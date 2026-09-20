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تابناک گزارش می دهد؛

بلاتکلیفی معوقات بازنشستگان/ پاسخ وزارت کار چیست؟

معوقات بازنشستگان ۵ ماه است که معطل مانده‌ است و هنوز خبری از پرداخت نیست؛ اما وزارت کار و تأمین اجتماعی، تا کی می‌خواهند پشت وعده‌های توخالی پنهان شوند؟
کد خبر: ۱۳۹۵۱۵۷
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4785 بازدید
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۱۳
سازمان تامین اجتماعی

بازنشستگان تأمین اجتماعی که هنوز طعم معوقات فروردین را از سر نگذرانده‌اند، حالا در انتظار تعیین تکلیف معوقات اردیبهشت هستند؛ در حالی که حقوق شهریورماه این گروه در آخرین روزهای شهریور واریز می‌شود، موضوع معوقات و ترمیم مستمری همچنان به دغدغه‌ای اصلی برای بازنشستگان شده است؛ دغدغه‌ای که در سایه ناترازی مصارف سازمان تأمین اجتماعی بی‌پاسخ مانده است.

اما سازمان تأمین اجتماعی در اطلاعیه‌ای رسمی، دلیل تأخیر در پرداخت معوقات مابه‌التفاوت فروردین ماه را «محدودیت‌های تأمین منابع مالی و شرایط دشوار ناترازی منابع و مصارف» اعلام کرده است که این اطلاعیه رسمی، نشان‌دهنده عمق بحران مالی در این سازمان است؛ بحرانی که مستقیم بر سفره میلیون‌ها خانوار بازنشسته اثر می‌گذارد.

در اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی آمده است: پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۵ برای حدود پنج میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر، از عصر دوشنبه ۹ شهریور آغاز می‌شود و نهایتاً تا پایان شهریور به اتمام خواهد رسید و در خصوص زمان‌بندی پرداخت معوقات مابه‌التفاوت اردیبهشت، «متعاقباً اطلاع‌رسانی رسمی انجام خواهد شد.»

حقوق شهریورماه؛ شروع با اجرای احکام جدید

اما همزمان با پیگیری معوقات، پرداخت حقوق شهریورماه بازنشستگان کارگری از بیستم شهریور و براساس حروف الفبا آغاز می‌شود که این گروه مشمول افزایش ۳۸ درصدی به‌علاوه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان هستند.

اما اینکه معوقات فروردین بازنشستگان پنج ماه معطل بماند، نه یک استثنا، بلکه نشانه بحران ساختاری در تأمین منابع سازمان تأمین اجتماعی است که این وضعیت نشان می‌دهد که سازمان توان مالی لازم برای ایفای به‌موقع تعهدات خود را ندارد.

همچنین اعلام نکردن زمان دقیق پرداخت معوقات اردیبهشت، بازنشستگان را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است و این بی‌برنامگی، در شرایطی که بازنشستگان با هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند، فشار روانی مضاعفی ایجاد کرده است.

پنج ماه انتظار برای حقوق یک ماه

ازسویی دیگر، اعلام رسمی تامین اجتماعی به «ناترازی منابع و مصارف» یک هشدار جدی است که اگر این ناترازی به‌سرعت مدیریت نشود، ممکن است پرداخت حقوق‌ها و مستمری‌ها در آینده با مشکلات جدی مواجه شود بنابراین به‌عنوان نهاد متولی و نظارتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پاسخگوی این وضعیت باشد.

البته نکته مهم اینجاست که چرا وزارت کار نتوانسته است منابع لازم برای پرداخت به‌موقع حقوق بازنشستگان را تأمین کند؟ و یا اینکه برنامه مشخصی برای حل بحران ناترازی سازمان تأمین اجتماعی دارد آن هم در شرایطی که تورم و هزینه‌های زندگی به‌شدت افزایش یافته است و بازنشستگان خواهان ترمیم مستمری در نیمه دوم سال هستند، اما تاکنون هیچ برنامه مشخصی از سوی سازمان یا وزارت کار برای این موضوع اعلام نشده است.

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برچسب ها
معوقات بازنشستگان حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
23
پاسخ
آقای تابناک در گذشته سیر می کنی , خیلی وقته که از بیستم حقوق نمی دهند و از بیست و هشتم تا یکم ماه بعد حقوق ها واریز می شود
بازنشسته فلک زده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
14
پاسخ
گوش اگر گوش تو و ناله اگر نالة ماست
آنچه البته به جایی نرسد فریاد است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
رای دادی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
16
پاسخ
پاسخ دقیق : وقت گل نی !
پاسخ ها
کامیاب
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
اینطور که داره پیش میره فکر نکنم وقت گل نی هم واریز بشه
آه بازنشسته کار خودشو میکنه
حال هی بتازونین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
فرق می‌کنه کی رییس جمهور باشه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
1
17
پاسخ
تابناک اگه دسترسی داری،حقوق مدیران تامین اجتماعی و شستا و شرکت های تابعه را علنی کن تا مردم مطلع شوند در وزارت کار و رفاه چ خبر است
بازنشسته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
19
پاسخ
خجالت داره معوقه اردیبهشت ماه را آنقدر واریز نکردید که شش ماه گذشت ما بازنشسته های تامین اجتماعی واقعا تحت فشار زیاد و مضاعف هستیم آقا مدیر عامل تامین اجتماعی که جدید تشریف آوردی چیکار دار میکنی پس
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
همینجوری هشتمون گرو نهمون شده، معوقه اردیشبهت هم که معلوم نیست کی بدن
از اون طرف میدری طرح فروش قسطی طلا برای.
بازنشستگان ارائه داده.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
فعلا که ما بازنشسته ها پیش زن و بچه خجالت زده و شرمنده هستیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
11
پاسخ
معوقه سال جدید رابه این شکل دارید پرداخت می کنید بااین حساب روی وعده وام40میلیونی که ثبت نام بعمل آمد دیگر نباید حساب باز کرد ظاهراً این وعده هم به بایگانی سپرده شد تامین اجتماعی کارکرد ووظیفه اصلی خودرافراموش کرده
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
10
پاسخ
ای کاش برادر دست پاک و حامی مستضعفان جناب آقای دکتر پزشکیان با شعار قرآن و نهج‌البلاغه وارد کارزار ریاست جمهوری نمی‌شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
8
پاسخ
با عرض سلام خدا قوت حروف ح امروز چرا حقوق تا این ساعت واریز نشده ما بدهکاریم قرض کردیم بدهی مردم باید بپردازیم لطفا حقوق واریز کنید امروز ۲۹ هیچ خبری نیسباتشکر
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