها را تعطیل کرد؟
ناشناس
|
Canada
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
2
10
پاسخ
خراسان تا زمانی که در دست تندروها هست، روند توهین به دولتمردان و دلسوزان، همواره بدین منوال خواهد بود
رحیم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
2
9
پاسخ
هم حرمت حرم آقا را نگه نداشتن هم دنبال جنگ داخلی هستند یه بچه هم می دونه روحانی وظریف نماینده یک جریان در جامعه هستند
ناشناس
|
South Africa
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
2
13
پاسخ
باند جلیلی بدنبال برهم زدن نظم کشور هستند به امید تصاحب قدرت .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
2
6
پاسخ
برای اینا فقط هشدار، برای بقیه بگیر و ببند و زندان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
1
7
پاسخ
اینها یم سری نا آگاه هستند که تحت تأثیر نفوذی ها این کار را میکنند
متاسفانه جلیلی در وسط این میدان است
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