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زمان واریز حقوق شهریور ماه بازنشستگان اعلام شد

حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی این از ظهر روز یکشنبه ۲۹ شهریور ماه آغاز می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۷۹
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4165 بازدید
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حقوق بازنشستگان

به گزارش تابناک؛ سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پرداخت حقوق مربوط به شهریور ماه بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر گرامی سازمان، از ظهر روز یکشنبه ۲۹ شهریور ماه آغاز و به تدریج طی سه روز به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد.

با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور، از بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی خواهشمندیم در صورت عدم دریافت پیامک بانکی تا پایان مدت زمان اعلامی، موجودی حساب خود را بررسی کنند.

خاطرنشان می‌شود که فیش حقوقی شهریور، از اول مهرماه و بدون نیاز به مراجعه به شعب و کارگزاری‌ها از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir یا اپلکیشن «تأمین من» قابل دریافت و مشاهده است.

بر اساس این اطلاعیه، در صورت هرگونه سوال، ابهام و اعتراض به احکام و فیش‌های صادره، بازنشستگان و مستمری‌بگیران می‌توانند از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان به نشانی https://۱۴۲۰.tamin.ir درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال کنند. همچنین این مرکز به صورت شبانه‌روزی و با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارایه راهنمایی است.

در پایان یادآور می‌شود: تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره‌کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media@ در دسترس است، دنبال کنند.

منبع: ایسنا

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حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مستمری بگیران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
0
0
پاسخ
من و اینهمه خوشبختی ، محاله محاله محاله
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