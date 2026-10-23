اطلاعات تازه درباره دانشمند زن موشکی که شهید شد

مهسا طاهری، دانشجوی دکتری شیمی‌فیزیک دانشگاه تربیت مدرس، از جمله نخبگان علمی بود که در جریان حملات اسفند ۱۴۰۴ به شهادت رسید. از او در گزارش‌های داخلی به‌عنوان پژوهشگری فعال در پروژه‌های مرتبط با حوزه موشکی یاد شده است. مهسا طاهری متولد آبان ۱۳۷۲ در اراک بود. تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته شیمی محض در دانشگاه اراک آغاز کرد و پس از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در زنجان، برای دوره دکتری به دانشگاه تربیت مدرس تهران رفت. دانشگاه تربیت مدرس نیز در مراسم بزرگداشت شهدای دانشگاه، از او به‌عنوان دانشجوی دکتری و شهیده این دانشگاه یاد کرده است. بر اساس روایت منتشرشده از خانواده او، طاهری در کنار فعالیت دانشگاهی و تدریس، در سال‌های پایانی زندگی خود در پروژه‌های تحقیقاتی مرتبط با حوزه موشکی فعالیت داشت. برخی منابع نزدیک به خانواده نیز از فعالیت او روی مواد و پوشش‌های مورد استفاده در فناوری‌های موشکی، از جمله مواد مرتبط با ویژگی‌های حرارتی و رادارگریزی، سخن گفته‌اند؛ با این حال جزئیات فنی و سازمانی این فعالیت‌ها به‌صورت رسمی منتشر نشده است. گزارش صداوسیما از این شهید را می‌بینید و می‌شنوید.