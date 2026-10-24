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پزشکیان‌ به زیارت مزار رهبر شهید انقلاب رفت

پزشکیان با حضور در مزار رهبر شهید انقلاب، به زیارت ایشان رفت.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۷۲
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مزار رهبر شهید انقلاب
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مزار رهبر شهید انقلاب رهبر شهید انفلاب مسعود پزشکیان زیارت
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