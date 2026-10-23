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واریز حقوق مهرماه بازنشستگان تامین اجتماعی

فرایند واریز حقوق مهرماه بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق بانک رفاه همچنان ادامه دارد و طبق اعلام سازمان، معوقات اردیبهشت نیز در ششم آبان واریز می‌شود.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۳۰
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بازنشستگان

به گزارش تابناک، بررسی وضعیت پرداخت مستمری‌ها حاکی از آن است که واریز حقوق مهرماه بازنشستگان تامین اجتماعی و مستمری‌بگیران کماکان ادامه دارد. در شرایطی که طبق برنامه‌ریزی قبلی انتظار می‌رفت تسویه حقوق این ماه روز گذشته پایان یابد، واریز مبالغ از طریق بانک رفاه برای حروف الفبایی نظیر «ذ» و «س» از صبح امروز نیز انجام شده است.

زمان تسویه معوقات مهرماه بازنشستگان تامین اجتماعی

در خصوص معوقات باقی‌مانده از ماه‌های گذشته نیز سازمان تامین اجتماعی وعده داده است که مطالبات مربوط به اردیبهشت‌ماه را در تاریخ ششم آبان پرداخت کند. پس از تأخیر پنج‌ماهه در تسویه این مبالغ، بازنشستگان خواستار پرداخت این مطالبات بر مبنای ارزش روز شده‌اند و نسبت به افت قدرت خرید خود انتقاد دارند.

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تامین اجتماعی بازنشستگان حقوق بازنشستگان واریز حقوق معوقات
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