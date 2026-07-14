نبض خبر
دستور موشکی رهبر انقلاب که نتیجهاش را میبینیم
سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی دستیار رهبر انقلاب و فرمانده پیشین سپاه پاسداران فاش کرد: «در سال 1376، ما 2000 موشک داشتیم، حضرت آقا در آن زمان فرمودند 2000 موشک کم است و باید به چند ده هزار موشک برای چندین ماه جنگ برسد.» روایت صفوی را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر یحیی رحیم صفوی توان موشکی ایران رهبر انقلاب ویدیو صنعت موشکی ایران بازدارندگی موشکی
اخبار مرتبط
افزایش برد موشکهای ایران به 10 هزار کیلومتر؟ / گزارش دروغ یک روحانی درباره مکالمه با رهبری / اتهامات بیسابقه به پزشکیان / سوال جالب رامبد جوان از رهبر انقلاب و پاسخ رهبری