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شرط ایران برای مذاکره با آمریکا اعلام شد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به ادامه مذاکرات غیرمستقیم با وساطت قطر و عمان، گفت: شرایط ایران برای مذاکره به طرف آمریکایی اعلام شده است و باید دید آیا این شرایط پذیرفته می‌شود یا خیر. با این حال ما آمادگی لازم را داریم و در صورت هرگونه تهاجم، ایران پاسخ محکمی خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۰۸
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4410 بازدید
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۴
یعقوب رضازاده

به گزارش تابناک؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به ادامه مذاکرات غیرمستقیم با وساطت قطر و عمان، گفت: شرایط ایران برای مذاکره به طرف آمریکایی اعلام شده است و باید دید آیا این شرایط پذیرفته می‌شود یا خیر. با این حال ما آمادگی لازم را داریم و در صورت هرگونه تهاجم، ایران پاسخ محکمی خواهد داد.

یعقوب رضازاده درباره احتمال ازسرگیری درگیری و وقوع جنگ میان ایران و ایالات متحده با توجه به مجموعه شرایط پیش‌رو، از جمله فعال شدن سایت‌های شرط‌بندی درباره زمان وقوع جنگ، انتخابات آمریکا و اسرائیل و همچنین ادعای حمله پیش‌دستانه ایران به اسرائیل پیش از انتخابات این رژیم، آیا باید طی چند روز آینده منتظر وقوع جنگ بود یا بار دیگر میانجی‌ها وارد عمل خواهند شد و احتمال مذاکره وجود دارد، گفت: مطرح شدن چنین گذاره‌ای مانند شرط‌بندی در این زمینه، به نظر من، کاملاً غلط است و این پیش‌بینی‌ها و شرط‌بندی‌ها صحیح نیست. مقوله‌هایی مانند جنگ زمینه‌های خودش را دارد و صرفا نمی‌توان با فعال شدن یک سایت برای پیش‌بینی شروع جنگ، بگوییم که چه چیزی اتفاق خواهد افتاد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطرنشان کرد: امروز ما به توانمندی‌های دفاعی‌ بسیار خوبی رسیده‌ایم که در جنگ اول و جنگ دوم نداشتیم. امروز ما توانمندی‌های دفاعی خودمان را افزایش داده‌ایم. بنابراین، اطلاعات این پیش‌شرط‌ها و شرط‌بندی‌ها، به نظر من به هیچ‌وجه صحیح و درست نیست.

وی در خصوص حمله پیش‌دستانه، بیان کرد: همان‌طور که امام شهیدمان فرمودند، ما در هیچ جنگی هیچ‌گاه پیش‌قدم نبوده‌ایم و حمله پیش‌دستانه هم انجام ندادیم. ما معتقد به دفاع مشروع هستیم؛ یعنی اگر دشمن به ما تهاجم داشته باشد، متقابلاً دفاع خواهیم کرد و پاسخ بسیار محکم و کوبنده‌ای هم در حد توان بالای خودمان نشان خواهیم داد. قطعا این توانمندی‌ها در مقایسه با جنگ اول و دوم بسیار بالاتر و حتی می‌توان گفت که چشم‌گیرتر است.

منبع: ایلنا

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برچسب ها
یعقوب رضازاده ایران آمریکا مذاکره
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
18
15
پاسخ
قمارباز مگر شرط حالیش میشه اون فقط تسلیم شدن میخواد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
9
10
پاسخ
داداش چند ساعت دیگه جنگه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
خدا نکند
کهنه سرباز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
1
1
پاسخ
ما از اول متاسفانه با جنگ بزرگ شدیم
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