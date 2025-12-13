En
طعنه ظریف به مقام عرب بابت جدا شدن بحرین از ایران
تعداد بازدید : 2888
کد خبر:۱۳۴۵۵۵۷
10768 بازدید
نظرات: ۹
نبض خبر

جزئیات حمله ادعایی آمریکا به کشتی چینی حامل محموله ایران + زیرنویس

وال استریت ژورنال مدعی شد کماندوهای ارتش آمریکا به یک کشتی چینی نزدیک سریلانکا که حامل مواد شیمیایی دارای کارکرد دوگانه (قابل استفاده از صنایع موشکی) بوده و قرار بوده به ایران برسد، حمله کرده و این مواد را نابود کرده است. با توجه به سوابق ممکن است کشتی مذکور حاوی موادی نظیر سدیم پرکلرات که کارکردهای متعددی در صنایع دارد و با توجه به آنکه صنایع نظامی ایران برای نیازهای خود تولیدکننده این ماده هستند، اساساً نیاز به واردات از چین ندارند و واردات این ماده به ایران برای صنایع غیرنظامی نظیر کاغذسازی است. این ادعا در حال مطرح می‌شود که طرفین ذینفع آمریکا، چین و ایران از ماه گذشته که این اتفاق افتاده، هیچ موضع گیری رسمی نداشته‌اند. آمریکا در سال 1993 کشتی باری یین‌هه | Yinhe متعلق به شرکت دولتی کوسکو چین را به اتهام مشابه توقیف کرده بود که در نهایت بدون یافتن آنچه دنبالش بودند، کشتی آزاد شد. کماندوهای ارتش آمریکا در روزهای اخیر یک نفتکش ونزوئلا را هم توقیف کردند که به دزدی دریایی تشبیه شده است. گزارش سی بی اس را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر حمله آمریکا به کشتی ویدیو توان موشکی ایران ایران و چین آمریکا صنعت موشکی ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
28
36
پاسخ
ما هم باید به کشتی های امریکایی حمله کنیم ان هم دوبرابر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
بسم الله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
36
29
پاسخ
مرگ بر آمریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
19
37
پاسخ
شل بگیرید سفت می‌خورید.
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
4
40
پاسخ
خبر مال یک ماه پیش هست سوال اینجاست چرا مسوولین یک ماهه اعلام نکردن؟؟؟
ناشناس
|
Japan
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
5
12
پاسخ
کارکرد دوگانه داشته .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
2
26
پاسخ
حمله ادعایی !!!!
بابک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
9
پاسخ
پنس اون زیردریایی هایی که ساختیم و ناوشکن هامون به چه دردی می خورن باید یه همچین محموله ای رو اسکورت می کردند تا به بندر برسه
ناشناس
|
United States of America
|
۲۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
2
7
پاسخ
سعادت دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دشمن مدارا با دوستان مروت
