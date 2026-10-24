قالیباف از معتمدین رهبر انقلاب است

به گزارش تابناک؛ احد آزادی‌خواه، عضو فراکسیون انقلاب اسلامی و از نمایندگان نزدیک به قالیباف درباره دیدار قالیباف با رهبر انقلاب گفت: در این شرایط، یک جریان مشخص متأسفانه همه اقداماتش در کشور برخلاف منویات رهبر معظم انقلاب است و به اسم رهبر عزیز انقلاب فاکتور می‌شود. مواضع مختلف و تندرو‌هایی علیه وحدت ملی و علیه انسجامی که رهبر معظم انقلاب بار‌ها در پیام‌های مبارکشان بر آن تأکید کرده‌اند، انجام دادند. این افراد تخلف کرده‌اند و عملاً، خواسته یا ناخواسته، ایادی استکبار و ایادی صهیونیست‌ها هستند.

وی افزود: اقدامات همین افراد باعث شد متأسفانه تجمعات ملت مبعوث و شریف در خیابان‌ها کمرنگ‌تر از گذشته شود و عده‌ای از مردم شرکت نکنند. من همین‌جا تقاضا می‌کنم که مردم شریف، به حساب جهالت و نادانی‌های آن جریان، صحنه را ترک نکنند، در صحنه حاضر باشند و این نیت رهبر معظم انقلاب را اجرا کنند. علی‌رغم این سیاه‌نمایی‌ها علیه مسئولان نظام، به‌ویژه آقای قالیباف که ایشان همواره مورد توجه و عنایت رهبر معظم انقلاب و رهبر شهید بوده‌اند. آقای قالیباف از رهبر شهید در نیروی هوایی سپاه، در مجمع تشخیص و در ناجا؛ ۳ حکم و آن هم احکامی بسیار حائز اهمیت دارد.

قالیباف یکی از معتمدین رهبری است

آزادی‌خواه در واکنش به ادعای برخی درباره نحوه برخورد رهبر انقلاب با قالیباف تصریح کرد: تحلیل من این است که جلسه‌ای که ایشان دو سه روز پیش با رهبر بزرگوار انقلاب داشتند، از ارتباط وثیق و اعتمادی که رهبر عزیز انقلاب به ایشان دارند، حکایت دارد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در شرایط فعلی، وضعیت ارتباط‌گیری مردم با رهبر معظم انقلاب مشخص است. با این حال، رهبر عزیز انقلاب به این جمع‌بندی می‌رسند که جلسه‌ای طولانی‌مدت با آقای قالیباف داشته باشند. معنای این موضوع آن است که ایشان یکی از معتمدین رهبر معظم انقلاب است و می‌توانند آخرین اخبار، آخرین اطلاعات و آخرین تحلیل‌ها را با ایشان در میان بگذارند و درباره آنها گفت‌و‌گو و مشورت کنند و مشورت بگیرند. عده‌ای نمی‌خواهند این موضوع را باور کنند و متوجه شوند.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: توصیفی که رهبر معظم انقلاب از رئیس‌جمهور ما فرمودند، تحت عنوان «رئیس‌جمهور صادق و دلسوز»، گزاره‌ای است که در تاریخ ماندگار شد. اما برخی نخواستند این کلام رهبر معظم انقلاب را بشنوند. همان‌طور که در طول تاریخ، در دوران ائمه معصومین نیز عده‌ای کلام امیرالمؤمنین را به اسم ولایت، امامت و به اسم دینداری نشنیدند. این خطر بزرگی است. به لطف خدا، ملت مبعوث و جریان انقلابی نه مدعیان انقلابی‌گری، نخواهند گذاشت که خطرات، نقشه‌های این افراد یا جهالت آنها بر پیکره اسلام و انقلاب بنشیند.

منبع: جماران