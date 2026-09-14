قمار با معیشت بازنشستگان؛ اردیبهشتی که نیامد!

با پایان پرداخت معوقات فروردین‌ماه، حالا معوقات اردیبهشت بازنشستگان تأمین اجتماعی به مطالبه اصلی آنها تبدیل شده و میلیون‌ها بازنشسته در انتظار اعلام زمان دقیق واریز این مطالبات هستند.

به گزارش تابناک؛ با پایان اعلام‌شده پرداخت معوقات فروردین‌ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، مطالبه جدید میلیون‌ها بازنشسته اکنون پرداخت معوقات اردیبهشت‌ماه و اعلام یک زمان‌بندی روشن برای تسویه آن است؛ مطالبه‌ای که در روز‌های اخیر در قالب پویش‌های مختلف بازنشستگان بازتاب یافته است.

بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار آن شده‌اند که سازمان تأمین اجتماعی و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تکلیف معوقات اردیبهشت‌ماه را هرچه سریع‌تر مشخص کنند و پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق و متناسب‌سازی را بیش از این به تأخیر نیندازند.

مطالبه بازنشستگان: معوقات اردیبهشت را پرداخت کنید

یکی از محور‌های اصلی پویش‌های بازنشستگان، این مطالبه است که معوقات حقوق اردیبهشت‌ماه هرچه سریع‌تر پرداخت شود و زمان دقیق واریز آن به‌صورت شفاف اعلام شود.

در متن یکی از این پویش‌ها آمده است: قرار است در این ماه نیز افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اعمال نشود و پرداخت آن به ماه آینده موکول شود. از سوی دیگر، زمان واریز معوقات همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مسئولان آیا از شرایط زندگی و مشکلات معیشتی مردم آگاه هستند؟

در ادامه این مطالبه با اشاره به تجربه سال گذشته، تأکید شده است که بازنشستگان تنها خواهان اجرای به‌موقع حقوق قانونی خود هستند و تأخیر در پرداخت مطالبات، فشار بیشتری بر معیشت آنان وارد می‌کند.

پویش دیگری نیز با تأکید بر اجرای افزایش حقوق و پرداخت معوقات، خواستار آن شده است که مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت‌ماه همزمان با اعمال حقوق جدید پرداخت شود.

در بخشی از این متن آمده است: ما، خانواده بزرگ بازنشستگان تأمین اجتماعی، از ریاست جمهوری و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست فوری داریم تا افزایش حقوق بازنشستگان همراه با پرداخت اردیبهشت‌ماه اعمال شود و مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت نیز هم‌زمان پرداخت گردد.»

این مطالبه در شرایطی مطرح می‌شود که بازنشستگان طی ماه‌های گذشته، علاوه بر انتظار برای اعمال افزایش حقوق، با تأخیر در دریافت مابه‌التفاوت مربوط به افزایش حقوق و متناسب‌سازی نیز مواجه بوده‌اند.



فروردین؛ ماه‌ها انتظار و چند بار تغییر زمان‌بندی

پرونده معوقات فروردین‌ماه نیز مسیر ساده‌ای نداشت. طی ماه‌های گذشته چند زمان مختلف برای پرداخت مطالبات مطرح شد و همین مسئله موجب شد بازنشستگان بار‌ها در انتظار تعیین تکلیف قرار گیرند.

در نهایت، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد پرداخت معوقات مربوط به مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالانه و مرحله سوم متناسب‌سازی فروردین‌ماه ۱۴۰۵ از ۹ شهریورماه آغاز می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان، این مبالغ برای حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر به‌صورت تدریجی پرداخت شد و قرار بود این روند تا پایان شهریورماه ادامه داشته باشد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز همزمان با آغاز پرداخت‌ها اعلام کرده بود که هر شب حدود ۲ همت به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد و در صورت استقبال از اوراق گام، پرداخت معوقات اردیبهشت‌ماه نیز می‌تواند با سرعت بیشتری انجام شود.

اما روند پرداخت فروردین در شرایطی آغاز شد که پیش از آن وعده‌های مختلفی درباره زمان پرداخت مطرح شده بود؛ از پرداخت دو ماه معوقه در دهم شهریورماه گرفته تا وعده‌های مربوط به پایان مرداد، نهم شهریور و سپس آغاز پرداخت فروردین‌ماه. همین تغییرات باعث شد موضوع «زمان دقیق پرداخت» به یکی از مطالبات جدی بازنشستگان تبدیل شود.

تأمین اجتماعی: پرداخت معوقات فروردین تکمیل شد

پس از آغاز واریزها، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که پرداخت معوقات فروردین‌ماه تکمیل شده است.

بر اساس اطلاعیه روابط عمومی سازمان، پرداخت این مبالغ که از ۹ شهریور آغاز شده بود، صبح سه‌شنبه ۱۷ شهریورماه پایان یافت و معوقات مربوط به حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر پرداخت شد.



با این حال، صرف اعلام پایان عملیات پرداخت، برای برخی بازنشستگان پایان ماجرا نیست و آنها خواستار راستی‌آزمایی واریز‌ها و مشخص شدن وضعیت افرادی هستند که احتمالاً مبالغ کامل مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند.

اکنون با پایان اعلام‌شده پرداخت فروردین، سؤال اصلی تغییر کرده است: معوقات اردیبهشت‌ماه چه زمانی پرداخت می‌شود؟

در کنار زمان پرداخت، مسئله مهم دیگری نیز در جریان پرداخت معوقات فروردین مطرح شد؛ اینکه منابع مورد نیاز برای تسویه این مطالبات از چه محلی تأمین می‌شود.

علی دهقان‌کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی تهران، ضمن تأکید بر ضرورت پرداخت مطالبات بازنشستگان، نسبت به احتمال تأمین منابع از محل فروش دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی انتقاد کرده است.

به گفته وی، اگر قرار باشد برای تأمین نقدینگی هر مرحله از پرداخت معوقات، بخشی از دارایی‌های سازمان فروخته شود، این روند می‌تواند در بلندمدت سرمایه‌هایی را که باید پشتوانه بازنشستگان باشد، کاهش دهد.

دهقان‌کیا تأکید کرده است که دارایی‌های تأمین اجتماعی متعلق به دولت یا مدیران سازمان نیست، بلکه حاصل سال‌ها پرداخت حق بیمه کارگران و بیمه‌شدگان است و باید به‌عنوان سرمایه و پشتوانه نسل‌های آینده بازنشستگان مورد صیانت قرار گیرد.

از این منظر، یک پرسش اساسی همچنان مطرح است: اگر سازمان برای پرداخت تعهدات جاری خود با کمبود منابع مواجه است، آیا راهکار باید فروش سرمایه‌های سازمان باشد یا دولت باید بدهی‌های خود به تأمین اجتماعی را پرداخت کند؟

پایان فروردین، آغاز مطالبه اردیبهشت

اکنون با اعلام پایان پرداخت معوقات فروردین، بخش مهمی از انتظار بازنشستگان به مرحله جدیدی وارد شده است. دیگر مسئله اصلی، اصل پرداخت فروردین نیست؛ بلکه تعیین تکلیف معوقات اردیبهشت‌ماه است.

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده درباره زمان پرداخت معوقات اردیبهشت متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد کرد. همین عبارت، در شرایطی که بازنشستگان ماه‌ها منتظر دریافت مطالبات خود بوده‌اند، باعث شده مطالبه برای اعلام یک جدول زمانی مشخص و قابل اتکا بار دیگر پررنگ شود.

بازنشستگان اکنون انتظار دارند سازمان تأمین اجتماعی نه‌تنها زمان دقیق پرداخت اردیبهشت‌ماه، بلکه میزان مطالبات، نحوه تأمین اعتبار و فرآیند واریز را نیز به‌صورت شفاف اعلام کند.

مسئله معوقات بازنشستگان صرفاً یک اختلاف حساب اداری نیست؛ برای میلیون‌ها بازنشسته، این مبالغ بخشی از درآمدی است که در شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های زندگی، زمان دریافت آن اهمیت مستقیمی در قدرت خرید خانوار دارد.

از همین رو، پویش‌های شکل‌گرفته درباره پرداخت معوقات اردیبهشت را می‌توان ادامه همان مطالبه‌ای دانست که طی ماه‌های گذشته درباره معوقات فروردین وجود داشت: اجرای به‌موقع افزایش حقوق، پرداخت منظم مطالبات و اطلاع‌رسانی شفاف درباره زمان و منابع پرداخت.

اکنون که تأمین اجتماعی پرونده پرداخت معوقات فروردین را بسته اعلام کرده، انتظار بازنشستگان این است که پرونده اردیبهشت نیز بدون وعده‌های چندباره و تغییر مکرر زمان‌بندی، تعیین تکلیف شود.

منبع: فارس