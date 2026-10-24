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پ
پزشکیان به زیارت مزار رهبر شهید انقلاب رفت
پزشکیان با حضور در مزار رهبر شهید انقلاب، به زیارت ایشان رفت.
کد خبر:
۱۴۰۰۰۷۲
تاریخ انتشار:
۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۰۷:۱۳
24 October 2026
کد خبر:
۱۴۰۰۰۷۲
|
۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۰۷:۱۳
24 October 2026
|
8045
بازدید
8045
بازدید
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مزار رهبر شهید انقلاب
رهبر شهید انفلاب
مسعود پزشکیان
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