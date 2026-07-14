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کد خبر:۱۳۸۴۷۰۵
کد خبر:۱۳۸۴۷۰۵
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نبض خبر

دستور موشکی رهبر انقلاب که نتیجه‌اش را می‌بینیم

سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی دستیار رهبر انقلاب و فرمانده پیشین سپاه پاسداران فاش کرد: «در سال 1376، ما 2000 موشک داشتیم، حضرت آقا در آن زمان فرمودند 2000 موشک کم است و باید به چند ده هزار موشک برای چندین ماه جنگ برسد.» روایت صفوی را می‌بینید و می‌شنوید.
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