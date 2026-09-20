بلاتکلیفی معوقات بازنشستگان/ پاسخ وزارت کار چیست؟
بازنشستگان تأمین اجتماعی که هنوز طعم معوقات فروردین را از سر نگذراندهاند، حالا در انتظار تعیین تکلیف معوقات اردیبهشت هستند؛ در حالی که حقوق شهریورماه این گروه در آخرین روزهای شهریور واریز میشود، موضوع معوقات و ترمیم مستمری همچنان به دغدغهای اصلی برای بازنشستگان شده است؛ دغدغهای که در سایه ناترازی مصارف سازمان تأمین اجتماعی بیپاسخ مانده است.
اما سازمان تأمین اجتماعی در اطلاعیهای رسمی، دلیل تأخیر در پرداخت معوقات مابهالتفاوت فروردین ماه را «محدودیتهای تأمین منابع مالی و شرایط دشوار ناترازی منابع و مصارف» اعلام کرده است که این اطلاعیه رسمی، نشاندهنده عمق بحران مالی در این سازمان است؛ بحرانی که مستقیم بر سفره میلیونها خانوار بازنشسته اثر میگذارد.
در اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی آمده است: پرداخت معوقات مابهالتفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسبسازی مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۵ برای حدود پنج میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر، از عصر دوشنبه ۹ شهریور آغاز میشود و نهایتاً تا پایان شهریور به اتمام خواهد رسید و در خصوص زمانبندی پرداخت معوقات مابهالتفاوت اردیبهشت، «متعاقباً اطلاعرسانی رسمی انجام خواهد شد.»
حقوق شهریورماه؛ شروع با اجرای احکام جدید
اما همزمان با پیگیری معوقات، پرداخت حقوق شهریورماه بازنشستگان کارگری از بیستم شهریور و براساس حروف الفبا آغاز میشود که این گروه مشمول افزایش ۳۸ درصدی بهعلاوه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان هستند.
اما اینکه معوقات فروردین بازنشستگان پنج ماه معطل بماند، نه یک استثنا، بلکه نشانه بحران ساختاری در تأمین منابع سازمان تأمین اجتماعی است که این وضعیت نشان میدهد که سازمان توان مالی لازم برای ایفای بهموقع تعهدات خود را ندارد.
همچنین اعلام نکردن زمان دقیق پرداخت معوقات اردیبهشت، بازنشستگان را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است و این بیبرنامگی، در شرایطی که بازنشستگان با هزینههای زندگی دست و پنجه نرم میکنند، فشار روانی مضاعفی ایجاد کرده است.
پنج ماه انتظار برای حقوق یک ماه
ازسویی دیگر، اعلام رسمی تامین اجتماعی به «ناترازی منابع و مصارف» یک هشدار جدی است که اگر این ناترازی بهسرعت مدیریت نشود، ممکن است پرداخت حقوقها و مستمریها در آینده با مشکلات جدی مواجه شود بنابراین بهعنوان نهاد متولی و نظارتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پاسخگوی این وضعیت باشد.
البته نکته مهم اینجاست که چرا وزارت کار نتوانسته است منابع لازم برای پرداخت بهموقع حقوق بازنشستگان را تأمین کند؟ و یا اینکه برنامه مشخصی برای حل بحران ناترازی سازمان تأمین اجتماعی دارد آن هم در شرایطی که تورم و هزینههای زندگی بهشدت افزایش یافته است و بازنشستگان خواهان ترمیم مستمری در نیمه دوم سال هستند، اما تاکنون هیچ برنامه مشخصی از سوی سازمان یا وزارت کار برای این موضوع اعلام نشده است.
آنچه البته به جایی نرسد فریاد است
آه بازنشسته کار خودشو میکنه
حال هی بتازونین
از اون طرف میدری طرح فروش قسطی طلا برای.
بازنشستگان ارائه داده.