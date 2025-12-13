جزئیات حمله ادعایی آمریکا به کشتی چینی حامل محموله ایران + زیرنویس

وال استریت ژورنال مدعی شد کماندوهای ارتش آمریکا به یک کشتی چینی نزدیک سریلانکا که حامل مواد شیمیایی دارای کارکرد دوگانه (قابل استفاده از صنایع موشکی) بوده و قرار بوده به ایران برسد، حمله کرده و این مواد را نابود کرده است. با توجه به سوابق ممکن است کشتی مذکور حاوی موادی نظیر سدیم پرکلرات که کارکردهای متعددی در صنایع دارد و با توجه به آنکه صنایع نظامی ایران برای نیازهای خود تولیدکننده این ماده هستند، اساساً نیاز به واردات از چین ندارند و واردات این ماده به ایران برای صنایع غیرنظامی نظیر کاغذسازی است. این ادعا در حال مطرح می‌شود که طرفین ذینفع آمریکا، چین و ایران از ماه گذشته که این اتفاق افتاده، هیچ موضع گیری رسمی نداشته‌اند. آمریکا در سال 1993 کشتی باری یین‌هه | Yinhe متعلق به شرکت دولتی کوسکو چین را به اتهام مشابه توقیف کرده بود که در نهایت بدون یافتن آنچه دنبالش بودند، کشتی آزاد شد. کماندوهای ارتش آمریکا در روزهای اخیر یک نفتکش ونزوئلا را هم توقیف کردند که به دزدی دریایی تشبیه شده است. گزارش سی بی اس را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.