اقدام تازه آمریکا در منطقه خبرساز شد!

منابع به سی‌ان‌ان گفتند که وزارت خارجه آمریکا بی‌سروصدا در حال تعدیل شمار کارکنان خود در چند سفارتخانه دیگر در خاورمیانه، از جمله در اردن، بحرین، کویت، قطر، امارات متحده عربی و لبنان است.

به گزارش تابناک؛ شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان به نقل از منابع آگاه ادعا کرد که واشنگتن در پی تشدید تنش‌ها، سطح پرسنل دیپلماتیک خود را در چند کشور منطقه کاهش داده و تخلیه زودهنگام را کلید زده است.

ایالات متحده در حال تسریع روند خروج شماری از دیپلمات‌ها و اعضای خانواده‌های آن‌ها از مأموریت‌های دیپلماتیک در خاورمیانه است؛ اقدامی که در شرایط افزایش احتمال تشدید تنش‌های منطقه‌ای صورت می‌گیرد. این موضوع را چند منبع آگاه از این تحولات اعلام کرده‌اند.

به گزارش فرارو به نقل از CNN، این خروج‌ها به‌عنوان تکرار تجربه‌ای آشفته و ناامیدکننده توصیف شده است؛ چراکه بسیاری از افرادی که اکنون منطقه را ترک می‌کنند، مدت کوتاهی پیش و پس از آنکه در اوج جنگ ایران دستور خروج دریافت کرده بودند، به محل مأموریت خود بازگشته بودند.نیکی گیمر، سخنگوی انجمن خدمات خارجی آمریکا، در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان گفت: «این وضعیت یادآور آشفتگی‌ای است که خانواده‌ها در اوایل امسال تجربه کردند. برخی از آن‌ها هنوز به‌سختی در محل مأموریت خود مستقر شده بودند که دوباره به آن‌ها گفته شد آنجا را ترک کنند. آن‌ها به‌حق ناراحت، سردرگم و خشمگین هستند.»

این تغییرات در شرایطی صورت می‌گیرد که حوثی‌های یمن (انصارالله) حملات خود به عربستان سعودی را افزایش داده‌اند؛ درگیری‌هایی که وزارت خارجه آمریکا بارها درباره آن‌ها هشدار داده و اعلام کرده است که «این تحولات ممکن است به‌سرعت فراتر از محدوده جغرافیایی بلافصل خود گسترش پیدا کنند.»

این تحولات همچنین در شرایطی رخ می‌دهد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، احتمال ازسرگیری حملات علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره را مطرح کرده است. منابع آگاه همچنین می‌گویند اسرائیل برای انجام اقدامات نظامی فوری‌تر علیه ایران رایزنی کرده، اما تاکنون موفق نشده است.

وزارت خارجه آمریکا در هفته جاری دستور خروج کارکنان غیرضروری و تمام اعضای خانواده کارکنان خود از عربستان سعودی را صادر کرد. مقام‌های آمریکایی گفتند این دستور در واکنش به تشدید تحرکات حوثی‌ها (انصارالله) صادر شده است.

هم‌زمان، منابع به سی‌ان‌ان گفتند که وزارت خارجه آمریکا بی‌سروصدا در حال تعدیل شمار کارکنان خود در چند سفارتخانه دیگر در خاورمیانه، از جمله در اردن، بحرین، کویت، قطر، امارات متحده عربی و لبنان است.

برخلاف دستور رسمی خروج از عربستان سعودی، جابه‌جایی کارکنان و خانواده‌های آن‌ها از این سفارتخانه‌ها به‌طور عمومی اعلام نشده است. وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده که وضعیت این سفارتخانه‌ها، برخلاف سفارتخانه این کشور در عربستان سعودی، تغییر نکرده و همچنان در وضعیت «فعالیت محدود» قرار دارند. با این حال، حتی بدون تغییر رسمی وضعیت یک سفارتخانه نیز ممکن است شمار کارکنان حاضر در آن در چارچوب همین وضعیت محدود تغییر کند.

یکی از منابع در اَمان، پایتخت اردن، درباره درخواست دوباره از برخی کارکنان سفارتخانه برای ترک این شهر گفت: «اوضاع واقعاً حس‌وحال فیلم روز گراندهاگ را دارد.» اشاره به فیلم کمدی «روز گراندهاگ» (Groundhog Day) که در آن شخصیت اصلی هر روز در چرخه‌ای تکراری گرفتار می‌شود.

همه سفارتخانه‌ها اجازه نداده بودند فرزندان کارکنان به محل مأموریت بازگردند، اما بیشتر آن‌ها با بازگشت همسران کارکنان موافقت کرده بودند. اکنون اعضای خانواده‌ها بار دیگر در حال ترک سفارتخانه‌هایی هستند که تنها مدت کوتاهی پیش اجازه بازگشت به آن‌ها را پیدا کرده بودند. با این تفاوت که به گفته منابع، این بار کمک‌های مالی مشابه دور قبلی در اختیار خانواده‌ها قرار نمی‌گیرد.

یکی از منابع آگاه از روند خروج کارکنان گفت، ارتباطات و هماهنگی میان مقر وزارت خارجه آمریکا در منطقه فاگی باتم واشنگتن و افسران خدمات خارجی در محل مأموریت، «به همان اندازه اوایل جنگ ایران آشفته و فاجعه‌بار است».

به گفته این منبع، افسران خدمات خارجی نگران‌اند که آیا وزارت خارجه آمریکا برای انتقال خانواده‌هایشان به ایالات متحده، کمک‌هزینه روزانه موسوم به «پِر دیم» (Per diem) در نظر خواهد گرفت یا خیر. او همچنین اشاره کرد که برخی سفارتخانه‌ها هنوز نشست‌های برنامه‌ریزی یا جلسات عمومی با کارکنان خود را که معمولاً پیش از خروج انجام می‌شود، برگزار نکرده‌اند.

این منبع افزود: «بسیاری از افراد به‌جای آنکه از مدیران خود در محل مأموریت خبر بگیرند، از طریق اخبار رسانه‌ها از این موضوع مطلع می‌شوند.»

انجمن خدمات خارجی آمریکا، اتحادیه نماینده افسران خدمات خارجی این کشور، اعلام کرده است که گزارش‌هایی درباره «پاس‌کاری‌های اداری» دریافت کرده است.

این انجمن روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «به خانواده‌هایی که به‌سختی به محل مأموریت خود بازگشته و فرزندانشان را دوباره در مدارس ثبت‌نام کرده بودند، گفته می‌شود که برای تخلیه مجدد آماده شوند؛ بی‌آنکه مشخص شود تا چه میزان کمک مالی می‌توانند دریافت کنند.»

گیمر، سخنگوی این انجمن، به سی‌ان‌ان گفت: «خانواده‌های کارکنان در خارج از عربستان سعودی به انجمن اطلاع داده‌اند که به آن‌ها دستور داده شده محل مأموریت را ترک کنند، بدون آنکه کمک‌هزینه مسکن یا کمک‌هزینه روزانه آن‌ها قطعی شده باشد.»

به گفته او، به این خانواده‌ها گفته شده است که دلیل این وضعیت آن است که سفارتخانه‌های محل مأموریت آن‌ها از وضعیت «فعالیت محدود» خارج نمی‌شوند و وضعیت رسمی آن‌ها تغییر نمی‌کند.

خانواده‌های دیپلمات‌ها معمولاً برای یافتن محل سکونت و پوشش هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده ناشی از ترک اجباری خانه‌هایشان در خارج از کشور، به این کمک‌هزینه‌ها متکی هستند؛ به‌ویژه در شرایطی که عضو دیپلمات خانواده به‌عنوان نیروی ضروری در سفارتخانه باقی می‌ماند.

گیمر گفت: «خانواده‌ها حق دارند پیش از سوار شدن به هواپیما بدانند هزینه محل زندگی‌شان را چگونه تأمین خواهند کرد.»



یکی از دیپلمات‌های آمریکایی گفت: «اینکه بگوییم اوضاع آشفته بوده، کم‌گویی است.» او توضیح داد که کمک‌های مالی ارائه‌شده تا این مرحله، هزینه انتقال تمام اعضای خانواده از منطقه را پوشش نمی‌دهد.

بسیاری از این خانواده‌ها در هفته‌های نخست جنگ ناچار شده بودند با عجله خانه‌های خود در خاورمیانه را ترک کنند و برای فرزندانشان مسکن و مدرسه جدیدی پیدا کنند. اکنون بسیاری از آن‌ها باید دوباره همین روند را طی کنند؛ آن هم در شرایطی که به گفته خودشان، ممکن است کمک مالی وزارت خارجه آمریکا کمتر از دور قبلی باشد.

منبع: عصرایران