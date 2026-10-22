واکنش تند وزارت خارجه به قطر و فرانسه





به گزارش تابناک؛ سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به استفاده از لفظ «درگیری ایران» (Iran conflict) در موضع‌گیری‌های برخی طرف‌ها از جمله در بیانیه مشترک مقامات قطر-فرانسه نوشت:



لطفا به دنبال پنهان‌کردن حقیقت در پشت تعابیر گمراه‌کننده نباشید. چیزی به نام درگیری ایران وجود ندارد؛ حقیقت آشکار، جنگ تجاوزکارانه علیه ایران است که آمريکا و اسرائیل به راه انداخته‌اند. امتناع از نامیدن «تجاوز» به نام واقعی‌اش، بی‌طرفی نیست بلکه نوعی مسئولیت‌گریزی اخلاقی است.



اگر از شجاعت اخلاقی لازم برای نام‌بردن از «تجاوز» و معرفی «متجاوز» برخوردار نباشیم، چگونه می‌توانیم ادعا کنیم که شجاعت مواجهه با بی‌عدالتی و ظرفیت ارائه راه‌حل‌های عملی یا مشارکت معنادار در صلح را داریم؟



صلح را نمی‌توان با مماشات با متجاوزان، مشروعیت بخشیدن به تجاوز، محکوم‌کردن قربانی یا قربانی کردن اصول بنیادین بنا کرد.



